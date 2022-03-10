Tesla збереже зарплати працівникам, які захищатимуть Україну зі зброєю в руках
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Компанія Tesla щонайменше три місяці продовжуватиме виплачувати зарплати тим своїм працівникам, які вирішать повернутися в Україну, щоб захищати свою домівку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Для будь-яких співробітників Tesla, які є громадянами України, і яких попросили повернутися в Україну для проходження військової служби в запасі, ми зберігатимемо їхню роботу та заробітну плату протягом 3 місяців", - сказано в листі компанії до співробітників.
Також керівництво компанії повідомило про інші кроки, які зробила компанія для підтримки України.
Так, Tesla відкрила безкоштовні заправки на станціях, на кордонах з Україною, щоб підтримати тих, хто постраждав від вторгнення. Через кілька годин після впровадження Tesla надіслала місцевим власникам електронну пошту, повідомивши, що кілька станцій Supercharger поблизу України можуть безкоштовно використовуватися електромобілями Tesla та іншими електромобілями. Хоча Tesla офіційно не працює в Україні, будь-який із приблизно 5000 власників Tesla в країні може отримати доступ до безкоштовного зарядження на окремих станціях у Польщі, Угорщині, Словаччині.
У листі співробітників Tesla також похвалили за те, що вони допомогли SpaceX, аерокосмічній компанії, яку також очолює генеральний директор Tesla Ілон Маск, запровадити в Україну свій супутниковий Інтернет-сервіс Starlink.
Будь ласка, зачекайте...
та Україна не має недостатку чи проблем з бажаючими її захищати.
радше сьогодні головна проблема України це її політичні топ керманичі яких варто було б повернути лицем до реалій і прагнень народу.
не моє, але якщо це справді так то виглядає погано.
А.Зекиров
Сегодня целый день провел в дороге. Слушал радио. Транслируют какой-то телеканал. Какой - точно не скажу, бо не прислушался, но точно не ********** бенина.
Весь день слушал про ужасы, которые творит кацапская армия. В мелких подробностях описывали. Иногда хотелось вцепиться в руль и прокусить от бессилия.
Весь этот ужас перемешивали рассуждением о нейтральном статусе.
Подключают разных икспердов, и они продолжают нагнетать ужасы, одновременно рассказывая, как "НАТО боятся путина", и что "они же пообещали путину уступки внеблокового статуса, чтобы дать ему возможность не потерять лицо".
Да-да, я ничего не путаю - именно Запад называют инициатором договорённостей с путиным о статусе.
Знаете, что это все означает?
Это означает что идет массированная информ подоготовка через СМИ.
А теперь задумайтесь, если еще осталось чем думать, для чего это делается? Зачем основные каналы, которые контролируются олигархозом, разгоняют тему статуса, которую уже открыто педалируют "слуги"?
И если не разучились думать, то скажите - не для этого ли путин обстреливает наши города? Вам не кажется, что все эти человеческие страдания - только ради того, чтобы нам по телевизору было легче продавливать больные вопросы? Да нет, не больные - смертельные вопросы.
И пока идет вся эта информационная кампания, орки оставляют без электропитания Чернобыль. Чтобы завтра на переговорах с Кулебой, у унылого ишака были более выгодные позиции.
И чем дольше будет длиться эта кампания, тем больше жизней будут кидать на этот кацапский алтарь, и рано или поздно, вы сломаетесь и сами будете умолять его подписать все что угодно. И отвечать потом будете тоже сами.
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***...знають, .що на економії фонду зарплати в кінці року собі офуї..премії виписати.
Гидота.!