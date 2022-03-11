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Внаслідок авіаударів по Луцьку загинули четверо людей, - мер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок авіаударів по Луцьку загинули четверо людей, - мер

У Луцьку наразі підтверджено інформацію про чотирьох загиблих та шістьох поранених внаслідок ударів по місцевому аеродрому.

Про це заявив в ефірі українських телеканалів міський голова Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"У нас був зрадник, якого затримали працівники СБУ. Так званий "аеролюбитель", який був членом громадської організації. Він співпрацював з ФСБ, передавав інформацію щодо нашого військового аеродрому, пересування літаків", - розказав Поліщук.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 11 березня російські окупанти вдарили трьома ракетами по військовому аеродрому в Луцьку. Раніше повідомляли про двох загиблих та шістьох поранених.

Автор: Ольга Лузан
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Падлюка. Розстріляти .
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11.03.2022 13:43 Відповісти
Всі Європейські ринки акцій щойно виросли на 5-6%, на словах пуйла про позитивны сдвиги на перемовинах....
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11.03.2022 13:44 Відповісти
Невероятный стыд за страну и человечество. Мысленно с вами, мои украинские друзья и родственники. Леонид Каганов [email protected]
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11.03.2022 13:45 Відповісти
Украине суждено уничтожить рашку. Такая у нас судьба от которой не уйти.
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11.03.2022 13:45 Відповісти
У більшості великих міст є такі зрадники, які перед обстрілами надають ворогу потрібну інформацію щодо того чи іншого військового об'єта чи об'єкта критичної інфраструктури. Ракети надто дорогі, щоб шмаляти ними направо й наліво, тим паче тепер - після санкцій. Тому спершу орки знаходять інформаторів і координаторів. Питання лише в тому, чи вчасно наші хлопці спіймають цю падаль.
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11.03.2022 13:50 Відповісти
 
 