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діти (4403) Маріуполь (2820) пологовий будинок (49)

Жінка з відомого фото маріупольської лікарні після російського бомбардування народила дівчинку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маріанна Подгурська, фото якої у пологовому будинку Маріуполя після авіаудару РФ, облетіло цілий світ, народила дочку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала журналістка Ольга Токарюк.

"Отимала новину від родичів Маріанни - вагітної з маріупольського розбомбленого шпиталю. А щойно отримала від неї підтвердження телефоном. Минулої ночі о 22:00 Маріанна подарувала життя дівчинці. З ними все гаразд, але у Маріуполі дуже холодно і бомбардування не припиняється", - зазначила вона.

Після жахливих подій тоді ще вагітну Маріанну зацькували росіяни. Її звинувачували у буцімто зіграній "ролі" під час "постановочних" обстрілів окупантів країни-агресора.

Окрім офіційних повідомлень про російське бомбардування пологового будинку і заяв про геноцид фейк про нібито "гру людей на камеру" спростували і в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Маріанна Подгурська – б'юті-блогерка та модель. Вона приїхала з Донецька до Маріуполя у 2020 році. До цього дівчина жила та навчалася у Макіївці. У Донецьку вона працювала моделлю в популярній агенції "L`Fashion Models", брала участь у модних показах та рекламних кампаніях. Також вона брала участь у спільних акціях із відомими марками індустрії краси. Близько року тому Маріанна вийшла заміж. Чоловіка звати Юрій Вишемірський. Свій блог в Instagram вона присвятила здебільшого красі, а також оглядам доглядової та декоративної косметики.
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Топ коментарі
+15
Бойова націоналіста з "Азову". Хоча зараз, після звірств русофашистів, навіть вагітна українська жінка здатна перегризти горло і видряпати очі окупанту
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11.03.2022 14:39
+10
Дякую тобі Маріанна за донечку. І буде у ВАС все як найкраще
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11.03.2022 14:44
+10
Хай дівчинка росте здоровою.
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11.03.2022 14:49
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Бойова націоналіста з "Азову". Хоча зараз, після звірств русофашистів, навіть вагітна українська жінка здатна перегризти горло і видряпати очі окупанту
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11.03.2022 14:39 Відповісти
Дякую тобі Маріанна за донечку. І буде у ВАС все як найкраще
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11.03.2022 14:44 Відповісти
ВІКТОРІЯ
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11.03.2022 14:46 Відповісти
Ну і слава Богу
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11.03.2022 14:46 Відповісти
Хай дівчинка росте здоровою.
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11.03.2022 14:49 Відповісти
Нехай мама і донечка будуть здорові, манюні -щасливої долі, батькам- виховати дитинку в любові до своєї країни, з чітким розумінням приналежності до нації! Це дуже символічно, життя триває,діти народжуються!
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11.03.2022 14:52 Відповісти
Дівчинка-це,хороший знак
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11.03.2022 14:55 Відповісти
Просто так..
На фото десь там в інстаграмі..Мужчіна возлєє єйо на футболці з труколором-комірцем.
Случайно я думаю.
Нехай живуть і брикають, якщо були вишвитніками, то цас лічить
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11.03.2022 15:05 Відповісти
Нехай росте здорова на радість батькам
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11.03.2022 15:21 Відповісти
 
 