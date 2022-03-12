Росія визнала втрату ще одного бойового гелікоптера Ка-52

Повідомляється, що у Зерноградському районі Ростовської області РФ розбився військовий гелікоптер Ка-52.

Внаслідок надзвичайної події загинули двоє людей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на AZERBAIJANI ARMED FORCES.

Інцидент стався 8 березня, гелікоптер впав за 5 км від злітної смуги. Обидва пілоти загинули.

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Офіційно у прес-службі ПВО інформацію не коментують.