Найближчим часом українці не планують покидати країну, - опитування

Попри те, що через війну з України виїхали вже понад 2 мільйони осіб, ті, що залишилися, не планують покидати країну найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування соціологічною групою "Рейтинг", проведеного у період 8-9 березня.

Зокрема, 97% українців планують залишатись в Україні найближчим часом.

Результи опитування засвідчують, що українці налаштовані оптимістично:

57% вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже у найближчі тижні, а 18% і взагалі вважають, що це можливо за 1 тиждень;

92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії;

91% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію.

Важливо, що 80% українців якимось чином допомагають у захисті України: 39% опитаних зараз допомагають людям і армії як волонтери, 37% допомагають фінансово, ще 18% беруть участь в інформаційному супротиві, 12% продовжують працювати в критичній інфраструктурі, а 10% українців є учасниками територіальної оборони.

Репрезентативне опитування провели серед 1 200 дорослих українців методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка – не більше 2,8%.





