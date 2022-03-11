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Війська РФ все ще не готові до штурму Києва, - Дуда
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Російські окупаційні війська все ще не готові штурмувати Київ.
Про це у Twitter повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з заявою Зеленського, війська РФ все ще не готові штурмувати Київ. Вони намагаються зломити Захисників, бомблячи житлові будинки та лікарні. Завтра буде зроблена ще одна спроба евакуації мирних жителів з Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Welt Schmerz
показати весь коментар11.03.2022 04:27
+6 игорь соляник
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+5 No way 04b199f5
показати весь коментар11.03.2022 04:17
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(ну і другорядна місія - ще й Воронеж "іскандером" того... щоб усе по класиці)
Блть...
У них що, інстинкту самозбереження взагалі ніт?
Они пришли к Тебе с гвоздями
И, как положено, с крестом
(Его принес Гундяев). Злобно
Снаряды Твой гвоздили дом.
.
На танках - орки с «калашами» -
Цвет мордопьянства, скот скотом.
К Тебе, прикрывшись их телами,
Подкрался Путин с молотком.
.
- Сестричка, - рек, - гуманность с нами!
Как распинать тебя? Гвоздями?
Веревкой? Выбор за тобой!
.
Но ***** ввысь взметнулась в длани -
Завыл от боли русский Каин,
Планету тешит скрепный вой.