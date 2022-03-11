11 033 2
Попередньо, жертв внаслідок авіаудару військ РФ по Луцьку немає, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року, на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.
"За попередньою інформацією жертв немає. Наразі ліквідовується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пан Перець
показати весь коментар11.03.2022 08:05 Відповісти Мені подобається 6
Ki.m.
показати весь коментар11.03.2022 08:12 Відповісти Мені подобається 6
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...