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Росія визнала втрату ще одного бойового гелікоптера Ка-52

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія визнала втрату ще одного бойового гелікоптера Ка-52

Повідомляється, що у Зерноградському районі Ростовської області РФ розбився військовий гелікоптер Ка-52.

 Внаслідок надзвичайної події загинули двоє людей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на AZERBAIJANI ARMED FORCES.

Інцидент стався 8 березня, гелікоптер впав за 5 км від злітної смуги. Обидва пілоти загинули.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гелікоптер окупантів збито на Харківщині. ВIДЕО

Офіційно у прес-службі ПВО інформацію не коментують.
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Топ коментарі
+32
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12.03.2022 09:58
+29
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12.03.2022 09:55
+17
рожденые ползать, не могут летать
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12.03.2022 09:56
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12.03.2022 09:55 Відповісти
рожденые ползать, не могут летать
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12.03.2022 09:56 Відповісти
Вимоги України до Росії
Вимагаємо від Росії:
1.Коли ви кацапи висралися,то сідаючи за стіл їсти-мийте копита,бо так роблять усі люди.
2.Коли кацапе ти щось хочеш висловити, то будь ласка не на "ізіке",бо ж це примітивний засіб спілкування тварин,вивчи з початку англійську,українську,естонську тощо.
3.Якщо кацапе тебе гризуть воші,або ти як за звичай у корості,або тебе **** Путін у сраку-не потрібно цим хизуватися на люди.
4.Коли ви кацапи йдете по вулиці серед людей,то не потрібно йти з виваленими на огляд яйцями,а якщо ти кацап жінка-то *******.
Взагалі це як вопль вопіющого у пустелі,кацап то тварина.
Далі буде.
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12.03.2022 09:56 Відповісти
а в мене тільки одна вимога - щоб вони всі повиздихали
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12.03.2022 10:00 Відповісти
Он воно як, виходить у них танки палають по Рязаням і Челябінськам, разом з екіпажами.
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12.03.2022 09:57 Відповісти
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12.03.2022 09:58 Відповісти
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12.03.2022 10:00 Відповісти
Українська ДРГ!
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12.03.2022 10:00 Відповісти
От що ковід піндосський витворяє. Вигризає двигуни ватьолотів, а у самих пілотів путлєрваффе викликає крупнокаліберниц пронос
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12.03.2022 10:03 Відповісти
Що,що, загинуло двоє людей. Яких людей, *********. Редактори, пишіть правильно
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12.03.2022 10:05 Відповісти
НЕЛЮДЕЙ !
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12.03.2022 10:15 Відповісти
Чем больше свинособачьих трупов, особенно лётчиков, тем лучше!
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12.03.2022 10:06 Відповісти
решили утилизироваться по месту. люто поддерживаю
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12.03.2022 11:25 Відповісти
сказали ж касапу не сри в бак.. не розуміє скотина
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12.03.2022 11:35 Відповісти
Смерть цапам!
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12.03.2022 12:34 Відповісти
 
 