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Ірпінь (320) Маркушин Олександр (41)

В Ірпені затримали вже 26 мародерів, – мер. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Ірпені затримали вже 26 мародерів, – мер. ВIДЕО

Їх відправляють на "виправні роботи" в тероборону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці мер міста Олександр Маркушин.

"До уваги всіх тих, то намагається нажитися на людському горі. Ми затримали в Ірпені вже 26 мародерів. Їх одразу відправляємо на так звані "виправні роботи" в тероборону. Хочу попередити всіх, в Ірпені не місце мародерам і кожен, хто спробує пограбувати магазин чи житло ірпінців буде суворо покараний!" - наголошує мер Ірпеня.
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Топ коментарі
+9
Краще мародерів вбивати на місці. Покидьків треба нищити. Як кацапів.
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12.03.2022 00:04
+8
Пару трійку розстріляти, інші замисляться чи варто
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11.03.2022 23:55
+4
Мародерів в терроборону? Ще й зброю покидькам видають???
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11.03.2022 23:53
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11.03.2022 23:53 Відповісти
Мародерів в терроборону? Ще й зброю покидькам видають???
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11.03.2022 23:53 Відповісти
Нет. Выдают лопату, лом и тачку. Броник не выдают.
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11.03.2022 23:58 Відповісти
І це правильно - блок-пости в зоні бойових дій. І бійці тероборони не будуть з ними няньчитись.
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12.03.2022 00:04 Відповісти
Пару трійку розстріляти, інші замисляться чи варто
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11.03.2022 23:55 Відповісти
Мародерів потрібно скотчем приклеювати до стовпів , так як із тероборони вони втечуть 😡
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11.03.2022 23:57 Відповісти
Краще мародерів вбивати на місці. Покидьків треба нищити. Як кацапів.
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12.03.2022 00:04 Відповісти
Скотчем до стовба, і ******* по справі,поки шкіра не злізе.
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12.03.2022 00:21 Відповісти
Сраці
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12.03.2022 00:21 Відповісти
пора определиться или закон про военное положение есть и действует или как всегда. Уничтожать и мародеров и сепарню особенно всех опзжопников и их журнашлюх продажных. Война так война.
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12.03.2022 00:26 Відповісти
Та сріляйте їх і все.На те є закон
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12.03.2022 00:38 Відповісти
На месте кого расстреляли?
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12.03.2022 07:13 Відповісти
 
 