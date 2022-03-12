Яхту російського олігарха Мельниченка вартістю понад €500 мільйонів арештували в Італії
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Італійські правоохоронці наклали арешт на мегаяхту російського олігарха Андрія Мельниченка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що суперяхта SY A перебувала на зберіганні у Трієсті на північному сході Італії. Її вартість становить близько 530 млн євро.
За даними компанії Nobiskrug, яка побудувала судно, це одна із найбільших яхт у світі.
Мельниченко потрапив під дію санкцій ЄС, запроваджених 9 березня. Як зазначалось у рішенні Єврокомісії, разом із 35 іншими бізнесменами він зустрічався з президентом Путіним після російського вторгнення в Україну, аби обговорити економічний вплив санкцій.
"Те, що його запросили на цю зустріч, свідчить, що він належить до найближчого кола Володимира Путіна і підтримує дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, а також її стабільності та безпеці", - заявили в Єврокомісії.
Будь ласка, зачекайте...
А щодо Європи, то вони з 2008 року (момент нападу на Грузію) висловлюють стурбованність. Який підсумок цієї стурбованності? Так повномасштабна війна в Україні. Так що отака правда.
А питання звичайно є до українців, які не вийшли проти Кучми в 90-х, які ви тільки вдумайтесь голосували за яника на виборах у 2004, а у 2010 такі привели до влади. Це питання до цих людей, а не всіх українців загалом.
Сподіваюсь тепер мене правильно зрозуміли? Я про це.
Тепер жандарми ще й охороняти будуть
Ось як би заарештували та виставили на торги!!!
А вилучені кошти віддали Україні
Та показали це по ТВ...
НАЛІТАЙ !
а він заощадить на парковці яхти
Ось москалики ваше вялічіє! Золоті унітази.
"Вован, зайти не могу, у меня яхта в Триесте, не хочу терять..."
Украина вибачте нас