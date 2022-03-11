В Ірпені затримали вже 26 мародерів, – мер. ВIДЕО

Їх відправляють на "виправні роботи" в тероборону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці мер міста Олександр Маркушин.

"До уваги всіх тих, то намагається нажитися на людському горі. Ми затримали в Ірпені вже 26 мародерів. Їх одразу відправляємо на так звані "виправні роботи" в тероборону. Хочу попередити всіх, в Ірпені не місце мародерам і кожен, хто спробує пограбувати магазин чи житло ірпінців буде суворо покараний!" - наголошує мер Ірпеня.