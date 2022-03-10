Мережі готелів Hilton і Hyatt зупиняють відкриття нових об'єктів в Росії

Дві мережі готелів Hilton і Hyatt припиняють відкриття нових готелів у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко.

"Мережі готелів Hilton і Hyatt припиняють діяльність з відкриття нових готелів в Росії. Гірські машини Caterpillar також більше не поїдуть на російські кар'єри", - відзначається у повідомленні.

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