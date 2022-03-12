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Яхту російського олігарха Мельниченка вартістю понад €500 мільйонів арештували в Італії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Яхту російського олігарха Мельниченка вартістю понад €500 мільйонів арештували в Італії

Італійські правоохоронці наклали арешт на мегаяхту російського олігарха Андрія Мельниченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що суперяхта SY A перебувала на зберіганні у Трієсті на північному сході Італії. Її вартість становить близько 530 млн євро.

За даними компанії Nobiskrug, яка побудувала судно, це одна із найбільших яхт у світі.

Мельниченко потрапив під дію санкцій ЄС, запроваджених 9 березня. Як зазначалось у рішенні Єврокомісії, разом із 35 іншими бізнесменами він зустрічався з президентом Путіним після російського вторгнення в Україну, аби обговорити економічний вплив санкцій.

"Те, що його запросили на цю зустріч, свідчить, що він належить до найближчого кола Володимира Путіна і підтримує дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, а також її стабільності та безпеці", - заявили в Єврокомісії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найбагатший російський олігарх Мордашов сховав яхту від санкцій на Сейшелах. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Що з того що заарештували???
Тепер жандарми ще й охороняти будуть
Ось як би заарештували та виставили на торги!!!
А вилучені кошти віддали Україні
Та показали це по ТВ...
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12.03.2022 07:02
+7
Зато ему придется оплатить штрафстоянку...
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12.03.2022 07:20
+7
Его никто не купит там смэрдыть.
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12.03.2022 07:20
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ну хоч так, бо ці євроімпотенти тільки так і можуть
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12.03.2022 07:01 Відповісти
а що там з укрімпотентами, які за 30 років довели Україну до того що вона має сьогодні?
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12.03.2022 07:08 Відповісти
А що не так з Україною? Розвивається в межах можливостей, навіть навіжени сусіди сюди прибігли подивитись і ****** від світла на вулиці і асфальтованих доріг в селах. До речі хто зараз в за межами України кажуть що ми дуже не ****** жили, бо в тій же Європі дуже багато обмежень, до яких ми не звикли, навіть готівку нема де зняти.
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12.03.2022 07:21 Відповісти
адміни заблокуйте цього покидька з "Канади"
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12.03.2022 07:25 Відповісти
Він правду каже. Що правда очі ріже? Де ми розвивалися з тотальним олігархатом в державних структурах і корупцією? Ц нентральні дороги за 30 років зробили і пенсію 60-80 євро при таких же цінах як в Європі? Ця вся центральна пиз**та і та що сидить при владі на регіональному і місцевому рівні має бути вишвернута з політики. Але цього не буде. Будуть далі керувати і деребанити лярди які світ даватиме на відбудову. Чи ви рельно думаєте, що війна змінить цих людей?))
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12.03.2022 07:45 Відповісти
я не голосовував за Кучму який фактично зробив ******* Україну. Питання немає ставитись так огульно, як поставив той дописувач.

А щодо Європи, то вони з 2008 року (момент нападу на Грузію) висловлюють стурбованність. Який підсумок цієї стурбованності? Так повномасштабна війна в Україні. Так що отака правда.

А питання звичайно є до українців, які не вийшли проти Кучми в 90-х, які ви тільки вдумайтесь голосували за яника на виборах у 2004, а у 2010 такі привели до влади. Це питання до цих людей, а не всіх українців загалом.

Сподіваюсь тепер мене правильно зрозуміли? Я про це.
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12.03.2022 07:52 Відповісти
Краще ЗЕботню баньте ... безмозглі істоти, ні разу не прочитав жодної оригінальної зв"язної думки (тільки за інструкціями), а ще осмілюються закликати банити людей адекватних.
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12.03.2022 13:39 Відповісти
З.І. В даний момент в ЗЕботні пріоритет - розганяти протиНАТівську істерію, але теж їх можна тригернути доіканням чи підозрами до ЗЕ.
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12.03.2022 13:41 Відповісти
Що з того що заарештували???
Тепер жандарми ще й охороняти будуть
Ось як би заарештували та виставили на торги!!!
А вилучені кошти віддали Україні
Та показали це по ТВ...
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12.03.2022 07:02 Відповісти
Конфіскуйте бункер у *****!
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12.03.2022 07:03 Відповісти
Его никто не купит там смэрдыть.
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12.03.2022 07:20 Відповісти
!!!
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12.03.2022 07:38 Відповісти
Розпочато великий пограбунок москальської орди.
НАЛІТАЙ !
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12.03.2022 07:05 Відповісти
Цей мельниченко сподівається що санкціі знімуть
а він заощадить на парковці яхти
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12.03.2022 07:06 Відповісти
Зато ему придется оплатить штрафстоянку...
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12.03.2022 07:20 Відповісти
Гы-гы... на этот раз за российским военным кораблём последовало не судно, а его владелец. 😄
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12.03.2022 07:19 Відповісти
Даст показания, что ходил к ***** требовать вывод войск, и итальянцы всё разрулят.
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12.03.2022 07:31 Відповісти
530 000 000$ бляха . Як москалів грабують а вони ще й підрохкують. Мали б жити я ті саудіти. А більшість і унітазу не мають!!!
Ось москалики ваше вялічіє! Золоті унітази.
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12.03.2022 07:41 Відповісти
Затое ў саўдытаў няма пратэрмінаванай тушонкі! Няхай зайздросцяць... 😛
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12.03.2022 08:13 Відповісти
Лох Мельниченко, нет чтобы сказать:
"Вован, зайти не могу, у меня яхта в Триесте, не хочу терять..."
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12.03.2022 07:47 Відповісти
завтра буде юефси файт,кадировець курва в америке заробить $$$, жители мариуполя сум харкива охтирки бучи украини втратили свое усе домив,
Украина вибачте нас
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12.03.2022 08:13 Відповісти
 
 