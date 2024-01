Жінка з відомого фото маріупольської лікарні після російського бомбардування народила дівчинку

Маріанна Подгурська, фото якої у пологовому будинку Маріуполя після авіаудару РФ, облетіло цілий світ, народила дочку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала журналістка Ольга Токарюк.

"Отимала новину від родичів Маріанни - вагітної з маріупольського розбомбленого шпиталю. А щойно отримала від неї підтвердження телефоном. Минулої ночі о 22:00 Маріанна подарувала життя дівчинці. З ними все гаразд, але у Маріуполі дуже холодно і бомбардування не припиняється", - зазначила вона.

I received an update from a relative of Marianna - a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ