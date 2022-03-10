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Мережі готелів Hilton і Hyatt зупиняють відкриття нових об'єктів в Росії

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Мережі готелів Hilton і Hyatt зупиняють відкриття нових об'єктів в Росії

Дві мережі готелів Hilton і Hyatt припиняють відкриття нових готелів у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав Олексій Гончаренко. 

"Мережі готелів Hilton і Hyatt припиняють діяльність з відкриття нових готелів в Росії.  Гірські машини Caterpillar також більше не поїдуть на російські кар'єри", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії продають останні бургери з McDonald's за тисячі рублів. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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10.03.2022 01:43 Відповісти
Особливо після Маріуполького пологового будинку.
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10.03.2022 01:47 Відповісти
Замініть заголовок на «Мережі готелів Hilton I Hayatt відмовилися закривати свої об'єкти в Росії»
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10.03.2022 01:53 Відповісти
А "старі" готелі значить будуть діяти? 👀😲 "Геніально"! 😡
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10.03.2022 02:08 Відповісти
будут продавать за бесценок. Туристы из саратова и верхнего мухосранска с тачкой макулатуры им не интересны.
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10.03.2022 02:16 Відповісти
оставят населению на разграбление.
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10.03.2022 02:14 Відповісти
Та які "готелі"?! Вони скоро повернуться в "ізби"! Був колись у містечку Русский Камешкир ("Європа" - Пензенська область) Так там "готель" (у районному центрі!!!) - чотири дерев"яні "ізбяні" зруби, з"єднані між собою! "Водопровід" - питтєвий бачок у "фойє", куди воду відром з криниці наливають Туалет типу "сортир" на кілька дірок - навіть без перегородок: сидиш, а знизу через люк (через який лайно викачують) вітер задуває і яйцями колише А тоді був жовтень - уже сніжок пролітав! "Ванна" - у дворі - поряд з туалетом: два стовпи До них дошка прибита На дошці - кілька "рукомийників" з сосками Внизу - жолоб дерев"яний Вода стікає в туалет Асфальт - тільки на центральній вулиці До "готелю" через двір дошки на цеглинах прокладені
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10.03.2022 06:54 Відповісти
 
 