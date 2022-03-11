Окупанти зірвали евакуацію населення з Ізюму, - глава Харківської ОВА Синєгубов

Російські окупаційні війська зірвали евакуацію населення з Ізюму.

Про це у Telegram повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія сьогодні зірвала евакуацію із Ізюма. Ми підготували 20 автобусів та все необхідне. Був створений "зелений коридор", але через обстріли окупантів він так і не був запущений.



Місто Ізюм залишилося без електрики, тепла, води, зв‘язку. Ворог продовжує атакувати мирне населення. Ворожий снаряд потрапив в один з корпусів Оскільського психоневрологічного інтернату. На щастя, всі 360 осіб на момент обстрілу перебували в укритті: це 30 осіб працівників та 330 пацієнтів - люди похилого віку та люди з інвалідністю. Будівля повністю зруйнована на 2-3 поверхах.



Крім цього, у цьому ж селі окупант сьогодні зруйнував ще 5 приватних будинків", - йдеться в повідомленні.

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