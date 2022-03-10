З Ірпеня евакуюватимуть автобусами, виїзд почнеться об 11:00, - мер

Евакуація жителів м. Ірпінь Київської області в бік Києва продовжиться у четвер.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі Ірпеня! Сьогодні (10 березня) об 11:00 знову буде евакуація автобусами від "Екомаркету" (вул. Соборна). Дуже прошу вас максимально поширювати цю інформацію між сусідами та знайомими. Якщо маєте можливість, зайдіть у сусідні будинки, підвали й перекажіть людям, які там є, інформацію про евакуацію", - написав Маркушин у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у середу, 9 березня, було встановлено режим тиші для гуманітарних коридорів евакуації шістьма маршрутами, зокрема для евакуації мешканців Ірпеня. Увечері того самого дня Національна поліція повідомила про успішну евакуацію з Ірпеня та Ворзеля 3 тисячі осіб, серед яких кілька сотень дітей, літніх людей і тяжкохворих українців.

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