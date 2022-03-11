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Через нічні удари військ РФ Чернігів залишився без води

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через нічні удари військ РФ Чернігів залишився без води

У Чернігові під час нічних ударів було пошкоджено водопровідну мережу.

Про це повідомив КП "Чернігівводоканал", передає Цензор.НЕТ.

"Під час нічних ударів було порушено водопровідну мережу, швидше за все, великого діаметру. Через витоки було припинено водопостачання міста. Прохання до мешканців міста повідомляти про пошкодження мереж для їхнього подальшого ремонту та відновлення водопостачання", - йдеться у повідомленні.

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У "Чернігівводоканал" повідомляють, що поки не усунуть порив, води не буде.
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Чернігів, Суми Харків, так можуть триматися тільки Герої.
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11.03.2022 08:30 Відповісти
Ну там колонок дофига и больше вроде. Может для предприятий критично, хотя какие сейчас предприятия могут работать... Десну ж не перекроют
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11.03.2022 08:34 Відповісти
путлерівці мають висіти на бєрьозках!
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11.03.2022 10:11 Відповісти
 
 