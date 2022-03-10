Харків зазнав нових обстрілів, у Слобожанському загинули 4 людини, - ДСНС

Російські військові цієї ночі з новою силою обстрілювали й бомбардували житлові квартали Харкова та села області, в центрі Харкова горів і зазнав руйнувань ТРЦ Nikolsky, а в селі Слобожанське снаряд влучив у приватний будинок – загинуло четверо людей, двоє з них діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію ДСНС по Харківській області станом на 07:00 четверга 10 березня

"Ворог з новою силою, особливо цієї ночі, проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Так, о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. До місця події виїхало 3 відділення служби порятунку. На 4-му та технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. О 03:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було", - йдеться в повідомленні.

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Також, вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району, ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку.

Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалося вижити. Вона була травмована. Бригада медиків доставила її до Первомайської лікарні. Для пошуку тіл загиблих планується залучити підрозділи ДСНС.

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Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу ДСНС.

У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвалися.