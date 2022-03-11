Окупанти висунули нові вимоги до пропуску гуманітарних колон
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Росіїйські окупанти висунули нові вимоги до пропуску гуманітарних колон з міст України з 11 березня – заздалегідь надані списки супроводжуючих та вилучення мобільних телефонів у всіх, крім представників Червоного Хреста.
Керівник російського міжвідомчого штабу з гуманітарного реагування в Україні, начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс
Він заявив: "Попереджаємо українську сторону, що надалі гуманітарні колони пропускатимуться лише після завчасного надання списків автомобільного транспорту та посадових осіб, які супроводжують гуманітарні колони, у тому числі водіїв, за такою формою: номер по порядку, марка транспортного засобу, реєстраційний номер, П.І.Б., номер паспорта, громадянство, для водіїв – номер посвідчення водія із зазначенням дозволених категорій транспортних засобів".
"Звертаємо увагу, що з метою виключення збору розвідувальних даних про розташування підрозділів Збройних сил Росії кожна колона перевірятиметься на наявність засобів зв'язку та комунікації".
"Телефони та інші засоби комунікації дозволяється мати лише представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста, решті посадових осіб будь-які технічні засоби комунікації заборонені, у разі виявлення таких, вони підлягають вилученню".
Росія знову обіцяє у п'ятницю оголосити "режим тиші" для можливості забезпечити роботу гуманітарних коридорів із Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя.
За словами Мізінцева, РФ пропонує можливість виїхати з цих міст до РФ, а також до інших міст України (з м. Суми – до Полтави, з Харкова за погодженням до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, з Чернігова – у південному напрямку за погодженням з українською стороною).
Будь ласка, зачекайте...
Они точно живут в параллельном мире, где тупость возведена в культ.
Найти среди ВСУ кого-то с частичной потерей проводимости нервных окончаний и пусть ******.
А когда мизинцев сдаст на месте все анализы... Переспросить условия.
Как считаешь: Люди в Мариуполе готовы пойти на такие условия, чтобы спасти свои жизни?
Я НЕ ВПЕВНЕНИЙ в діях нашого політичного керівництва. Я НЕ ДОВІРЯЮ словам нашого політичного керівництва. Я НЕ ЗГОДЕН з діями нашого політичного керівництва. Але після заяв Залужного та Порошенка поклявся не критикувати, поки воєнний стан.
Коли наше політичне керівництво відмінить "войну нужно остановить", та віддасть наказ про контрнаступ - тоді я зрозумію, що помилявся. Я хочу, щоб я був не правий. Я хочу щоб мене забанили, щоб я зник зі своєю ненавистю до "какая разніца" та "зробимо їх разом" - а Україна перемогла.
Что касается контрнаступления, то не всё так просто. У нас нет проблем с личным составом. Их более чем предостаточно. Обученных, опытных, высоко мотивированных. На этом всё. Больше у нас нет ничего для контрнаступления. Даже элементарного не хватает: броники, каски, разгрузки, аптечки и пр. Молчу уже за тяжелое, тем более наступательное вооружение.
Готовимся. Поверь, серьезно готовимся.
А с "этих" спросим после победы. Ох как спросим!