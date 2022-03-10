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Найближчим часом українці не планують покидати країну, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найближчим часом українці не планують покидати країну, - опитування

Попри те, що через війну з України виїхали вже понад 2 мільйони осіб, ті, що залишилися, не планують покидати країну найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соціологічною групою "Рейтинг", проведеного у період 8-9 березня.

Зокрема, 97% українців планують залишатись в Україні найближчим часом.

Результи опитування засвідчують, що українці налаштовані оптимістично:

  • 57% вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже у найближчі тижні, а 18% і взагалі вважають, що це можливо за 1 тиждень;
  • 92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії;
  • 91% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію.

Важливо, що 80% українців якимось чином допомагають у захисті України: 39% опитаних зараз допомагають людям і армії як волонтери, 37% допомагають фінансово, ще 18% беруть участь в інформаційному супротиві, 12% продовжують працювати в критичній інфраструктурі, а 10% українців є учасниками територіальної оборони.

Репрезентативне опитування провели серед 1 200 дорослих українців методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка – не більше 2,8%.
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10.03.2022 12:13 Відповісти
Ага, зараз кинемо все і підемо. Нехай фашисти паплюжать могили наших предків.
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10.03.2022 12:23 Відповісти
а куда бежать? да и какой смысл.
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10.03.2022 12:30 Відповісти
У тех кто сбежал смысл один - спасти свою дупу.
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10.03.2022 12:53 Відповісти
Я вдома. Хай агресори звідси йдуть, інакше ми їх самі приберемо
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10.03.2022 12:37 Відповісти
 
 