Попередньо, жертв внаслідок авіаудару військ РФ по Луцьку немає, - ОДА

Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року, на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"За попередньою інформацією жертв немає. Наразі ліквідовується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

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