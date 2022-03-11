Внаслідок авіаударів по Луцьку загинули четверо людей, - мер
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У Луцьку наразі підтверджено інформацію про чотирьох загиблих та шістьох поранених внаслідок ударів по місцевому аеродрому.
Про це заявив в ефірі українських телеканалів міський голова Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
"У нас був зрадник, якого затримали працівники СБУ. Так званий "аеролюбитель", який був членом громадської організації. Він співпрацював з ФСБ, передавав інформацію щодо нашого військового аеродрому, пересування літаків", - розказав Поліщук.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 11 березня російські окупанти вдарили трьома ракетами по військовому аеродрому в Луцьку. Раніше повідомляли про двох загиблих та шістьох поранених.
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