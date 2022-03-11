Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин. ФОТОрепортаж
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На Луганщині 11 березня російські фашисти взялися нищити Золоте разом із його мешканцями. Гатять тричі на годину, немає часу навіть шукати постраждалих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку очільника Луганської ВЦА Сергія Гайдая.
На Луганщині вранці 11 березня внаслідок обстрілів із боку російської армії постраждала інфраструктура та житлові квартали міст Рубіжне, Сіверськодонецьк, Лисичанськ і Кремінна. До обіду додалося ще й Золоте.
"Під обстрілами Золоте. Обстріл не припиняється. Є "вікна" по 10-20 хвилин. А потім знову. Залишайтеся в укриттях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.
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Слава Шустрий
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Gen Bate
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