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Росія воює не проти української армії, а проти дітей, – Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія воює не проти української армії, а проти дітей, – Подоляк

Російська федерація зараз воює не проти армії України, а проти українських дітей, зокрема проти шкіл, дитячих садочків, пологових будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Твіттері.

"Рф воює не проти української армії, а проти… наших дітей. Конкретно, адресно проти шкіл, дитячих садків, пологових будинків. Щоб діти боялися. Щоб діти плакали. Щоб голодували, мерзли у підвалах. Щоб на очах у дітей убивали їхніх батьків. Просто подивіться на правду про війну", - підкреслив Подоляк.

Він опублікував відеоролик про війну в Україні й страждання дітей, у якому лунає заклик до Європи закрити небо над Україною.

Дивіться також: "Ми просимо, ми благаємо наших партнерів, закрийте небо над Україною! Нас вбивають!" - мер Маріуполя Бойченко. ВIДЕО
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Ловити і на вили, цю погань, не який полон!
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10.03.2022 00:32 Відповісти
Коротко
.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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10.03.2022 00:33 Відповісти
это называется террор против мирных граждан, чтобы власти вынудить пойти на переговоры... Приём старый как мир. Так и монголы действовали, да и много кто...
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10.03.2022 00:36 Відповісти
На кацапскому телеграм каналі виклали відео пуску ракет систем ПВО в Києві - і ті підари орієнтовно визначили місце розташування. А на іншому відео показали що на блокпосту від Ірпіня є протитанкові міни. От в мене питання до киян - на хрена викладати таке відео в мережу, це свідома зрада яка караєтся законом. фактично постріл собі в голову. Порада - якщо бачите що хтось фоткає блокпост - розбивайте телефон і фейс
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10.03.2022 00:42 Відповісти
Хто може передайте ВСУ щоб ППО в Києві поберегли. Кацапи вже по вебкамерам пасуть район звідки наші стріляють. ось їх (москалів) телеграм канал https://t.me/istorijaoruzija/41680
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10.03.2022 01:06 Відповісти
Проти кого тварини кацапські вміють, проти того й воюють... воювати проти дітей, московським нацистам вища доблесть і найбільше вміння...
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10.03.2022 01:02 Відповісти
 
 