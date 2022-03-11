В Ірпені затримали вже 26 мародерів, – мер. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Їх відправляють на "виправні роботи" в тероборону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці мер міста Олександр Маркушин.
"До уваги всіх тих, то намагається нажитися на людському горі. Ми затримали в Ірпені вже 26 мародерів. Їх одразу відправляємо на так звані "виправні роботи" в тероборону. Хочу попередити всіх, в Ірпені не місце мародерам і кожен, хто спробує пограбувати магазин чи житло ірпінців буде суворо покараний!" - наголошує мер Ірпеня.
Топ коментарі
+9 Slav Slv
показати весь коментар12.03.2022 00:04
+8 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар11.03.2022 23:55
+4 Tierre
показати весь коментар11.03.2022 23:53
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іван Оленюк 404a56e4
показати весь коментар11.03.2022 23:53 Відповісти Мені подобається 1
Tierre
показати весь коментар11.03.2022 23:53 Відповісти Мені подобається 4
Urs
показати весь коментар11.03.2022 23:58 Відповісти Мені подобається 2
Володимир Павлович
показати весь коментар12.03.2022 00:04 Відповісти Мені подобається 0
Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар11.03.2022 23:55 Відповісти Мені подобається 8
Amber
показати весь коментар11.03.2022 23:57 Відповісти Мені подобається 2
Slav Slv
показати весь коментар12.03.2022 00:04 Відповісти Мені подобається 9
George Dok
показати весь коментар12.03.2022 00:21 Відповісти Мені подобається 1
George Dok
показати весь коментар12.03.2022 00:21 Відповісти Мені подобається 0
Aleks_15
показати весь коментар12.03.2022 00:26 Відповісти Мені подобається 0
stels400
показати весь коментар12.03.2022 00:38 Відповісти Мені подобається 1
Владимир Вовчик
показати весь коментар12.03.2022 07:13 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...