Окупанти роздають пропагандистські листівки у Мелітополі

Жителям Мелітополя Запорізької області роздають пропагандистські листівки. У них містян переконують у тому, що начебто "Росія гарантує мир та безпеку", а українських військовослужбовців закликають "скласти зброю і йти додому".

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

У зверненні до місцевих жителів йдеться: "Шановні мелітопольці. Росія не воює з українським народом. Влада належить народові, а не київській хунті. Росія гарантує вам мир та безпеку. Цивільному населенню країни нічого не загрожує".

Містянам радять дотримуватися правил поведінки з російськими військовими і закликають до взаємодії: "Ми разом маємо не допустити безчинства озброєних банд мародерів, грабіжників та націоналістів, які отримали зброю внаслідок злочинного рішення влади безконтрольно роздавати її населенню".

У листівці також вказують перелік телеграм-каналів, де жителі міста можуть читати "актуальну інформацію" – серед них, зокрема, згадується пропагандист Володимир Соловйов. І радять дивитися "актуальні новини" на телеканалі "Россия 24", на якому повномасштабне вторгнення Росії в Україну називають "визвольною місією" і стверджують, що обстрілів по житлових кварталах російська армія "не веде".

Друга листівка, яку роздавали мелітопольцям, – начебто звернення президента Росії Володимира Путіна до громадян України, в якому – тези про "самозахист Росії", "неонацистів" та заклик "до взаємодії".

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"Сьогоднішні події пов’язані не з бажанням обмежити інтереси України та українського народу. Вони пов’язані із захистом самої Росії від тих, хто взяв Україну в заручники та намагається використати її проти нашої країни та її народу", – йдеться в листівці.

Окремим рядком – начебто звернення російського президента до українських військовослужбовців: їх закликають "не виконувати злочинних наказів", а "скласти зброю та йти додому". Обіцяють "безперешкодне повернення додому".

У коментарі Радіо Свобода речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв пояснив: "Ці листівки роздають людям, вони їх вішають на дошки оголошень. У них є люди, які виходять, агітують, спілкуються. Один із мешканців міста Мелітополь також розповідав, що їм кажуть, мовляв, ми вам всі кредити пробачимо".