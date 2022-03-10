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Російська авіація бомбила околиці Сум та житлові квартали Охтирки, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти знову бомблять Сумщину.
Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Російська ворожа авіація бомбила околиці Сум і село Битиця. Удар був близько 00:40. Подробиці уточнються", - зазначив він.
Також Живицький повідомив, що російська авіація знову бомбила житлові квартали Охтирки близько пів на першу ночі, 10 березня. Є інформація про потрапляння бомби в газогін. Інформація уточнюється.
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показати весь коментар10.03.2022 02:26 Відповісти Мені подобається 4
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