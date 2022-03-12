У Дніпрі працювала система ППО: попередньо травмованих і загиблих немає, - Філатов

Дніпро у суботу вранці, 12 березня, зазнав повітряної атаки, працювала ППО. За попередньою інформацією, травмованих і загиблих немає, повідомив міський голова Борис Філатов.

"Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо жертв і руйнувань немає", – написав він на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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