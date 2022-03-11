Відібрали в дитини літачок, - українські воїни розпаковують трофейний російський безпілотник. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережу потрапило відео, як українські воїни розпаковують трофейний безпілотник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телегамі написав Олексій Гончаренко.
"Наші розбили ворожу бронемашину, та знайшли в ній безпілотник. Відео формату "розпаковка"", - відзначив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Та тому кацапу, в якого забрали цей літачок, він вже точно не знадобиться .
Народная песня