УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17655 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 494 24
Білорусь (5968) провокація (765) Путін (21436) Турчинов (1084)

Не раджу білоруським військовим переступати наш кордон, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Не раджу білоруським військовим переступати наш кордон, - Турчинов

Олександр Турчинов застеріг білоруських військових від перетину кордону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Турчинова, Путін за домовленістю з Лукашенком завдав авіаудару по прикордонному населеному пункту Республіки Білорусь.

"Мета цинічна та брудна – дати підстави білоруському диктатору кинути своїх військових у полум’я війни, щоб посилити російські угруповання, які ось вже другий тиждень безрезультатно намагаються захопити Київ. Не раджу білоруським військовим ковтати дегенеративну провокацію, пов’язаних кров’ю двох неадекватних "фюрерів" та переступати наш кордон. В Україні на вас чекає тільки ганьба і смерть та перспектива лежати поруч із путінсько-кадирівською поганню!" – сказав Турчинов.

Читайте також: Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть наказ про вторгнення в Україну, - Арестович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
Слухайте Пастора.
показати весь коментар
11.03.2022 18:12
+23
Я бы на месте белорусских военных прислушался к словам Кровавого Пастора
показати весь коментар
11.03.2022 18:13
+20
і вони дуже пожалкують і пошкодують що не прислухались до слів Пастора...
показати весь коментар
11.03.2022 18:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Министерство обороны Республики Беларусь, [11.03.2022 17:54]
#ИНФО_ИНСПЕКЦИЯ

⚡️Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество.

☝️По состоянию на 18 часов 30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию.
показати весь коментар
11.03.2022 18:12 Відповісти
Не спешите,таракан будет сопротивляться до последнего,т.к. прекрасно понимает чем это кончится.
показати весь коментар
11.03.2022 18:21 Відповісти
Слухайте Пастора.
показати весь коментар
11.03.2022 18:12 Відповісти
і вони дуже пожалкують і пошкодують що не прислухались до слів Пастора...
показати весь коментар
11.03.2022 18:12 Відповісти
Поки не отримають пілюль, доти не зрозуміють.
показати весь коментар
11.03.2022 18:13 Відповісти
Я бы на месте белорусских военных прислушался к словам Кровавого Пастора
показати весь коментар
11.03.2022 18:13 Відповісти
Опасные ребята, им Россию завоевать как чихнуть. Я б к таким не лез
показати весь коментар
11.03.2022 18:14 Відповісти
картошку в карманы? хотя ещё рано
показати весь коментар
11.03.2022 18:15 Відповісти
Хочеться сказати цапам, продовжуючи одеську творчість.
" А кто неньку МАМУ тронет,
Того МАМА похоронит".
показати весь коментар
11.03.2022 18:15 Відповісти
Плешивая кремлевская крыса все-таки втягивает картофельного мудака в войну за усы.
За кредиты таракана белорусы заплатят кровью.
показати весь коментар
11.03.2022 18:17 Відповісти
Бульбенфюрер відтягував як тільки міг, але явно сьгодні отримав пропозицію від якої не може відмовитись, сподіваюсь тільки на те що білоруські війскові таки повернуть зброю проти нього
показати весь коментар
11.03.2022 18:23 Відповісти
Де пан Турчинов був коли без єдиного пострілу рашисти Крим віджали?
показати весь коментар
11.03.2022 18:26 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 18:29 Відповісти
Дуже доречне питання, чому ніхто про це не згадує. Бо зараз під "патріотичними"словами дуже гарно сховати свої косяки.
показати весь коментар
11.03.2022 18:33 Відповісти
Ти до травневих шашликів вже підготувався?
показати весь коментар
11.03.2022 18:44 Відповісти
Кацап, водки нет
показати весь коментар
11.03.2022 18:44 Відповісти
Не говори дурниць. Тоді минуло 2 дні як яник втік. Вся сітка командирів були його люди
показати весь коментар
11.03.2022 18:46 Відповісти
Слава Богу в нас тiльки два братнiх народа.
показати весь коментар
11.03.2022 18:27 Відповісти
Пастор плохого не посоветует резать русню? значит резать ...
показати весь коментар
11.03.2022 18:30 Відповісти
Пастор на якій посаді і від чиєго імені говорить? Якщо від свого? То готовий стояти з ним пліч-о-пліч в окопі.
показати весь коментар
11.03.2022 18:31 Відповісти
Ви знаєте панове, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця.
Ми так довго говоримо про можливе долучення армії РБ до російської орди, це навіть починає дратувати.
Давайте розкладемо "по поличках":
- сили і засоби ЗС РБ ми знаємо... так доглянута, свіжопофарбована техніка, чистота і порядок на летовищах та у військових частинах.
Але... це важливо але не головне.
- головне в тому, що ця армія (від Верховного, до генерала і солдата) ніколи і ніде не воювала, це перше;
- друге, це те що мотивації та бойового духу у них немає і близько (теж на парад зібралися);
А, ось тут починаються мінуси для ВС РБ та і для всієї Білорусі:
- країна невелика і "прострілюється" наскрізь;
- всі об'єкти критичної інфраструктури відомі (починаючи від Мозирського НПЗ, складів ***********, летовищ) і, головне, в зоні досяжності авіації та безпілотників;
- починаючи війну, Білорусь робить можливим проникнення на її територію ДРГ (в т.ч. з патріотів Білорусі) які знають місцевість, мову, та можуть перерізати комунікації, вбивати росіян і білоруських колаборантів, знищувати авіацію та ракети, вчиняти диверсії на Сувалкському коридорі та організувати збройне повстання.
- якщо до цього примкне армія РБ, то Лукашенко потрібно шукати хату по сусідству з Януковичем.
Невже Лука цього не розуміє?
Чи що там розуміти, коли улюблений син, фактично в заручниках в РФ.
показати весь коментар
11.03.2022 18:41 Відповісти
Білоруські військові самі розуміють що з ними буде.одні згоруть ,другі в болоті втопляться, а третіх бурштинові магнати розберуть як безплатну робочу силу
показати весь коментар
11.03.2022 18:41 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 19:20 Відповісти
 
 