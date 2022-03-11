Війська РФ все ще не готові до штурму Києва, - Дуда

Російські окупаційні війська все ще не готові штурмувати Київ.

Про це у Twitter повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з заявою Зеленського, війська РФ все ще не готові штурмувати Київ. Вони намагаються зломити Захисників, бомблячи житлові будинки та лікарні. Завтра буде зроблена ще одна спроба евакуації мирних жителів з Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кулеба та Дуда обговорили просування членства України в ЄС