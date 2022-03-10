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Російські окупанти викрали депутатку Запорізької облради з власного будинку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти викрали депутатку Запорізької облради з власного будинку

Озброєні військовослужбовці РФ увірвались до будинку Лейли Ібрагімової та вивезли її у невідомому напрямку.

Про це повідомив у Facebook член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, в м. Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею.

Провели обшук, вилучили телефони.

Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку", - говорить Ескендер Барієв.

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Женщины, старики и дети - основные враги рашистов в Украине. Но более всего они ненавидят горилку, с ней рашисты борются с особенным остервенением.
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10.03.2022 09:55 Відповісти
Підаросіяни вміють з особливою жорстокістю, з скаженим остервенінням воювати з жінками, дітьми, старенькими, з усіма, хто слабший. Якби це було дисципліною на Олімпіаді, то вони завжди б брали перше місце з великим відривом від інших.
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10.03.2022 10:20 Відповісти
Позор роSSийской армии! Надеюсь кацапы забрали женщину, чтобы ей сдаться. В противном случае будем резать московитов как свиней!
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10.03.2022 10:24 Відповісти
Ганьба рашинським окупантам і шакалам , які вдерлися до нашоі краіни
воювати з нашими жінками та дітьми !

Кацапи , ви дикі голодранці і вбивці , тому горітимите в аду на нашій землі 😡
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10.03.2022 10:39 Відповісти
 
 