Євросоюз увів санкції ще проти 160 росіян

На додачу до оголошених раніше секторальних санкцій проти росії і білорусі Рада ЄС вирішила застосувати обмежувальні заходи ще проти 160 росіян, серед яких є члени російської Ради федерації, олігархи та представники бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

"Рада ЄС вирішила сьогодні застосувати обмежувальні заходи ще проти 160 осіб у зв’язку із невиправданою та неспровокованою військовою агресією росії проти України та дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться у повідомленні.

До списку осіб та установ, на яких поширюються санкції ЄС, увійшли 14 олігархів та бізнесменів, що залучені до ключових секторів російської економіки, як-от металургія, сільське господарство, фармакологічна галузь, сфери телекомунікацій та цифрової промисловості. Санкції також поширюються на членів їхніх родин. Раніше до санкційного списку рішеннями Ради ЄС від 23 та 28 лютого були включені олігархи, що залучені до нафтогазового бізнесу, банківської сфери, медіа та транспорту.

Під санкції потрапили також 146 членів російської Ради федерації, які ратифікували урядове рішення про укладення "договорів" про дружбу і співробітництво з незаконними утвореннями на території ОРДЛО.

Таким чином, обмежувальні заходи ЄС нині поширюються загалом на 862 осіб та 53 установи. Всі вони підлягають заморожуванню активів, компаніям та громадянам ЄС заборонено передавати у їхнє розпорядження будь-які фінансові фонди. Крім того, фізичним особам не дозволено в’їжджати до ЄС або перетинати його територію транзитом.

Перелік осіб, що включені до санкційного списку, оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

Наголошується, що ЄС рішуче засуджує російську військову агресію проти України, здійснену із залученням білорусі, та вимагає від росії негайно припинити військові дії, вивести свої сили та військове обладнання з території України та повною мірою поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рада ЄС також закликала росію та підтримувані нею воєнізовані формування поважати міжнародне гуманітарне право, припинити систематичні інформаційні маніпуляції, включаючи кампанії дезінформації та кібератаки.

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