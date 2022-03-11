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Через нічні удари військ РФ Чернігів залишився без води
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Чернігові під час нічних ударів було пошкоджено водопровідну мережу.
Про це повідомив КП "Чернігівводоканал", передає Цензор.НЕТ.
"Під час нічних ударів було порушено водопровідну мережу, швидше за все, великого діаметру. Через витоки було припинено водопостачання міста. Прохання до мешканців міста повідомляти про пошкодження мереж для їхнього подальшого ремонту та відновлення водопостачання", - йдеться у повідомленні.
У "Чернігівводоканал" повідомляють, що поки не усунуть порив, води не буде.
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Валентина Саюн
показати весь коментар11.03.2022 08:30 Відповісти Мені подобається 14
Ololosh Ololoshko
показати весь коментар11.03.2022 08:34 Відповісти Мені подобається 1
Иван Сирко 69da2360
показати весь коментар11.03.2022 10:11 Відповісти Мені подобається 1
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