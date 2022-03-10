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Щонайменше 250-300 російських строковиків перебувають у полоні в Україні

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Щонайменше 250-300 російських строковиків перебувають у полоні в Україні

В Україні в полоні перебувають 250-300 російських військовослужбовців строкової служби. Вони розповіли багато цікавих речей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Я можу сказати, скільки їх є в полоні, - їх там не менш як 250-300 осіб, тільки строковиків", - сказав Арестович.

Він звернув увагу, що 9 березня в Києві відбулася пресконференція за участю полонених строковиків.

"Строковики розповіли багато цікавих речей, строковики-розвідники 15-ї окремої мотострілецької бригади, яка перед цим воювала в Сирії, так звані "миротворці", які входили в Нагірний Карабах і які до цього на Донбасі воювали. Вони дуже багато розповіли про Сирію і Донбас, і про сирійські методи в Україні, коли вони оточують міста, й оскільки армію перемогти не можуть, намагаються перемогти населення, як зараз у Маріуполі", - сказав Арестович.

За його словами, важко сказати, скільки російських строковиків воює в Україні, але немає жодного напрямку, де проходять бойові дії, щоб не було таких військовослужбовців.

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Арестович вважає, що мінімум половина особового складу російської армії, яка бере участь у війні в Україні, - це строковики.

"Мова йде про те, що тут, за моїми прикидками, не менш як 80-100 тис. строковиків", - заявив Арестович.

Також він вважає, що половина загиблих в Україні російських солдатів також строковики.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Польська газова PGNiG знову нахилила Газм'яс у суді Швеції. Апеляційний суд Стокгольма відхилив клопотання Газм'яса про відміну рішення Арбітражного суду про ціну на газ за "Ямальським контрактом". Тепер Газм'яс винен полякам чимало грошей)
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10.03.2022 09:07
+5
***** сказал что срочников в Украине нет. Поетому в расход их. Тем более Рашка вышла из всех международных организаций по правам человека в том числе Женевской конвенции.
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10.03.2022 09:02
+4
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10.03.2022 09:04
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***** сказал что срочников в Украине нет. Поетому в расход их. Тем более Рашка вышла из всех международных организаций по правам человека в том числе Женевской конвенции.
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10.03.2022 09:02 Відповісти
что там х..ло по хрен - но по нашим сми от арестовича или еще от кого проходила инфа что у нас уже в целом около 2000 пленых? ну как это понять? скрывают что бы потом за бабки передавать
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10.03.2022 13:32 Відповісти
зачем а рабов
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10.03.2022 09:03 Відповісти
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10.03.2022 09:04 Відповісти
Хоч не хоч, а мимоволі можеш порушити закон про антисемітизм - назвати негарними словами.
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10.03.2022 09:07 Відповісти
Криваві гроші замінюють совість.
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10.03.2022 09:09 Відповісти
Голокост під загрозою.
Бо Зе точно говорив би про геноцид українців.
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10.03.2022 09:12 Відповісти
Напрошуватись на виступ, це якось не достойно..
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10.03.2022 09:12 Відповісти
Зараз не до цього.
Головне питання - як вижити і перемогти.
Не гідно відмовляти українцям, адже це не Зеленському сказали ні, а нам всім.
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10.03.2022 09:14 Відповісти
это вообще позор - лучше бы по меньше на свою харю на ящике светил уже начинает раздражать как словесный понос арестовича
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10.03.2022 13:36 Відповісти
Що за брєд?? Зеленський нікуди не поїде з України. Він же всюди тільки по відеозв'язку звертається
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10.03.2022 10:32 Відповісти
какой бред? кому ты веришь зеленскому? он тут в канадский парламент напрашивается во время войны
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10.03.2022 13:37 Відповісти
зеленскому нужно поменьше пиарится и трындеть на камеру одно и тоже по кругу - ну послали тебя на ..х -так имей самоуважение не напрашивайся по второму кругу
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10.03.2022 13:34 Відповісти
Ким там про писят автобусов что-то говорил...
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10.03.2022 09:07 Відповісти
Польська газова PGNiG знову нахилила Газм'яс у суді Швеції. Апеляційний суд Стокгольма відхилив клопотання Газм'яса про відміну рішення Арбітражного суду про ціну на газ за "Ямальським контрактом". Тепер Газм'яс винен полякам чимало грошей)
показати весь коментар
10.03.2022 09:07 Відповісти
ну это не знову а все по старому - вот если бы они еще раз сняли с газпрмоа такую же сумму - вот другое дело
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10.03.2022 13:38 Відповісти
Он даже не знает сколько точно. Можно не знать точно сколько подбили техники, но как не знать точно сколько пленных срочников?
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10.03.2022 09:17 Відповісти
Участие срочников в войне против Украиньі - один из главньіх козьірей в антипутинской пропаганде . Пуйло уже начал оправдьіваться и вьікручиваться , но пленньіе и убитьіе срочники (их тьісячи в сумме) не дают шанса на "ихтамнет". Российское ватное общество можно пронять только єтим . Имхо
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10.03.2022 09:37 Відповісти
Чем? Асфальтом?
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10.03.2022 13:00 Відповісти
потому что ты бот а кацапам быстрее будет драпать и не по нашей земле
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10.03.2022 13:40 Відповісти
 
 