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безпілотник (2091) трофеї (171)

Відібрали в дитини літачок, - українські воїни розпаковують трофейний російський безпілотник. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапило відео, як українські воїни розпаковують трофейний безпілотник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телегамі написав Олексій Гончаренко.

"Наші розбили ворожу бронемашину, та знайшли в ній безпілотник. Відео формату "розпаковка"", - відзначив він. 

Автор: Роман Свиридович
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Розпакоука
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11.03.2022 01:25 Відповісти
курва гоцулы ))...шваблики біциглі
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11.03.2022 01:26 Відповісти
Красавчики - это они сегодня кадыровцев покрошили О кацап - як ся маэш? Оккупант не понимая иностранного языка переспрашивает - Что? И тут прилет сапога в зубы. Ты ще курво тут менi шокаеш?
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11.03.2022 01:31 Відповісти
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11.03.2022 01:47 Відповісти
"Слава Ісусу Христу" - "Навіки слава!" це явно наші галичани троляки
Та тому кацапу, в якого забрали цей літачок, він вже точно не знадобиться .
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11.03.2022 01:50 Відповісти
https://youtu.be/9tuvUKx1_1E


Народная песня
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11.03.2022 02:53 Відповісти
помітили,як вони без інструкції це "Лего" швиденько зібрали?
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11.03.2022 07:00 Відповісти
Дякую на хліб не намастиш, але все таки - доземний уклін вам наші захисники. Нехай вас оберігає Бог і наша любов.
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11.03.2022 08:53 Відповісти
 
 