Унаслідок ракетного обстрілу військ РФ по Василькову повністю знищено аеропорт, - мер Баласинович. ВIДЕО
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Унаслідок ракетних ударів окупанта по Василькову знищено аеропорт.
Про це повідомила міська голова Василькова Наталія Баласинович, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, детонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують", - сказала вона у відеозверненні на сторінці у фейсбуці.
За словами мера, одна з ракет окупантів влучила у склад боєприпасів.
"Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, через що ліквідовано роботу нашого аеропорту", - сказала Баласинович.
Мер закликала всіх жителів Василькова залишатися вдома та в укриттях. "У нашому місті зараз небезпека, будь ласка, не виходьте без необхідності на вулиці", - наголосила вона.
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3 год ·
Час від часу в соцмережах і медіа вигулькують перехоплення розмов рашистів зі своїми «заями» і мамами.
В принципі, русский- синонім хам, було й до війни.
Росіянина можна вичислили за секунду безпомилково. Бо це п'яний мат, ор на дітей, воплі одне на одного, перекошене злобою не усміхнене обличчя , завжди і всім незадоволене. Так було завжди.
Але в цих перехоплених розмовах,де вони вихваляється своїм «заям» мародерством, вбивствами і що вони прихопили в чужих українських хатах, мене вразило, що зі своїми жінками, мамами, родинами вони розмовляють виключно матюками, а ті їм відповідають матюками теж.
Немає там ніякого Пушкіна і Толстого, вони апріорі не можуть захищати ніякий русский язик, бо їх язик- це суцільний брудний матюк.
Повністю деградована нація.
Мені важко уявити українок- жінок наших офіцерів і солдатів, яким би чоловіки телефоном розповідали, що вони їм привезуть крадені, намародерені у вбитих людей шуби і планшети, і ті раділи. Це просто неможливо.
Росія має бути денацифікована і демілітаризована.
https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1502541402844155905
а путлеру на нього насрати ... https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274443356_4874518362630692_2899519019011542114_n.jpg?stp=dst-jpg_p403x403&_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=110474&_nc_ohc=CSgwsydW9RQAX9O5d9Y&_nc_ht=scontent.xx&edm=AFCcVE4EAAAA&oh=00_AT_ipcMVLCIKB2IEdv9_zYfqw8ugu4mror2KUVlrFlHYSg&oe=62312B88
Хтось думає інакше. Таке..
Ніякого аеропорту у Василькові нема і ніколи не було, там аеродром. Знищити льотну смугу крилатими ракетами з касетними БЧ в принципі неможливо, для цього потрібні бетаби. Пошкодження ЗПС ремонтуються досить легко.
Навіщо вказувати кількість ракет, які влучити, навіщо розказувати про влучання у склад БП, навіщо взагалі ******* про те, про що взагалі нічого не розумієш?!
По-этому нужно давить на этих трусливых "западных партнеров" чтобы уже сейчас передавали боевую авиационную технику и средства ПВО.
Харе розганять зраду, у нас уже давно не совки у генералітеті та командуванні сидять, можуть прорахувати, що, як і звідки зможе злітати і яка в цілому оперативна обстановка. Плюс дані військових супутників у реальному часі від НАТО, засоби ППО тощо.
Тож хвате шмарклі по пиці розмазувать. Сказали, що аеродром знищено, значить, знищено, а як воно там насправді - хай рашистські шпигуни перевіряють, швидше попадуться...