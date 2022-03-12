Від початку війни "Укрзалізниця" евакуювала понад 2 млн осіб

"Укрзалізниця" за 15 днів війни забезпечила евакуацію більш як 2 мільйонів осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба компанії у Телеграмі.

"За 15 днів війни Укрзалізниця евакуювала вже понад 2 млн осіб. З них 226 тисяч - за кордон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше пасажирів було евакуйовано з Києва та Харкова, які перебувають під постійним бомбардуванням ворога. Найпопулярніший міжнародний залізничний маршрут - до Польщі.

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