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Євросоюз увів санкції ще проти 160 росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Євросоюз увів санкції ще проти 160 росіян

На додачу до оголошених раніше секторальних санкцій проти росії і білорусі Рада ЄС вирішила застосувати обмежувальні заходи ще проти 160 росіян, серед яких є члени російської Ради федерації, олігархи та представники бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

"Рада ЄС вирішила сьогодні застосувати обмежувальні заходи ще проти 160 осіб у зв’язку із невиправданою та неспровокованою військовою агресією росії проти України та дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться у повідомленні.

До списку осіб та установ, на яких поширюються санкції ЄС, увійшли 14 олігархів та бізнесменів, що залучені до ключових секторів російської економіки, як-от металургія, сільське господарство, фармакологічна галузь, сфери телекомунікацій та цифрової промисловості. Санкції також поширюються на членів їхніх родин. Раніше до санкційного списку рішеннями Ради ЄС від 23 та 28 лютого були включені олігархи, що залучені до нафтогазового бізнесу, банківської сфери, медіа та транспорту.

Під санкції потрапили також 146 членів російської Ради федерації, які ратифікували урядове рішення про укладення "договорів" про дружбу і співробітництво з незаконними утвореннями на території ОРДЛО.

Таким чином, обмежувальні заходи ЄС нині поширюються загалом на 862 осіб та 53 установи. Всі вони підлягають заморожуванню активів, компаніям та громадянам ЄС заборонено передавати у їхнє розпорядження будь-які фінансові фонди. Крім того, фізичним особам не дозволено в’їжджати до ЄС або перетинати його територію транзитом.

Перелік осіб, що включені до санкційного списку, оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

Наголошується, що ЄС рішуче засуджує російську військову агресію проти України, здійснену із залученням білорусі, та вимагає від росії негайно припинити військові дії, вивести свої сили та військове обладнання з території України та повною мірою поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рада ЄС також закликала росію та підтримувані нею воєнізовані формування поважати міжнародне гуманітарне право, припинити систематичні інформаційні маніпуляції, включаючи кампанії дезінформації та кібератаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС працює над новим пакетом санкцій проти РФ: вони торкнуться майже 100 осіб, - Боррель

Автор: Роман Свиридович
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оловний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола у жорсткій манері прокоментував військове вторгнення Росії на територію України.

Іспанський фахівець, під керівництвом якого виступає українець Олександр Зінченко, обрушився із критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна.

"Драма в тому, що країни продовжують руйнуватися, тому що одна людина вирішує, що безневинні люди повинні бути знищені. Водночас світ стоїть на місці - світ мовчить. Не люди повинні вставати, а уряди всього світу, які мають ухвалити рішення або сказати, що таке не має відбуватися.

Якщо це все ж таки сталося, то це тільки тому, що це провал політики, провал економіки, провал всього. Коли таке відбувається, кількість ненависті, яка буде в майбутніх поколіннях... щоб виправити це, можливо, знадобиться вік. Український народ ніколи не забуде, що сталося з ним. Вони спокійно жили - сиділи вдома, працювали, ходили до школи ... а потім за рішенням однієї людини вся країна зруйнована.

Уявіть таку ситуацію в наших країнах - людина приходить і вирішує напасти на нас, вбиває вашу родину та друзів. Ви втрачаєте все і вам доводиться бігти до іншої країни через одну людину.

Де НАТО? Де США? Де Європейський Союз? Вони намагалися уникнути всього, але тепер уже надто пізно. Це абсолютна неспроможність людства, нездатність політичних діячів. Вони існують лише для того, щоб ми могли жити трохи краще. Зрештою, ми ті, хто працює та сплачує податки. Вони переживають лише через це. Вони всі невдахи", - наводить слова Гвардіоли Marca.
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10.03.2022 02:08 Відповісти
А как там Северній поток 1? Все еще работает? Таки работает... А как Газпромбанк? От свифта отключен? Нет? А почему?

Вот такие они эти "санкции".
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10.03.2022 02:08 Відповісти
Значит так надо, если закрыть этот банк РФ сможет избежать дефолта. ИМХО.
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10.03.2022 02:14 Відповісти
СП-1 тоже "так надо"?
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10.03.2022 07:16 Відповісти
Та треба Да надо сразу против всех русских ! Они 70% за путина! Всех их сделать прокажёнными!
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10.03.2022 02:16 Відповісти
Так уже прокажённые во главе с Х..ом, которого у нас в США все новостные каналы называют на иначе, как террористом-маньяком и персоной нон-грата во всём мире. Приехали кацапы. Русские - всё!
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10.03.2022 02:37 Відповісти
Тркба проти 140 млн.
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10.03.2022 03:37 Відповісти
Яке вольове рішення від ЄС!
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10.03.2022 09:49 Відповісти
 
 