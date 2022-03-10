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Окупанти роздають пропагандистські листівки у Мелітополі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Окупанти роздають пропагандистські листівки у Мелітополі

Жителям Мелітополя Запорізької області роздають пропагандистські листівки. У них містян переконують у тому, що начебто "Росія гарантує мир та безпеку", а українських військовослужбовців закликають "скласти зброю і йти додому".

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

У зверненні до місцевих жителів йдеться: "Шановні мелітопольці. Росія не воює з українським народом. Влада належить народові, а не київській хунті. Росія гарантує вам мир та безпеку. Цивільному населенню країни нічого не загрожує".

Містянам радять дотримуватися правил поведінки з російськими військовими і закликають до взаємодії: "Ми разом маємо не допустити безчинства озброєних банд мародерів, грабіжників та націоналістів, які отримали зброю внаслідок злочинного рішення влади безконтрольно роздавати її населенню".

У листівці також вказують перелік телеграм-каналів, де жителі міста можуть читати "актуальну інформацію" – серед них, зокрема, згадується пропагандист Володимир Соловйов. І радять дивитися "актуальні новини" на телеканалі "Россия 24", на якому повномасштабне вторгнення Росії в Україну називають "визвольною місією" і стверджують, що обстрілів по житлових кварталах російська армія "не веде".

Друга листівка, яку роздавали мелітопольцям, – начебто звернення президента Росії Володимира Путіна до громадян України, в якому – тези про "самозахист Росії", "неонацистів" та заклик "до взаємодії".

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"Сьогоднішні події пов’язані не з бажанням обмежити інтереси України та українського народу. Вони пов’язані із захистом самої Росії від тих, хто взяв Україну в заручники та намагається використати її проти нашої країни та її народу", – йдеться в листівці.

Окремим рядком – начебто звернення російського президента до українських військовослужбовців: їх закликають "не виконувати злочинних наказів", а "скласти зброю та йти додому". Обіцяють "безперешкодне повернення додому".

У коментарі Радіо Свобода речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв пояснив: "Ці листівки роздають людям, вони їх вішають на дошки оголошень. У них є люди, які виходять, агітують, спілкуються. Один із мешканців міста Мелітополь також розповідав, що їм кажуть, мовляв, ми вам всі кредити пробачимо".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Прячьте курей,мелитопольцы.
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10.03.2022 07:41
+15
Психічнохворі намагаються переконати здорових людей у їхньому нездужанні
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10.03.2022 07:51
+13
Дебилы мля
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10.03.2022 07:38
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Дебилы мля
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10.03.2022 07:38 Відповісти
Краще б кулі /великі /..щоб ту гидоту було в чому приховати.
..
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10.03.2022 07:38 Відповісти
...прикопати...
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10.03.2022 07:39 Відповісти
Прячьте курей,мелитопольцы.
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10.03.2022 07:41 Відповісти
Це пздц! Германські методи зразку 1941-42 років
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10.03.2022 07:42 Відповісти
Ага! У Чернігові в кардіоцентрі та в житлових багатоквартирних будинках і школах сидять виключно "націоналісти" (а в їх бібліотеках чомусь - переважно російськомовна література і підручник "Родная речь" - він використовувався виключно на території РСФСР (У нас для російськомовних шкіл друкувався "Русский язык") Я ці книжки в руках тримав кілька днів тому - після бомбардування!) І в "Охмадиті" прямо з пробірок вирощуються "укрофашисти" і "жидобандерівці" А в пологових будинках дітям відразу після народження роблять щеплення "вірусом русофобії"
Саме тому російські літаки ******** ці "стратегічні об"єкти"
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10.03.2022 08:31 Відповісти
Маніяк гарантує безпеку.
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10.03.2022 07:45 Відповісти
ДБЛ БЛД! Так тих "націоналістів" у нас процентів 90 населення!
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10.03.2022 07:46 Відповісти
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10.03.2022 07:47 Відповісти
********** зробив дефіцит туалетного паперу, розкидає тепер газету "правда".
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10.03.2022 07:50 Відповісти
Це вони необачно папірцями так розкидаються, а с..ку чим сААтечествініки підтиратимуть?
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10.03.2022 07:50 Відповісти
Портретами Пині! Погано тільки одне - вони на ламінованому папері надруковані - а він лайно лише розмазує а не витирає!
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10.03.2022 08:34 Відповісти
Психічнохворі намагаються переконати здорових людей у їхньому нездужанні
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10.03.2022 07:51 Відповісти
як хтось дописав нещодавно
"а можна зразу рулонами і без букв" ?
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10.03.2022 07:52 Відповісти
Свинособаки тупо не понимают, куда они попали...
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10.03.2022 08:11 Відповісти
По крайней мере мелитопольцам есть, чем подтереться
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10.03.2022 08:27 Відповісти
В Крыму кредиты тоже обещали простить)) Потом выплачивали в полном объеме
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10.03.2022 08:42 Відповісти
Воно маніяк листівочками з брехнею хоче увесь світ захопити. Смерть ворогу.
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10.03.2022 08:44 Відповісти
Не верьте! Все то развод и кидалово! Каждое слово - наглая, подлая ложь!
"Русский мир" - психически больная, деградирующая субстанция.

Слава Украине!!
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10.03.2022 08:45 Відповісти
Не будут Украинцы рабами этих дэбилов.
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10.03.2022 08:46 Відповісти
Вот же конченые раша(Фашиста)
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10.03.2022 15:31 Відповісти
 
 