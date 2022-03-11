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Попередньо, жертв внаслідок авіаудару військ РФ по Луцьку немає, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Попередньо, жертв внаслідок авіаудару військ РФ по Луцьку немає, - ОДА

Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року, на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"За попередньою інформацією жертв немає. Наразі ліквідовується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Горіть у пеклі москалі!!!
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11.03.2022 08:05 Відповісти
***** подохни нарешті!!!!!!!Господи,якщо ти є,відправ його в пекло!
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11.03.2022 08:12 Відповісти
 
 