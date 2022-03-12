УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13839 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
21 030 17
війна (56406) Дніпро місто (2157) обстріл (21057) ППО (1827) Філатов (419)

У Дніпрі працювала система ППО: попередньо травмованих і загиблих немає, - Філатов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Дніпрі працювала система ППО: попередньо травмованих і загиблих немає, - Філатов

Дніпро у суботу вранці, 12 березня, зазнав повітряної атаки, працювала ППО. За попередньою інформацією, травмованих і загиблих немає, повідомив міський голова Борис Філатов.

"Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють. Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо жертв і руйнувань немає", – написав він на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіаудар військ РФ по Дніпру: пожежу на взуттєвій фабриці локалізовано на площі 500 м кв. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
12.03.2022 08:18
+16
3 часа в падвале.володя и ко.Я вас зубами грысть буду.*****.
показати весь коментар
12.03.2022 08:15
+16
показати весь коментар
12.03.2022 08:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, що так.
Молодці.
показати весь коментар
12.03.2022 08:10 Відповісти
Woofers


@NotWoofers

·
12 год



The Ukrainians have modified drones to drop Molotov cocktails.
I repeat. They have modified drones to drop Molotov cocktails.
показати весь коментар
12.03.2022 08:14 Відповісти
3 часа в падвале.володя и ко.Я вас зубами грысть буду.*****.
показати весь коментар
12.03.2022 08:15 Відповісти
В Павлограде тоже самое. Но кананоды не было.
показати весь коментар
12.03.2022 08:38 Відповісти
Так это не долго,у нас в Запорожье и дольше сидели.
показати весь коментар
12.03.2022 09:57 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 08:18 Відповісти
Слухала откровєнія мародера- зайшли в просту хату, а там айпод, айфон... оце живуть.
Понятно, що кацап собі пригріб.
показати весь коментар
12.03.2022 08:50 Відповісти
Клаусе, це епічно !!!
показати весь коментар
12.03.2022 08:52 Відповісти
Пр5ацювала чи Спрацювала?
показати весь коментар
12.03.2022 08:18 Відповісти
працювала.
https://t.me/hyevuy_dnepr/21125?single
показати весь коментар
12.03.2022 08:35 Відповісти
працювала та Спрацювала
показати весь коментар
12.03.2022 08:38 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 08:20 Відповісти
Крылатую ракету сбили, уже есть инфа
показати весь коментар
12.03.2022 08:33 Відповісти
Дві ракети, сам бачив у небі. Слава Україні та ЗСУ!!!
показати весь коментар
12.03.2022 08:45 Відповісти
так, у мене є фото збитої ракети.
показати весь коментар
12.03.2022 08:59 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2022 09:01 Відповісти
Отже, дальнє ППО ще є, щонайменше у Києві та Дніпрі.
показати весь коментар
12.03.2022 09:10 Відповісти
 
 