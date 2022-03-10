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Європейська асоціація фестивалів припинила спільні проєкти з РФ

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Європейська асоціація фестивалів припинила спільні проєкти з РФ

Європейська асоціація фестивалів (EFA) засудила збройну агресію Російської Федерації проти демократичної України та заявила про зупинку будь-якої співпраці з державою-окупантом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Український культурний фонд.

"Наразі ми зупинили всю нашу діяльність і всі наші проєкти у межах співпраці з рф. Ми висловлюємо солідарність з українським народом, митцями, мистецькими фестивалями, діячами культури та всіма людьми регіону. Ми закликаємо РФ негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначили у Європейській асоціації фестивалів.

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Автор: Наталя Джума
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10.03.2022 06:52 Відповісти
тепер в італійській опері
не почують матерних частушок під балалайку
Яка втрата!!
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10.03.2022 06:56 Відповісти
им и не надо у ниъ есть кокошники балалайка и бояра
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10.03.2022 07:35 Відповісти
 
 