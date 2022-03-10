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Розвідка опублікувала імена бійців ОМОН Росгвардії Нижньогородської області, які вбивають мирне населення України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розвідка опублікувала імена бійців ОМОН Росгвардії Нижньогородської області, які вбивають мирне населення України

Головне управління розвідки України опублікувало список військових злочинців ОМОН управління Росгвардії у Нижньогородській області, які беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється на сайті ГУР

У списку військових злочинців – усі з управління Росгвардії по Нижньогородській області:

Заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Кузоватов Владимир Николаевич

Командир 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области майор полиции Благообразов Иван Андреевич

Заместитель командира 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Конторин Алексей Александрович

Старшина 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший прапорщик полиции Ярмакович Эдуард Николаевич

Командир 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области лейтенант полиции Рукацов Сергей Александрович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области младший сержант полиции Хачатуров Владимир Михайлович

Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Федоров Сергей Николаевич

Полицейский (водитель) 2 моторизованного отделения 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Смирнов Александр Николаевич

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области младший сержант полиции Пискарев Максим Павлович

Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области сержант полиции Козлов Евгений Владимирович

Полицейский (боец-высотник) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области сержант полиции Мукабенов Игорь Игоревич

Заместитель командира 1 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший лейтенант полиции Свистухин Роман Викторович

Полицейский (боец) 2 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Сивохин Алексей Петрович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Васильев Дмитрий Олегович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 2 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старшина полиции Трескин Алексей Евгеньевич

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Серебренников Евгений Александрович

Полицейский (боец) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший сержант полиции Серебренников Дмитрий Александрович

Полицейский (боец-снайпер) 1 оперативного отделения 1 оперативного взвода 4 оперативной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Малошта Александр Владимирович

Полицейский (взрывотехник) инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области старший прапорщик полиции Ларионов Александр Валерьевич

Полицейский (водитель) 1 моторизованного отделения 2 моторизованного взвода моторизованной роты ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области прапорщик полиции Мордовин Александр Михайлович

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Британський спецназівець Бен Грант приїхав до України, аби боротися з окупантами
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10.03.2022 22:18
+10
Він -- син Хелен Грант, членкині британського парламенту від Консервативної партії та радниці Бориса Джонсона. Раніше була міністеркою спорту Великої Британії.
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10.03.2022 22:24
+9
що, ляді?
НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ
чи не так?
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10.03.2022 22:19
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Британський спецназівець Бен Грант приїхав до України, аби боротися з окупантами
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10.03.2022 22:18 Відповісти
Він -- син Хелен Грант, членкині британського парламенту від Консервативної партії та радниці Бориса Джонсона. Раніше була міністеркою спорту Великої Британії.
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10.03.2022 22:24 Відповісти
Нехай постріляє по кацапофашистах...Буде чим гордитися і дітям розповісти. Йому брити навіть заздрити будуть
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10.03.2022 22:28 Відповісти
Бен - син Хелен Грант, членкині британського парламенту від Консервативної партії та радниці Бориса Джонсона. Раніше вона була міністеркою спорту Великої Британії.
Грант вирішив приїхати до України після того, як побачив відео бомбардування одного з українських житлових будинків, на яких було чути дитячий крик.

Грант вирішив приїхати до України після того, як побачив відео бомбардування одного з українських житлових будинків, на яких було чути дитячий крик.
"Я батько трьох дітей, і, якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би - я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені були б потрібні люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю", - розповів Бен Грант.
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10.03.2022 22:28 Відповісти
що, ляді?
НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ
чи не так?
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10.03.2022 22:19 Відповісти
головне, щоб ті списки загуглити можна було
раптом нашим це падло в полон здасться.
і тікати не захоче)
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10.03.2022 22:23 Відповісти
Нижній Новгород - це мордовські землі. Ті самі мордовські орки саме звідти.
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10.03.2022 22:30 Відповісти
Список мерців. Краще їм самозгубитися зразу, бо дістануть усіх. Без строків давнини.
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10.03.2022 22:24 Відповісти
И вот вопрос, брать в плен или не брать....
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10.03.2022 22:24 Відповісти
І що вони в полоні скажуть - це не я, це хтось інший, а я взагалі на море відпочити приїхав?
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10.03.2022 22:30 Відповісти
ответ на вопрос здесь - https://twitter.com/babaikit/status/1501927755180494848
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10.03.2022 22:41 Відповісти
а здесь еще лучше - https://twitter.com/babaikit/status/1501923959683571720
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10.03.2022 22:45 Відповісти
Ну пленных можно выменять на своих
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11.03.2022 01:19 Відповісти
та ихние пленные им нахер не упали. Это ж кацапы. Ну, разве что от майора будут брать - для расстрелов.
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11.03.2022 01:33 Відповісти
а может все таки оружие местному населению забросить , чем списки публиковать? толку с них?
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10.03.2022 22:25 Відповісти
Тушкарь для росіянських мамаш з их синулек.... нехай пожруть. Може розпробують вкус війни?
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10.03.2022 22:26 Відповісти
Смерть. Без строку давності.
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10.03.2022 22:29 Відповісти
Список смертников.
Эти кончелыги могут только бабушек крутить. Боевых навыков нет, им трызда.
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10.03.2022 22:38 Відповісти
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10.03.2022 22:39 Відповісти
їбануті..
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10.03.2022 22:45 Відповісти
Использовали детей из хосписа, между прочим.
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10.03.2022 22:58 Відповісти
Цікаво, а женевська конвенції застосовується до терористів? Бо в кацапів це не армія, а терористична організація, позбавлена будь-якоких моральних принципів. І діяти по відношенню до них треба виключно як до терористів та серійних вбивць.
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10.03.2022 22:51 Відповісти
коротше... Нікого в полон не брати!
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11.03.2022 00:11 Відповісти
Чому потрібно максимально швидко знешкодити (знищити) кадировців біля Ірпеня, описаних у цій статті нелюдів та інших подібних безжальних машин-убивць?

- Тому що вони показують поганий приклад іншим частинам загарбників.
Інші загарбники могли б прислухатися до голосу здорового глузду і розуму і кинути зброю і здатися, але приклад всяких нелюдів може збити інших людей з правильного шляху, і тоді вони і самі загинуть, але і перед тим можуть завдати значно більше шкоди, аніж якби вони не мали поганого прикладу.

Як проводити профілактику за межами великих міст? - Військові знають краще. Тільки нагадаю слова В.Леніна:
ми повинні мати 10-кратну перевагу у ключових точках у ключовий час.
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11.03.2022 01:36 Відповісти
 
 