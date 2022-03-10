Російські окупанти викрали депутатку Запорізької облради з власного будинку
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Озброєні військовослужбовці РФ увірвались до будинку Лейли Ібрагімової та вивезли її у невідомому напрямку.
Про це повідомив у Facebook член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, в м. Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею.
Провели обшук, вилучили телефони.
Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку", - говорить Ескендер Барієв.
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воювати з нашими жінками та дітьми !
Кацапи , ви дикі голодранці і вбивці , тому горітимите в аду на нашій землі 😡