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Стратегією Туреччини залишається підтримка України без загрози зв’язкам із Москвою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Стратегією Туреччини залишається підтримка України без загрози зв’язкам із Москвою

Вторгнення Росії в Україну сплутало геополітичні розрахунки країн усього світу. Туреччину, країну-члена НАТО, що балансує між Києвом і Москвою, війна змушує зробити важкий вибір.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише науковий співробітник Інституту національних стратегічних досліджень Національного університету оборони США Джеффрі Менкофф у статті для Foreign Policy.

Зараз президент Реджеп Таїп Ердоган намагається максимально утримати Туреччину від сьогоднішнього конфлікту та розширити власний простір для маневру. Наразі стратегією Ердогана залишається підтримка України без загрози зв’язкам з Москвою.

У довгостроковій перспективі сам хід війни значно вплине на те, як Анкара підтримуватиме цей баланс. Не в останню чергу вибір залежатиме від сильної та консолідованої підтримки України з боку НАТО та невдач РФ на фронті.

Також дивіться: У відпустку до України прибув майор ВПС Туреччини. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Він про рибку з'їсти?
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12.03.2022 04:36
+6
Турки хотят чтобы росия выдохлась по максимуму, и естественно так же хотят надоить росию по максимуму. Еще им очень важно чтобы завершилось строительство и передача технологий АЭС на юге Турции. Чем слабее росия, тем на большие уступки ей придется идти в торговле и в Сирии. Есть еще личное неприятие Эрдогана к оккупации Крыма и гонениям крымских татар.
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12.03.2022 05:03
+4
Литва?? На. Международной арене больше всех поддержали англичане, именно они дали толчок всем остальным странам..оружие.. санкции и т.п. Именно они были первыми и во всем подталкивают остальных. Польша, в свою очередь, приняла большую часть наших беженцев и практически всех обеспечила необходимыми условиями. Так что не словом а делом. А поддержка Литвы ... весь мир поддерживает.. а толку от этого
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12.03.2022 06:57
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Він про рибку з'їсти?
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12.03.2022 04:36 Відповісти
Турки хотят чтобы к ним рашисты приезжали на отдых походу, раз карты мир разрешили использовать ... чтто-то сомневаюсь что до июня у них останутся деньги на анталью ... кроме туристов и помидоров у них какие еще связи с рашастаном ... просто хотят ловить рыбку в мутной воде .... по сути сейчас единственная страна которая на 100% открыто поддерживает Украину это Литва
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12.03.2022 04:48 Відповісти
Литва?? На. Международной арене больше всех поддержали англичане, именно они дали толчок всем остальным странам..оружие.. санкции и т.п. Именно они были первыми и во всем подталкивают остальных. Польша, в свою очередь, приняла большую часть наших беженцев и практически всех обеспечила необходимыми условиями. Так что не словом а делом. А поддержка Литвы ... весь мир поддерживает.. а толку от этого
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12.03.2022 06:57 Відповісти
Турки хотят чтобы росия выдохлась по максимуму, и естественно так же хотят надоить росию по максимуму. Еще им очень важно чтобы завершилось строительство и передача технологий АЭС на юге Турции. Чем слабее росия, тем на большие уступки ей придется идти в торговле и в Сирии. Есть еще личное неприятие Эрдогана к оккупации Крыма и гонениям крымских татар.
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12.03.2022 05:03 Відповісти
правильная государственно-ориентированная стратегия.
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12.03.2022 05:17 Відповісти
И конечно же это никак не связано с туристическим сезоном .. где русские занимают львиную долю. Пока многие страны отказываются от российских газа и нефти себе в ущерб, турки решили сесть одной жопой на 2 стула
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12.03.2022 07:00 Відповісти
Им нечем будет летать в Турцию. Те немногие авиакомпании которые были готовы летать по маршруту РФ-Турция вчера отменили рейса из-за отзыва гарантий страховыми компаниями.
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12.03.2022 07:12 Відповісти
Туристический сезон для РФ закончился так и не начавшись...
К маю они дружно побегут на старые заброшенные дачи и начнут сажать картошку.
Турция может быть и рада туристам из РФ, но им не за ЧТО ехать, да и НЕ НА ЧЕМ.
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12.03.2022 07:16 Відповісти
А рабсия вообще правду когда-то говорила?
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12.03.2022 05:10 Відповісти
Пох на стратегию , лишь бьі байрактарьі давали
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12.03.2022 05:32 Відповісти
Продавали.
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12.03.2022 06:40 Відповісти
З хитрожопим султанлм все давно ясно- пропустив через Босфор увесь флот рашки з Балтики і Північного моря, а вже потім закрив протоки ніби-то він не розумів для чого це все
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12.03.2022 05:49 Відповісти
І що він мав робити? Не пишіть маячню
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12.03.2022 05:55 Відповісти
Он как минимум несёт за это ответственность! К тому же закрыл пролив на 3ий или 4ый день войны!! Тоже хочешь сказать бред??? Если не могут справится со своей задачей и боятся последствий, пусть передадут права под чужую юрисдикцию
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12.03.2022 07:02 Відповісти
Уявіть, який би був Ердоган крутий, якби на фоні цього сказал, що вступає у війну на боці України, бо не може дивитися на таке зло.
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12.03.2022 06:12 Відповісти
Устав НАТО позволяет так делать только с согласия членов НАТО. Причем если все члены НАТО против, то вариант остается - покинуть НАТО.
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12.03.2022 07:00 Відповісти
Кароччє....Одною жопою на два базари !
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12.03.2022 08:03 Відповісти
Завищена хитрожопість.
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12.03.2022 08:50 Відповісти
Повноцінне економічні відношення Туречиини з рошкою продовжується, жодної військової допомоги від турків не було і не передбачається, про гуманітарну допомогу та прийом біженців (не кацапів, а саме українців), щось теж не чув.
Зате тупориле стадо славить тирана Єрдогана, та пише рекламни пісеньки байрактарам, які на 100% - американські технології...
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12.03.2022 09:04 Відповісти
В тупорилого стада зараз війна з Заходом і НАТО (забуваючи, що там і пуста Туреччина). Шукають будь яких союзників, які хоч якось піднасрали Україні і Заходу, знайшли собі вожака полудиктатора Ердогана
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12.03.2022 09:37 Відповісти
Сподіваюся, що це особливості коментаторів на цензорі, більшість серед яких боти та вата, бо якщо така ситуація по всій Україні, то взагалі не бачу сенсу продовжувати захищати цю країну. Ради чого, щоб вони знову обрали собі януковича/зеленського і гвалтували реформи?
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12.03.2022 12:06 Відповісти
"та пише рекламни пісеньки байрактарам, які на 100% - американські технології." вот только бздеть не надо ? Байрактар полностью местной разработки, и знаете почему ? Потому что после того как турки сцепились в Сирии с асадистами и рашистами, западные страны наложили эмбарго на основные комплектующие. Вот такие вот союзники, им дружба с рашей в Сирии была дороже, они там даже совместные операции и патрули организовывали. А когда турки попросили продать системы ПВО Патриот, их опять же послали, союзники. Потом наложили еще большие санкции после Карабахской войны, опять же союзники. И туркам пришлось даже инфракрасные камеры и мелкие детали разрабатывать и пускать в производство. Если бы вы столько лет не балду пинали, а повышением своей обороноспособности занимались, у вас бы уже свои Байрактары были, при той помощи что запад вам оказывает. Запад, под лидерством Америки, так насвинячил на Ближнем Востоке последнии два десятилетия, что ожидать не то что симпатий, а просто нейтрального отношения к любой про-западной стране со стороны мусульманских стран это просто наглость. Но не смотря на это, Турция оказывала и будет оказывать Украине помощь, и "тиран Єрдоган" только вчера четко сказал что еслибы мир отреагировал на аннексию Крыма как ндо, то этой войны бы не было.
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12.03.2022 12:48 Відповісти
Ніяких власних військових розробок у турків немає від слова ваапщє! Я особисто контактував з представниками рокетсан та аселсан коли вони хотіли закупити у нас системи захисту від ПЗРК.
Уся авіоніка в Байрактарах з США та Німеччини, як і оптичні системи. Ракети - трохи перероблені хелфайри.
Обмеження на постачання зброї (а не санкції) було здійснено після масових вбивств та ув'язнень турецьким ****** власних громадян та заграванням з кацапами щодо постачання С-400.
Ніякої допомоги османи Україні не надали й досі, усе що є - куплено за ринковими цінами. Ніяких санкцій проти росії теж не введено, судна з кримнашу й досі вільно заходять у турецькі порти.

Ми тут самі якось розберемося хто нам друг, без підказок кацапорилих типу тебе.
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12.03.2022 13:47 Відповісти
Вы бздеть у Лаврова учились ? Опровергать по пунктам каждую вашу ложь не имеет смысла, каждый может проверить из открытых источников, и не только турецких. Поэтому остается лишь один вариант, что вы умышленно лжете, то есть просто рашистский тролль. Поэтому идите вслед за русским кораблем.
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12.03.2022 13:58 Відповісти
А чим ти взагалі можеш аправіргать, якщо у тебе нуль понять по темі?
Навіть у аткритих істочніках Байрактар розібраний поелементно з вказанням звідки імпортовані технології.
Отже закрий свою свинособачу будку і вали нахер у свій чебурнет
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12.03.2022 14:17 Відповісти
Что за идиотская диаграмма, к тому же неверная. На новых Байрактар уже давно турецкие камеры и моторы, что опять же, очень легко проверить из открытых нейтральных источников. То что ты печатаешь тут армянские картинки уже выдает в тебе рашистскую морду, фраернулся ты штирлиц, идешь куда тебя уже послали.
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12.03.2022 14:27 Відповісти
Камери та мотори ліцензійні, що аж ніяк не робить їх турєцкімі, як і багато чого іншого у турецькій оборонці.
І взагалі, тут нікому не цікаво твоє свинособачє мнєніє, іди ***** у свій кацапстан і там люби єрдоганів хоч до поросячого визгу
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12.03.2022 14:53 Відповісти
Aselsan CATS и TEI PD170 разработаны и производятся на турецких предприятиях, а не по лицензии, лживая твоя морда, опять обкакался? Ты случаем не Симоньян ? Чуется явная хайская лживость, сродни той что Лавров от папы унаследовал. Давай, высрi еще какую-нибудь бздешь, а я тебя фактами по лживой роже опять обделаю.
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12.03.2022 15:01 Відповісти
Де виробляються оптика, фотоматриці та мікрочіпи? Софт яких компаній використовується? Чия система глобального позиціонування використовується? Всі ці ж самі питання по АСП.
Ноутбук не є китайським, лише тому, що зібраний у Китаї.
Твої висери не мають жодного відношення до фактів, а пізнання у авіації на рівні алкаша у черзі за бояришником.
Здрисни у свій чебурнет, там твої свиноморді братья будуть тримати тебе за ікспєрта
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12.03.2022 15:28 Відповісти
"Де виробляються оптика, фотоматриці та мікрочіпи? " Бхааахххх, обосрался с камерой и мотором, теперь на индивидуальные компоненты перешел ? Так только что ты лгал что на 100% все амеркое или немецкое, потом выср@ал что по лицензии, теперь за индивидуальные компоненты взялся ? Свинья кацапско-хайская, ни одна страна не производит чего-то на 100%, по твоей лавровской логике, можно докопаться про где откапывается руда и уголь. У турецкого ВПК принцип простой, либо делать самим, либо использовать компоненты с многочисленными альтернативными источниками, чтобы ни одна страна или даже блок, не могли блокировать производство. Если убрать тайванские микроелементы, ничего електронного вообще в америке или германии не будет работать, и что теперь? Лживая хайская морда, в очередной раз, иди туда где ты уже. И да, не прячься за фейковым украинским именем, от тебя несет кацапо-хайской смердью за версту, ты сам идиот , других по себе не меряй.
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12.03.2022 15:41 Відповісти
Камера як раз і складається з оптики, фотоматриці та мікрочіпів, а те що турки змогли зробити корпус з пластика - це великого розуму не треба.
Усі технології, які використовувалися для розробки, іспитів та виготовлення будь-якої турецької техніки є на 100% технологіями союзників по НАТО, і якщо вони відзовуть ліцензії, то виробництво припиниться дуже швидко. Ось що це означає.
Усі тайванські чіпи теж на 100% зроблені за технологіями США та де-яких країн ЄС. Але саме для військових цілей вони використовують чіпи виготовлені виключно на території США (Інтел, Тексас інструментс, тощо).

Все бесіда закінчена, бо я вже відбив пальці чикати по твоєму носі і взагалі, не варто надавати стільки інформації ворогу, навіть, якщо це така тупорила свинособака як ти.
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12.03.2022 16:30 Відповісти
Да кончай бздеть уже, лживая свиноморда, то есть турки должны были изобрести совершенно новые виды полупроводников, чтобы не считаться американскими технологиями ?? Не ну вы кацапо-хаи совсем ипанутые в своей лживости. "це великого розуму не треба" - бздеть куйню , вот це действительно еликого розуму не треба. Но ты кацапо-хай даже этого толком не можешь. Иди у своей свиноматки симоньян потренируйся.
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12.03.2022 22:51 Відповісти
 
 