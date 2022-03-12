Яхту російського олігарха Мельниченка вартістю понад €500 мільйонів арештували в Італії

Італійські правоохоронці наклали арешт на мегаяхту російського олігарха Андрія Мельниченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що суперяхта SY A перебувала на зберіганні у Трієсті на північному сході Італії. Її вартість становить близько 530 млн євро.

За даними компанії Nobiskrug, яка побудувала судно, це одна із найбільших яхт у світі.

Мельниченко потрапив під дію санкцій ЄС, запроваджених 9 березня. Як зазначалось у рішенні Єврокомісії, разом із 35 іншими бізнесменами він зустрічався з президентом Путіним після російського вторгнення в Україну, аби обговорити економічний вплив санкцій.

"Те, що його запросили на цю зустріч, свідчить, що він належить до найближчого кола Володимира Путіна і підтримує дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, а також її стабільності та безпеці", - заявили в Єврокомісії.

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