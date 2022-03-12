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Від початку війни "Укрзалізниця" евакуювала понад 2 млн осіб

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

"Укрзалізниця" за 15 днів війни забезпечила евакуацію більш як 2 мільйонів осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба компанії у Телеграмі.

"За 15 днів війни Укрзалізниця евакуювала вже понад 2 млн осіб. З них 226 тисяч - за кордон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше пасажирів було евакуйовано з Києва та Харкова, які перебувають під постійним бомбардуванням ворога. Найпопулярніший міжнародний залізничний маршрут - до Польщі.

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Автор: Наталя Джума
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Пропоную започакувати державну програму "Все для перемоги" - допомогти з трудоусройством чоловіків за кордоном для утримання власних сімей і сплати ЄСВ, ПДФО, військового збору в бюджет України. Мій вік 58.8, жив в Ірпені, працював в Гостомелі. Тепер це не можливо. Для чоловіків із міст, де офіційно об'явлена евакуація, потрібно надати можливість легально працювати за кордоном- зміцнювати державу економічно. Отримати такі квоти на роботу за кордоном справа нашого МЗС, а ми хочемо бути корисни щодня а не баластом.
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12.03.2022 06:48 Відповісти
 
 