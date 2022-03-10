Розвідка опублікувала імена бійців ОМОН Росгвардії Нижньогородської області, які вбивають мирне населення України
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Головне управління розвідки України опублікувало список військових злочинців ОМОН управління Росгвардії у Нижньогородській області, які беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється на сайті ГУР
У списку військових злочинців – усі з управління Росгвардії по Нижньогородській області:
Заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Кузоватов Владимир Николаевич
Командир 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области майор полиции Благообразов Иван Андреевич
Заместитель командира 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Конторин Алексей Александрович
Старшина 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший прапорщик полиции Ярмакович Эдуард Николаевич
Командир 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области лейтенант полиции Рукацов Сергей Александрович
Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области младший сержант полиции Хачатуров Владимир Михайлович
Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Федоров Сергей Николаевич
Полицейский (водитель) 2 моторизованного отделения 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Смирнов Александр Николаевич
Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области младший сержант полиции Пискарев Максим Павлович
Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области сержант полиции Козлов Евгений Владимирович
Полицейский (боец-высотник) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области сержант полиции Мукабенов Игорь Игоревич
Заместитель командира 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Свистухин Роман Викторович
Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Сивохин Алексей Петрович
Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Васильев Дмитрий Олегович
Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старшина полиции Трескин Алексей Евгеньевич
Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Серебренников Евгений Александрович
Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Серебренников Дмитрий Александрович
Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Малошта Александр Владимирович
Полицейский (взрывотехник) инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший прапорщик полиции Ларионов Александр Валерьевич
Полицейский (водитель) 1 моторизованного отделения 2 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Мордовин Александр Михайлович
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чи не так?
раптом нашим це падло в полон здасться.
і тікати не захоче)
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- Тому що вони показують поганий приклад іншим частинам загарбників.
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