Росія воює не проти української армії, а проти дітей, – Подоляк

Російська федерація зараз воює не проти армії України, а проти українських дітей, зокрема проти шкіл, дитячих садочків, пологових будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Твіттері.

"Рф воює не проти української армії, а проти… наших дітей. Конкретно, адресно проти шкіл, дитячих садків, пологових будинків. Щоб діти боялися. Щоб діти плакали. Щоб голодували, мерзли у підвалах. Щоб на очах у дітей убивали їхніх батьків. Просто подивіться на правду про війну", - підкреслив Подоляк.

Він опублікував відеоролик про війну в Україні й страждання дітей, у якому лунає заклик до Європи закрити небо над Україною.

РФ воює не проти української армії, а проти… наших дітей. Конкретно, адресно проти шкіл, дитячих садків, пологових будинків. Щоб діти боялися. Щоб діти плакали. Щоб голодували, мерзли у підвалах. Щоб на очах у дітей убивали їхніх батьків. Просто подивіться на правду про війну. pic.twitter.com/RDn2lmWKhe — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2022

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