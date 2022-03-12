Окупанти заявили, що Запорізька АЕС знаходиться у власності Росатому
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Виконувач обов'язків голови "Енергоатому" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності "Росатому".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, забрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації.
Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому", і більше вона Україні не належить - мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому", - розповів Котін.
Топ коментарі
+31 Иван Мозговой 608c4f89
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+31 Rino Onix
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+29 Aleks_15
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Це хто, Швондер та товаріщі?
нікуди вони не дінуться, підуть за своїм кораблем
Что ещё должны сделать эти **@нутые нелюди,
чтобы мир наконец-то проснулся?! 😡
Дебилы, конченные дебилы.
Поясните этим дебилам, что, по их сказанному, теперь получается, что русатом снабжает электрикой Украину а гривну за это получает тоже Украина.
Так вам, "собственникам", прилетит ответки в разы больше.
Короткое резюме: Крыша едет не спеша, тихим шорохом шурша.
Просто ці орки діють "ПО ПЛАНУ"!
Ну, пам'ятаєте, по тому самому плану, де "Київ за три дня" і вся територія праворуч Дніпра за тиждень.
Збираються, суки, шантажувати. А ви все про небезпеку від червоної кнопки...
Тут вже мародерство на Державному рівні
А невідомі люди приїхали і сказали - без ніяких паперів
У випадку чого Раша скаже : "То не ми , нічого не знаємо . І за нічого не відповідаємо..."