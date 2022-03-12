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Росія визнала втрату ще одного бойового гелікоптера Ка-52
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Повідомляється, що у Зерноградському районі Ростовської області РФ розбився військовий гелікоптер Ка-52.
Внаслідок надзвичайної події загинули двоє людей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на AZERBAIJANI ARMED FORCES.
Інцидент стався 8 березня, гелікоптер впав за 5 км від злітної смуги. Обидва пілоти загинули.
Офіційно у прес-службі ПВО інформацію не коментують.
Топ коментарі
+32 Шимус
показати весь коментар12.03.2022 09:58
+29 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.03.2022 09:55
+17 Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар12.03.2022 09:56
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Будь ласка, зачекайте...
Вимагаємо від Росії:
1.Коли ви кацапи висралися,то сідаючи за стіл їсти-мийте копита,бо так роблять усі люди.
2.Коли кацапе ти щось хочеш висловити, то будь ласка не на "ізіке",бо ж це примітивний засіб спілкування тварин,вивчи з початку англійську,українську,естонську тощо.
3.Якщо кацапе тебе гризуть воші,або ти як за звичай у корості,або тебе **** Путін у сраку-не потрібно цим хизуватися на люди.
4.Коли ви кацапи йдете по вулиці серед людей,то не потрібно йти з виваленими на огляд яйцями,а якщо ти кацап жінка-то *******.
Взагалі це як вопль вопіющого у пустелі,кацап то тварина.
Далі буде.