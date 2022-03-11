Не раджу білоруським військовим переступати наш кордон, - Турчинов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Олександр Турчинов застеріг білоруських військових від перетину кордону України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Турчинова, Путін за домовленістю з Лукашенком завдав авіаудару по прикордонному населеному пункту Республіки Білорусь.
"Мета цинічна та брудна – дати підстави білоруському диктатору кинути своїх військових у полум’я війни, щоб посилити російські угруповання, які ось вже другий тиждень безрезультатно намагаються захопити Київ. Не раджу білоруським військовим ковтати дегенеративну провокацію, пов’язаних кров’ю двох неадекватних "фюрерів" та переступати наш кордон. В Україні на вас чекає тільки ганьба і смерть та перспектива лежати поруч із путінсько-кадирівською поганню!" – сказав Турчинов.
Топ коментарі
+39 irenka ko
показати весь коментар11.03.2022 18:12
+23 Eugen Mk
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+20 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар11.03.2022 18:12
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#ИНФО_ИНСПЕКЦИЯ
⚡️Военное ведомство заявляет, что распространяемая информация о нанесении ударов по территории Республики Беларусь является очередной провокацией и попыткой раскачать белорусское общество.
☝️По состоянию на 18 часов 30 минут, несмотря на заявления украинских чиновников и ряда ТГ-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию.
" А кто неньку МАМУ тронет,
Того МАМА похоронит".
За кредиты таракана белорусы заплатят кровью.
Ми так довго говоримо про можливе долучення армії РБ до російської орди, це навіть починає дратувати.
Давайте розкладемо "по поличках":
- сили і засоби ЗС РБ ми знаємо... так доглянута, свіжопофарбована техніка, чистота і порядок на летовищах та у військових частинах.
Але... це важливо але не головне.
- головне в тому, що ця армія (від Верховного, до генерала і солдата) ніколи і ніде не воювала, це перше;
- друге, це те що мотивації та бойового духу у них немає і близько (теж на парад зібралися);
А, ось тут починаються мінуси для ВС РБ та і для всієї Білорусі:
- країна невелика і "прострілюється" наскрізь;
- всі об'єкти критичної інфраструктури відомі (починаючи від Мозирського НПЗ, складів ***********, летовищ) і, головне, в зоні досяжності авіації та безпілотників;
- починаючи війну, Білорусь робить можливим проникнення на її територію ДРГ (в т.ч. з патріотів Білорусі) які знають місцевість, мову, та можуть перерізати комунікації, вбивати росіян і білоруських колаборантів, знищувати авіацію та ракети, вчиняти диверсії на Сувалкському коридорі та організувати збройне повстання.
- якщо до цього примкне армія РБ, то Лукашенко потрібно шукати хату по сусідству з Януковичем.
Невже Лука цього не розуміє?
Чи що там розуміти, коли улюблений син, фактично в заручниках в РФ.