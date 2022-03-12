Стратегією Туреччини залишається підтримка України без загрози зв’язкам із Москвою
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Вторгнення Росії в Україну сплутало геополітичні розрахунки країн усього світу. Туреччину, країну-члена НАТО, що балансує між Києвом і Москвою, війна змушує зробити важкий вибір.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише науковий співробітник Інституту національних стратегічних досліджень Національного університету оборони США Джеффрі Менкофф у статті для Foreign Policy.
Зараз президент Реджеп Таїп Ердоган намагається максимально утримати Туреччину від сьогоднішнього конфлікту та розширити власний простір для маневру. Наразі стратегією Ердогана залишається підтримка України без загрози зв’язкам з Москвою.
У довгостроковій перспективі сам хід війни значно вплине на те, як Анкара підтримуватиме цей баланс. Не в останню чергу вибір залежатиме від сильної та консолідованої підтримки України з боку НАТО та невдач РФ на фронті.
Будь ласка, зачекайте...
мирразрешили использовать ... чтто-то сомневаюсь что до июня у них останутся деньги на анталью ... кроме туристов и помидоров у них какие еще связи с рашастаном ... просто хотят ловить рыбку в мутной воде .... по сути сейчас единственная страна которая на 100% открыто поддерживает Украину это Литва
К маю они дружно побегут на старые заброшенные дачи и начнут сажать картошку.
Турция может быть и рада туристам из РФ, но им не за ЧТО ехать, да и НЕ НА ЧЕМ.
Зате тупориле стадо славить тирана Єрдогана, та пише рекламни пісеньки байрактарам, які на 100% - американські технології...
Уся авіоніка в Байрактарах з США та Німеччини, як і оптичні системи. Ракети - трохи перероблені хелфайри.
Обмеження на постачання зброї (а не санкції) було здійснено після масових вбивств та ув'язнень турецьким ****** власних громадян та заграванням з кацапами щодо постачання С-400.
Ніякої допомоги османи Україні не надали й досі, усе що є - куплено за ринковими цінами. Ніяких санкцій проти росії теж не введено, судна з кримнашу й досі вільно заходять у турецькі порти.
Ми тут самі якось розберемося хто нам друг, без підказок кацапорилих типу тебе.
Навіть у аткритих істочніках Байрактар розібраний поелементно з вказанням звідки імпортовані технології.
Отже закрий свою свинособачу будку і вали нахер у свій чебурнет
І взагалі, тут нікому не цікаво твоє свинособачє мнєніє, іди ***** у свій кацапстан і там люби єрдоганів хоч до поросячого визгу
Ноутбук не є китайським, лише тому, що зібраний у Китаї.
Твої висери не мають жодного відношення до фактів, а пізнання у авіації на рівні алкаша у черзі за бояришником.
Здрисни у свій чебурнет, там твої свиноморді братья будуть тримати тебе за ікспєрта
Усі технології, які використовувалися для розробки, іспитів та виготовлення будь-якої турецької техніки є на 100% технологіями союзників по НАТО, і якщо вони відзовуть ліцензії, то виробництво припиниться дуже швидко. Ось що це означає.
Усі тайванські чіпи теж на 100% зроблені за технологіями США та де-яких країн ЄС. Але саме для військових цілей вони використовують чіпи виготовлені виключно на території США (Інтел, Тексас інструментс, тощо).
Все бесіда закінчена, бо я вже відбив пальці чикати по твоєму носі і взагалі, не варто надавати стільки інформації ворогу, навіть, якщо це така тупорила свинособака як ти.