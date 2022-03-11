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Окупанти висунули нові вимоги до пропуску гуманітарних колон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти висунули нові вимоги до пропуску гуманітарних колон

Росіїйські окупанти висунули нові вимоги до пропуску гуманітарних колон з міст України з 11 березня – заздалегідь надані списки супроводжуючих та вилучення мобільних телефонів у всіх, крім представників Червоного Хреста.

Керівник російського міжвідомчого штабу з гуманітарного реагування в Україні, начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс

Він заявив: "Попереджаємо українську сторону, що надалі гуманітарні колони пропускатимуться лише після завчасного надання списків автомобільного транспорту та посадових осіб, які супроводжують гуманітарні колони, у тому числі водіїв, за такою формою: номер по порядку, марка транспортного засобу, реєстраційний номер, П.І.Б., номер паспорта, громадянство, для водіїв – номер посвідчення водія із зазначенням дозволених категорій транспортних засобів".

"Звертаємо увагу, що з метою виключення збору розвідувальних даних про розташування підрозділів Збройних сил Росії кожна колона перевірятиметься на наявність засобів зв'язку та комунікації".

"Телефони та інші засоби комунікації дозволяється мати лише представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста, решті посадових осіб будь-які технічні засоби комунікації заборонені, у разі виявлення таких, вони підлягають вилученню".

Росія знову обіцяє у п'ятницю оголосити "режим тиші" для можливості забезпечити роботу гуманітарних коридорів із Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя.

За словами Мізінцева, РФ пропонує можливість виїхати з цих міст до РФ, а також до інших міст України (з м. Суми – до Полтави, з Харкова за погодженням до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, з Чернігова – у південному напрямку за погодженням з українською стороною). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час евакуації з Ізюму тривали обстріли. Російська сторона не дотрималася умов "зеленого коридору", - глава ОДА Синєгубов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Они. что там ох....и! Может там им докладывают. что они уже власть в Украине? Маразм крепчает с каждым днем!!
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11.03.2022 00:18
+13
мало їм наваляли, тому й борзі такі, знають що підемо на все аби зберегти життя людей, ось і куражаться.
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11.03.2022 00:21
+9
сукі вже диктують нам у нашій країні, щоб їм самім все те, що вони нам влаштували, повернулося і як найшибчей.
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11.03.2022 00:19
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Они. что там ох....и! Может там им докладывают. что они уже власть в Украине? Маразм крепчает с каждым днем!!
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11.03.2022 00:18 Відповісти
мало їм наваляли, тому й борзі такі, знають що підемо на все аби зберегти життя людей, ось і куражаться.
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11.03.2022 00:21 Відповісти
сукі вже диктують нам у нашій країні, щоб їм самім все те, що вони нам влаштували, повернулося і як найшибчей.
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11.03.2022 00:19 Відповісти
Фашисты
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11.03.2022 00:21 Відповісти
Орки хочуть забирати телефони, щоб уникнути шпіонажу за їхніми позиціями... При тому, що все видно з супутників і безпілотників. Придурки.
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11.03.2022 00:22 Відповісти
Очередная какая то подляна от кацапоидов. Или кацапоиды не знают что фотки можно скинуть в сеть с помощью десятков разных способов
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11.03.2022 00:28 Відповісти
Ну конечно, ******* мародёры более аргументированный предлог для изъятия мобилок и смартов не могли найти. Скудоумие во всей красе. Следуя их логике получается, что все эвакуируемые проникали на их позиции, и подвергаясь смертельной опасности, пытились сделать какие-то видосики, или отселфится на фоне их колымаг, "не имеющих аналогов".
Они точно живут в параллельном мире, где тупость возведена в культ.
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11.03.2022 00:30 Відповісти
Дать ****** этому мизинцеву.

Найти среди ВСУ кого-то с частичной потерей проводимости нервных окончаний и пусть ******.

А когда мизинцев сдаст на месте все анализы... Переспросить условия.
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11.03.2022 00:33 Відповісти
Якщо наші виконають ці умови рашистів - значить, рашисти можуть ставити такі умови.
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11.03.2022 00:35 Відповісти
Если город в кольце или территория в оккупации, то очевидно что могут.
Как считаешь: Люди в Мариуполе готовы пойти на такие условия, чтобы спасти свои жизни?
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11.03.2022 08:46 Відповісти
Я в Полтаві - тому (на даний момент) хто я такий, щоб казати за людей, що опинились в оточенні. Про це я повинен мовчати, а люди - мають право рятувати власні життя. Я впевнений у цивільних, що рятуються. Я впевнений в наших військових, що захищають їх.
Я НЕ ВПЕВНЕНИЙ в діях нашого політичного керівництва. Я НЕ ДОВІРЯЮ словам нашого політичного керівництва. Я НЕ ЗГОДЕН з діями нашого політичного керівництва. Але після заяв Залужного та Порошенка поклявся не критикувати, поки воєнний стан.

Коли наше політичне керівництво відмінить "войну нужно остановить", та віддасть наказ про контрнаступ - тоді я зрозумію, що помилявся. Я хочу, щоб я був не правий. Я хочу щоб мене забанили, щоб я зник зі своєю ненавистю до "какая разніца" та "зробимо їх разом" - а Україна перемогла.
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11.03.2022 11:24 Відповісти
Прекрасно тебя понимаю. Сам с трудом сдерживаюсь. Вопросов к власти много. Но сейчас мы должны быть единым и монолитным кулаком!
Что касается контрнаступления, то не всё так просто. У нас нет проблем с личным составом. Их более чем предостаточно. Обученных, опытных, высоко мотивированных. На этом всё. Больше у нас нет ничего для контрнаступления. Даже элементарного не хватает: броники, каски, разгрузки, аптечки и пр. Молчу уже за тяжелое, тем более наступательное вооружение.
Готовимся. Поверь, серьезно готовимся.
А с "этих" спросим после победы. Ох как спросим!
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11.03.2022 11:42 Відповісти
Бздо під*алупне з Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев - то може тобі ще цицьки показувать?
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11.03.2022 00:37 Відповісти
водителям нужно помочь с удостоверениями - дубликатами и срочно. понятно, что права будут отобраны с концами.
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11.03.2022 00:53 Відповісти
Ну шо ж, гуманитарные коридоры из Белгорода и Ростова должны быть на тех же условиях...
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11.03.2022 00:55 Відповісти
Я думаю, что орки пытаются избежать документации военных преступлений ...
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11.03.2022 00:58 Відповісти
Верхи не хотят, чтобы преступления армии России выкладывались в интернет. А низы просто рады отжать себе несколько телефончиков. После всех санкций в России они очень неплохо будут стоить.
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11.03.2022 02:16 Відповісти
Хай люди беруть із собою флешки та сімки з номерами близьких. Телефонами забезпечать на "Великій землі".
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11.03.2022 08:01 Відповісти
Больше целуйте в сраку пленных, и принимайте как гостей дорогих! Пусть армия сатаны видит что им тут ничего не угрожает.
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11.03.2022 08:34 Відповісти
 
 