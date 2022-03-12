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У Дніпрі працювала система ППО: попередньо травмованих і загиблих немає, - Філатов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дніпро у суботу вранці, 12 березня, зазнав повітряної атаки, працювала ППО. За попередньою інформацією, травмованих і загиблих немає, повідомив міський голова Борис Філатов.
"Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо жертв і руйнувань немає", – написав він на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+26 клаус хаус
показати весь коментар12.03.2022 08:18
+16 SerugA
показати весь коментар12.03.2022 08:15
+16 клаус хаус
показати весь коментар12.03.2022 08:20
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Молодці.
@NotWoofers
·
12 год
The Ukrainians have modified drones to drop Molotov cocktails.
I repeat. They have modified drones to drop Molotov cocktails.
Понятно, що кацап собі пригріб.
https://t.me/hyevuy_dnepr/21125?single