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Росатом (68) Петро Котін (62) Запорізька АЕС (888)

Окупанти заявили, що Запорізька АЕС знаходиться у власності Росатому

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти заявили, що Запорізька АЕС знаходиться у власності Росатому

Виконувач обов'язків голови "Енергоатому" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності "Росатому".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ. 

"Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, забрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації.

Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить - мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", - розповів Котін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу, - "Енергоатом". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
А ФСБшники квартиры в Крыму уже начали продавать, что-то тут не сходится)
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12.03.2022 00:30
+31
Це добре що вони так сказали, завтра влуплять ще санкції.
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12.03.2022 00:30
+29
как быстро они определились на чужой территории
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12.03.2022 00:29
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как быстро они определились на чужой территории
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12.03.2022 00:29 Відповісти
А ФСБшники квартиры в Крыму уже начали продавать, что-то тут не сходится)
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12.03.2022 00:30 Відповісти
Росатом думкою багатіє ))
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12.03.2022 00:31 Відповісти
И как там поживают цены на акции Росатома??
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12.03.2022 00:36 Відповісти
приняли АЭС за унитаз - традиции российской армии
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12.03.2022 02:03 Відповісти
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12.03.2022 08:00 Відповісти
Це добре що вони так сказали, завтра влуплять ще санкції.
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12.03.2022 00:30 Відповісти
Пошли вслед за кораблём , а значит нафуй 😠
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12.03.2022 00:30 Відповісти
А чому нi в Марсiанськiй конфедерацiï?
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12.03.2022 00:30 Відповісти
Ми пустили цих орків тепер розгрібати.
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12.03.2022 00:30 Відповісти
трендеть не мешки ворочать
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12.03.2022 00:30 Відповісти
байдуже, хоч племені "тумба юмба", але повертати доведеться, із відсотками
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12.03.2022 00:30 Відповісти
нехай бумагу дадуть про це. тоді їм взагалі абзац
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12.03.2022 00:31 Відповісти
дебилы мля теперь рос атом под санкциями будет и рузге в Магте не смогут априори прибыть- сори санкции
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12.03.2022 00:32 Відповісти
"Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію Джерело: https://censor.net/ua/n3324135

Це хто, Швондер та товаріщі?
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12.03.2022 00:33 Відповісти
вся ситуація у тому, що вони як загарбники відповідають за відсутність там аварій
нікуди вони не дінуться, підуть за своїм кораблем
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12.03.2022 00:33 Відповісти
Ми всіх вас, у@бків утилізуємо на ЧАЕС
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12.03.2022 00:33 Відповісти
Супер, то беріть усе відработане пальне та везить на свою ********* ховати, а ми вам ще за март місяц в рубілях заплатимо
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12.03.2022 00:34 Відповісти
Мародери.
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12.03.2022 00:34 Відповісти
Первый в истории случай ядерного пиратства: россияне объявили Запорожскую АЭС "собственностью Росатома".
Что ещё должны сделать эти **@нутые нелюди,
чтобы мир наконец-то проснулся?! 😡
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12.03.2022 00:37 Відповісти
Світ скаже Україні- вам не потрібні ті атомні станції, від них проблеми одні, вони старі і т.д. Краще їх закрити і купувати електрику в Європі, так їм спокійніше буде, і прибутковіше.
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12.03.2022 00:41 Відповісти
І чому наші ССО не зроблять зачистку цього режимного об'єкту? Зараз вони зроблять якийсь порушеня експлуатації, будуть шантажувати терористичною загрозою і т.і. Як можна так «захищати» подібні споруди
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12.03.2022 00:40 Відповісти
Всі в Києві видно, там найголовніше по їх оцінці.
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12.03.2022 00:42 Відповісти
потому что уже вырисовывается что власть готова отдать, а что хочет сохранить любой ценой. Любой ценой Киев и запад Украины. Юг нах, восток нах ( там держат) только что бы драгоценный Киев не потерять. Что бы западные области подготовить. Я все вспоминаю как жириновский торт резал в форме Украины. И обидно что так оно и получилось.
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12.03.2022 02:02 Відповісти
Хочу дворянкой столбовой быть!
Дебилы, конченные дебилы.
Поясните этим дебилам, что, по их сказанному, теперь получается, что русатом снабжает электрикой Украину а гривну за это получает тоже Украина.
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12.03.2022 00:40 Відповісти
Головне аби ті абізяни там не зламали чогось важливого. А той їхній "росатом" так чи інакше Україні відійде у рахунок репарацій.
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12.03.2022 00:42 Відповісти
Безбашенные вообще поехали... Они надеются, что отжим, подтверждённый филькиной грамотой решает всё? Как вы к ней подключатся будете? Или хотите её взорвать, как свою "собственность"?
Так вам, "собственникам", прилетит ответки в разы больше.
Короткое резюме: Крыша едет не спеша, тихим шорохом шурша.
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12.03.2022 00:44 Відповісти
НЕ ПЕРЕЙМАЙТЕСЯ!
Просто ці орки діють "ПО ПЛАНУ"!
Ну, пам'ятаєте, по тому самому плану, де "Київ за три дня" і вся територія праворуч Дніпра за тиждень.
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12.03.2022 00:44 Відповісти
Готуйте ще трийлон зелені рогаті
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12.03.2022 00:45 Відповісти
По суті вже зараз треба заявляти що росія кожному українцю винна мінімум по мільйону євро
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12.03.2022 00:46 Відповісти
мародьорить, так по-справжньому. а то якісь шуби, телевізори.
Збираються, суки, шантажувати. А ви все про небезпеку від червоної кнопки...
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12.03.2022 00:49 Відповісти
Так !
Тут вже мародерство на Державному рівні
А невідомі люди приїхали і сказали - без ніяких паперів
У випадку чого Раша скаже : "То не ми , нічого не знаємо . І за нічого не відповідаємо..."
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12.03.2022 01:43 Відповісти
Най тоді відповідає за наслідки ))
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12.03.2022 00:55 Відповісти
*****...сь. Факт
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12.03.2022 00:58 Відповісти
Скоро унылая лошадь заявит, что там прятались бандеровские атомы и нац-нейтроны.
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12.03.2022 03:23 Відповісти
Гопники в Кремле. Вся суть русского мира -украсть , прикрываясь высокими идеями борьбы с фашизмом и засрать всё, оставив после себя руины.
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12.03.2022 05:54 Відповісти
МАГАТЕ вже затвердила цю сдєлку?
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12.03.2022 08:38 Відповісти
 
 