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Війська РФ все ще не готові до штурму Києва, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ все ще не готові до штурму Києва, - Дуда

Російські окупаційні війська все ще не готові штурмувати Київ.

Про це у Twitter повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з заявою Зеленського, війська РФ все ще не готові штурмувати Київ. Вони намагаються зломити Захисників, бомблячи житлові будинки та лікарні. Завтра буде зроблена ще одна спроба евакуації мирних жителів з Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
А вони й досі хочуть спробувати штурмувати Київ?
Блть...
У них що, інстинкту самозбереження взагалі ніт?
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11.03.2022 04:27
+6
сцуки кацапцькi
Смерть рашистко-фашистким окупантам-нелюдам!!!
💀💀
💀
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11.03.2022 04:15
+5
ЗСУ треба ще 5-7 колон спалити так русня развернеться та піде на Мінськ .... требаж виконати завдання ******** генералів - узяти місто
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11.03.2022 04:17
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сцуки кацапцькi
Смерть рашистко-фашистким окупантам-нелюдам!!!
💀💀
💀
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11.03.2022 04:15 Відповісти
ЗСУ треба ще 5-7 колон спалити так русня развернеться та піде на Мінськ .... требаж виконати завдання ******** генералів - узяти місто
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11.03.2022 04:17 Відповісти
Краще одразу на москву. А ****, теж місто
(ну і другорядна місія - ще й Воронеж "іскандером" того... щоб усе по класиці)
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11.03.2022 04:25 Відповісти
А вони й досі хочуть спробувати штурмувати Київ?
Блть...
У них що, інстинкту самозбереження взагалі ніт?
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11.03.2022 04:27 Відповісти
52 долари останні дуже хочуть заробити...
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11.03.2022 04:36 Відповісти
Так им же никто эти доллары не отдаст В лучшем случае дадут в ржублях, которые на второй день уже будут фантиками
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11.03.2022 06:04 Відповісти
Пля... У них не тільки інстинкт самозбереження скінчився, а ще й мозку ніт.
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11.03.2022 11:32 Відповісти
Их млин как тараканов. Лезут отовсюду
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11.03.2022 04:27 Відповісти
ну да, ну да ... ясен перец шо пока не готовы. Вот еще месячишко понабираются сил, чернозёма с листьями в карманы ... и как только наберутся, как только из прачечной самым терпеливым чистое исподнее подвезут - так сразу и на штурм. Не подведите дядю Анджея, а то невдобно получится.
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11.03.2022 04:38 Відповісти
Семки пусть в карманы положать
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11.03.2022 07:28 Відповісти
Русский корабль, иди *****!
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11.03.2022 04:38 Відповісти
Украине

Они пришли к Тебе с гвоздями

И, как положено, с крестом

(Его принес Гундяев). Злобно

Снаряды Твой гвоздили дом.

.

На танках - орки с «калашами» -

Цвет мордопьянства, скот скотом.

К Тебе, прикрывшись их телами,

Подкрался Путин с молотком.

.

- Сестричка, - рек, - гуманность с нами!

Как распинать тебя? Гвоздями?

Веревкой? Выбор за тобой!

.

Но ***** ввысь взметнулась в длани -

Завыл от боли русский Каин,

Планету тешит скрепный вой.
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11.03.2022 05:11 Відповісти
Треба оркам сказати як будуть йти в наступ нехай кульки для мусору з собою беруть...задовбали свої людьскі запчастини розкидувати
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11.03.2022 06:14 Відповісти
Про який штурм Києва, ми же маємо говорити про оточення кацапні навколо Києва, Де резерви з боку заходу України, вінничини та черкащини? 16 день необхідно принаймі 15-20 тисяч, а у військоматах записалось 200 тисяч, 40-50 тис. це ті хто має бойовий досвід в АТО, чого чекаємо?
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11.03.2022 06:42 Відповісти
Ти ж воєнком, тобі й прапор у руки.
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11.03.2022 07:38 Відповісти
Кацапские суки и фашисты.
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11.03.2022 07:19 Відповісти
До самого початку війни ми чули від влади про "неготовність"
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11.03.2022 09:37 Відповісти
 
 