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Унаслідок ракетного обстрілу військ РФ по Василькову повністю знищено аеропорт, - мер Баласинович. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок ракетних ударів окупанта по Василькову знищено аеропорт.

Про це повідомила міська голова Василькова Наталія Баласинович, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, детонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують", - сказала вона у відеозверненні на сторінці у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російського авіаудару по Василькову горить склад із боєприпасами: детонують снаряди, - поліція. ВIДЕО

За словами мера, одна з ракет окупантів влучила у склад боєприпасів.

"Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, через що ліквідовано роботу нашого аеропорту", - сказала Баласинович.

Мер закликала всіх жителів Василькова залишатися вдома та в укриттях. "У нашому місті зараз небезпека, будь ласка, не виходьте без необхідності на вулиці", - наголосила вона.
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Топ коментарі
+38
Iryna Gerashchenko

3 год ·



Час від часу в соцмережах і медіа вигулькують перехоплення розмов рашистів зі своїми «заями» і мамами.

В принципі, русский- синонім хам, було й до війни.

Росіянина можна вичислили за секунду безпомилково. Бо це п'яний мат, ор на дітей, воплі одне на одного, перекошене злобою не усміхнене обличчя , завжди і всім незадоволене. Так було завжди.

Але в цих перехоплених розмовах,де вони вихваляється своїм «заям» мародерством, вбивствами і що вони прихопили в чужих українських хатах, мене вразило, що зі своїми жінками, мамами, родинами вони розмовляють виключно матюками, а ті їм відповідають матюками теж.

Немає там ніякого Пушкіна і Толстого, вони апріорі не можуть захищати ніякий русский язик, бо їх язик- це суцільний брудний матюк.

Повністю деградована нація.

Мені важко уявити українок- жінок наших офіцерів і солдатів, яким би чоловіки телефоном розповідали, що вони їм привезуть крадені, намародерені у вбитих людей шуби і планшети, і ті раділи. Це просто неможливо.

Росія має бути денацифікована і демілітаризована.
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12.03.2022 11:16
+17
На взлетную полосу пох. Она ремонтируется за пару часов. Почему склады с боеприпасами не вывезли с обьекта который является приоритетной целью для врага?
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12.03.2022 11:16
+15
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12.03.2022 11:27
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Iryna Gerashchenko

3 год ·



Час від часу в соцмережах і медіа вигулькують перехоплення розмов рашистів зі своїми «заями» і мамами.

В принципі, русский- синонім хам, було й до війни.

Росіянина можна вичислили за секунду безпомилково. Бо це п'яний мат, ор на дітей, воплі одне на одного, перекошене злобою не усміхнене обличчя , завжди і всім незадоволене. Так було завжди.

Але в цих перехоплених розмовах,де вони вихваляється своїм «заям» мародерством, вбивствами і що вони прихопили в чужих українських хатах, мене вразило, що зі своїми жінками, мамами, родинами вони розмовляють виключно матюками, а ті їм відповідають матюками теж.

Немає там ніякого Пушкіна і Толстого, вони апріорі не можуть захищати ніякий русский язик, бо їх язик- це суцільний брудний матюк.

Повністю деградована нація.

Мені важко уявити українок- жінок наших офіцерів і солдатів, яким би чоловіки телефоном розповідали, що вони їм привезуть крадені, намародерені у вбитих людей шуби і планшети, і ті раділи. Це просто неможливо.

Росія має бути денацифікована і демілітаризована.
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12.03.2022 11:16 Відповісти
Мамка і її заблудший орк. Послухайте.

https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1502541402844155905
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12.03.2022 11:30 Відповісти
Так там в армию забирают всякий сброд. Я не могу понять, как вы могли думать иначе, это же раися!
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12.03.2022 11:46 Відповісти
оця уже не дочекалась намародереного - тепер її буде мати ішак кадирівський...- а ваньки - юри вже нема ...
а путлеру на нього насрати ... https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274443356_4874518362630692_2899519019011542114_n.jpg?stp=dst-jpg_p403x403&_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=110474&_nc_ohc=CSgwsydW9RQAX9O5d9Y&_nc_ht=scontent.xx&edm=AFCcVE4EAAAA&oh=00_AT_ipcMVLCIKB2IEdv9_zYfqw8ugu4mror2KUVlrFlHYSg&oe=62312B88
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12.03.2022 15:47 Відповісти
На взлетную полосу пох. Она ремонтируется за пару часов. Почему склады с боеприпасами не вывезли с обьекта который является приоритетной целью для врага?
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12.03.2022 11:16 Відповісти
Мабуть тому, що з цього складу заправляли та озброювали наши літаки?
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12.03.2022 11:19 Відповісти
Удивляет это , склады боеприпасов в зоне поражения должны быть рассредоточены , вообще такое ощущение что пока одни воюют , другие вредят как могут
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12.03.2022 11:22 Відповісти
Тут скорее всего банальщина не успели вывезти.Если вывозить просто отличные цели для врага.Темболее рашисты знали и знают куда лупить.
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12.03.2022 11:28 Відповісти
знали и знают, потому что куча шпионов докладывают и продажных шкур, каждый день их фиксируют, а им и края нет..
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12.03.2022 13:12 Відповісти
Ну у нас же есть Точки У там до 120 км можно шмалять, почему мы не отвечаем по их территории?
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12.03.2022 11:16 Відповісти
Не провокуємо ворога. Он вчора казали, за провокацвю Білорусі.
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12.03.2022 11:18 Відповісти
По вашому зараз все нормально? А от як спровокуємо, то буде біда.
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12.03.2022 11:22 Відповісти
Ні. Мені теж це неподобається.
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12.03.2022 11:47 Відповісти
Откуда и куда стрелять. Предложи варианты.
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12.03.2022 11:20 Відповісти
Может и осталось что-то, жалеют. Как незаметно подвезти к границе и есть в этом такая уж огромная военная необходимость.
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12.03.2022 11:29 Відповісти
Я вважаю, що така необхідність є.
Хтось думає інакше. Таке..
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12.03.2022 11:51 Відповісти
Необхідність є. Ракет катма.
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12.03.2022 12:29 Відповісти
Я так і написала. Але видалили.
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12.03.2022 12:53 Відповісти
От Мариуполя по Таганрогу 90км, от Харькова по Белгороду 60 км, что там баз расеянских нету, надо ждать когда они только на Украину приедут? А заранее накрыть?
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12.03.2022 12:09 Відповісти
Мариуполь окружён, дороги в Харьков простреливаются авиацией. Насчёт заранее - дельная мысль, но нет машины времени туда метнуться.
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12.03.2022 12:14 Відповісти
ЗСУ дійдуть до кордону і стануть. Велика політитика ...
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12.03.2022 12:30 Відповісти
Смерть кацапам!
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12.03.2022 11:17 Відповісти
Если Байден еще будет ...телиться, то уже не понадобяться самолеты.
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12.03.2022 11:23 Відповісти
Опять эти дурацкие заявления.Во первых технические здания восстанавливаются быстро.Полосу уничтожить нельзя одним ударом это нада ракет 30 что бы перепахать её.А то что попадание это очень быстро на ремонт и полоса восстановлена.
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12.03.2022 11:26 Відповісти
Ты дурачек? Война идет, кто тебе скажет - а вы не попали, бомбите еще
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12.03.2022 11:27 Відповісти
Это ты дурачок который думает что если лупонуть полосу то ей хана.Это даже дебил понимает !
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12.03.2022 11:29 Відповісти
Я тебе про другое - правильно говорят, аеропорт уничтожен, бомбить больше нечего, враг же все это тоже читает
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12.03.2022 11:30 Відповісти
А они такие наивные типа у них карт нету наблюдателей и т.д.Всё как на ладони .Это даже нет смысла обсуждать.
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12.03.2022 11:31 Відповісти
Ну живи тогда в своем мире фантазий
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12.03.2022 11:32 Відповісти
Пані Ksenia, на території , котра позначена кордонами рашиста ,окупанта України ,немає що денацифікувати, за відсутності історичної нації.Українець-хто?,Поляк- хто,?Румун - хто?, Казах - хто? і т д.,але ось "рузьке"-яке?'На цій території варто запровадити повну "депутіноутілізацію"
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12.03.2022 11:49 Відповісти
нет никаких русских. Есть только Украинцы.
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12.03.2022 12:05 Відповісти
Міськголова Василькова не дуже розумна людина, і під враженнями драматичних подій вона систематично надає нефахові та емоційні оцінки - верзе різну пуйню. Це вади демократії.
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12.03.2022 11:43 Відповісти
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12.03.2022 11:27 Відповісти
Это точно)))
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12.03.2022 11:30 Відповісти
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12.03.2022 11:41 Відповісти
"вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, детонував склад із ************, й вони досі детонують"

Ніякого аеропорту у Василькові нема і ніколи не було, там аеродром. Знищити льотну смугу крилатими ракетами з касетними БЧ в принципі неможливо, для цього потрібні бетаби. Пошкодження ЗПС ремонтуються досить легко.
Навіщо вказувати кількість ракет, які влучити, навіщо розказувати про влучання у склад БП, навіщо взагалі ******* про те, про що взагалі нічого не розумієш?!
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12.03.2022 11:56 Відповісти
Все понимают, чем чревато потеря всех военных аэродромов и аэропортов? А еще конкретнее - потеря взлетно-посадочных полос и невозможность осуществления боевых вылетов нашей Украинской авиации? Будет как в Сирии. Надеюсь будут предприняты меры по недопущению такой ситуации.
По-этому нужно давить на этих трусливых "западных партнеров" чтобы уже сейчас передавали боевую авиационную технику и средства ПВО.
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12.03.2022 12:05 Відповісти
Угу ... І як воно буде ? Руками Іскандери ловити ? Їх ще багато є у РФ.
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12.03.2022 12:34 Відповісти
"Западные партнеры" очнутся только тогда, когда бомбить будут уже у границы Польши, Словакии, Румынии..
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12.03.2022 12:52 Відповісти
Угу, всі розуміють, тільки командування тупеньке не розуміє, правда?

Харе розганять зраду, у нас уже давно не совки у генералітеті та командуванні сидять, можуть прорахувати, що, як і звідки зможе злітати і яка в цілому оперативна обстановка. Плюс дані військових супутників у реальному часі від НАТО, засоби ППО тощо.

Тож хвате шмарклі по пиці розмазувать. Сказали, що аеродром знищено, значить, знищено, а як воно там насправді - хай рашистські шпигуни перевіряють, швидше попадуться...
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12.03.2022 15:22 Відповісти
Сынок, зрада у тебя в трусах, а я говорю о реальных вещах и об этом надо говорить уже сейчас.
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12.03.2022 15:35 Відповісти
Синку, зрада у тебе у голові, якщо маєш таке потужне стратегічне мислення, чого досі не в Генштабі? Твоїх порад та суджень там дуже чекають, розкажеш та покажеш бойовим генералам, як треба реальні речі планувати та розраховувати.
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12.03.2022 16:54 Відповісти
Похоже, не все понимают, что такое ВПП. Это во-первых. То, что "уничтожили" десятком ракет можно восстановить за несколько дней. А во вторых, боевая авиация может садиться практически на любую асфальтированную дорогу. Больше нужно переживать за пилотов, топливо, самолеты и боеприпасы, чем за ВПП.
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12.03.2022 16:20 Відповісти
 
 