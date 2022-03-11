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Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин. ФОТОрепортаж

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Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин. ФОТОрепортаж

На Луганщині 11 березня російські фашисти взялися нищити Золоте разом із його мешканцями. Гатять тричі на годину, немає часу навіть шукати постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку очільника Луганської ВЦА Сергія Гайдая.

На Луганщині вранці 11 березня внаслідок обстрілів із боку російської армії постраждала інфраструктура та житлові квартали міст Рубіжне, Сіверськодонецьк, Лисичанськ і Кремінна. До обіду додалося ще й Золоте.

"Під обстрілами Золоте. Обстріл не припиняється. Є "вікна" по 10-20 хвилин. А потім знову. Залишайтеся в укриттях. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

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Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 05


Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 06


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Окупанти накривають вогнем Золоте кожні 20 хвилин 08

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Це там ми підерасні міст побудували і центр надання адмінпослуг ? (( після війни всю шваль із луганди - за урал , нехай китайцям рис вирощують ((
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11.03.2022 14:23 Відповісти
в Золотому було розведення військ, а міст ми побудували в Щасті якого зараз вже не існує.
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11.03.2022 14:33 Відповісти
Что то вспомнилось, как местные жители выходили просили ЗЕ отвести ВСУ и *нада просто перестать стрелять*
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11.03.2022 14:24 Відповісти
безнаказанность такая.
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11.03.2022 14:47 Відповісти
 
 