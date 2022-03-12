"Стануть як зайчики", - Арестович про наступну фазу війни з Росією
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Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що російські військові найближчим часом спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де в них намітився успіх. Зокрема, район ООС, під Маріуполь, Харківська область, а також Київська область.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телемарафон.
"Буде ще одна спроба наступати, зараз вони в паузі, під Києвом практично розгромлені, намагаються тикатися невеликими підрозділами, але ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, на яких у них намітився успіх. Це, безумовно, зона ООС, під Маріуполь, Харківська область, може Київська область", - заявив Арестович.
Він додав, що резерви окупантів поляжуть протягом 10 днів.
"Оскільки вони безглузді і все зроблять не так, як потрібно, то і ці резерви поляжуть, але це може зайняти ще 10 днів або тиждень з початку, як їх введуть у бій. Я даю ще два або три з половиною тижні їхніх спроб через паузу активно наступати, після цього вони стануть як зайчики, тому що воювати нічим взагалі", - заявив Арестович.
За словами радника глави ОП, після наступної спроби російські окупанти можуть вести переговори щодо припинення війни.
"І після цієї спроби, вона буде набагато легше, ніж була, тоді настане час позиційної війни. В обороні вони стануть, ми будемо знати, де вони і добити їх ракетними ударами, партизанами, ССО, силами місцевого населення буде набагато краще. Для нас вигідніше наступна фаза і тоді вони підуть на справжні переговори, а не безглузді ультиматуми", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
А цей вчеше і оком не моргне.
Чи доцільно публікувати його фантасмагорії..
Мені таке заспокійливе не підходить.
Треба правду говорить, інакше надивляться Люсю і не підуть в бомбосховища ховатись.
І без люсіндів розберуться з кацапами. Там справжні чоловіки.
https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
Московський окупант, не будь, як зайчик, будь, як генерал Колєсніков!
да что за бред из 1990-х??? Окуппационные зоны и дальнейшее расчленение - только это спасет мир.
Як у свій час німцям.
Вони мають відповісти за свої нелюдські злочини.
Краще почитайте це
https://censor.net/ua/resonance/3324044/strategiya_putina_povne_zahoplennya_donbasu_ta_prychornomorya
Приділіть кілька хвилин і почитайте!!
Думайте!
І про небо котре хтось не закрив!
І про кількість наших літаків, до початку війни і зараз!
І про зброю, якої у нас ніколи не було!
І про негрів з Нігерії, котрі раптом рушили за нас воювати… хтось знає де та Нігерія?
То подумайте, а чому чорношкірі… І про добровольців з за кордону у повному спорядженні і зброєю з «воєн оргу»… І про постійні колони із заходу на схід з «одягом»… Думайте! І слідкуйте за руками! Все буде Україна!!!
Український сегмент Фейсбуку заповнений мемами, дописами, посилами й ідеями, які спрямовані на одне - викликати образу й досаду на НАТО або злість й розчарування Європою і НАТО.
Такий контент може бути різним за змістом, в тому числі дуже дотепним, таким, що бере за живе, хапає за душу і дуже-дуже кортить пошири.
Наприклад, ось, кілька сочних наративчиків:
«НАТО - пшик», "НАТО - боягузи", "Керівництвом НАТО править страх"
«Як світ в кіно спасати, то США. А як в реалі - то ЗСУ»
«Європа схожа на того самого мужика, який готовий заради тебе на все, але не сьогодні»
Або, ось, Голова ВРУ на днях запостив сугестивну загадку:
«На вигляд великі, але слабодухі,
А ніби й відважні, але боязкі,
Точно могутні, але не зі сталі,
Отже вгадайте, і хто ж це такі?»
- І люди пишуть в емоціях відповіді в коментах - НАТО або США.
Такі й їм подібні дописи небезпечні й шкідливі. Яку ідею вони формують? - Розчарування Європою і НАТО, досаду, образу, відчай, злість, відчуття, що Україна одна-однісінька воює за весь Світ. Всі нас покинули. Або спостерігають за нами як за серіалом Netflix чи реаліті-шоу.
Зізнаюся, у першій хвилі цих дописів та ідей я сама на них повелася. - Тож це шалено грамотна ІПСО.
(прогугліть - ІПСО - інформаційно-психологічна операція - про методи, як спрацьовує)
Це підготовка умів. Загальновідома закономірність людської психіки встановлена наукою психологією - те, що прозвучало не один раз, а є часто повторюваним, починає сприйматися як істинне. Незалежно від того¸ правдою воно є чи ні. (Наприклад, «всі держслужбовці хабарники», «лікарі не роблять операцій безоплатно», «в заліковку треба покласти не образок, а 100$» і так далі штампів добезтями).
Далі штампи починають працювати на рівні підсвідомого і впливають на прийняття людиною рішень.
В майбутньому всі ці ідеї («Європа і НАТО - пшик») будуть використовуватись проросійськими партіями і проектами для формування політики й мобілізації електорату за критерієм - «ніякий вступ до НАТО та у ЄС Україні не потрібен», «Україна має бути нейтральна" "Україна має бути містком між Сходом і Заходом».
А ви ж розумієте, що означає нейтральний позаблоковий і позасоюзний статус?
Він є зараз. Він став однією з причин, чому рф не побоялась вторгнутись в Україну, призвів до тисяч смертей, руйнувань, скитань.
Чи направду Україна однісінька-сама?
Не применшуючи зусиль наших ЗСУ, але як гадаєте: як довго наші ЗСУ протримались би без стінгерів, джавелінів, байрактарів, радарів, пального, снарядів, нлавів, мінометних мін, десятків тисяч касок, бронележелетів, тренувань і підготовки GB після приїзду в Київ Боріса Джонсона, польових шпиталів?
Звідки все це в нас взялося? А чия розвідка попереджала про вторгнення і ще на цьому етапі з грудня-січня стимулювала українську владу готуватись?
Забули?
Так, НАТО не закрило небо. Але усі чи більшість країн НАТО далі надають оброєння, техніку. Чому ви не допускаєте думки, що країни НАТО не можуть допомагати нам відкрито, але працюють за приказкою «твоїм же ж салом по твоєму …», тобто за тактикою рф на Донбасі «іх там нєт»?
А шалена гуманітарна допомога з країн Європи? - Ви її не бачите?
Європа приймає і селить біженців, навіть запрошує всіх-всіх українців на безкоштовне онколікування.
Чи невже ви не бачите, що робить Польща? Невже ви цього не бачите? І наративчики «Європа чи країни НАТО - пшик» затьмарюють вам очі? Гуманітарна допомога їде бусами, фурами і цілими вагонами. 120 шпиталів надано на розміщення українців. Повідомленнями з України починаються і закінчуються випуски новин на всіх польських телеканалах.
Цілодобово. Месиджі про Україну в інтерв'ю, на сторінках усіх провідних польських політиків. Відважність і крок А.Дуди, а також політикуму і дипломатії Польщі, Литви щодо особливої процедури надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС - це космічний масштаб допомоги.
Те, що роблять самі поляки і польський уряд - це ж до щему, то тремору, це з тих випадків, коли «слози мєшают говоріть» більше не глузлива фраза, - а неймовірний і неочікуваний захват крізь площину всіх емоцій до сліз.
Невже ви цього не бачите? Закликаю - не дайте себе обовдурювати!
Економіка.
Кожного дня ви читаєте звід інформації, які транснаціональні європейські бізнеси закриваються в рф. Перелік пішов не на сотні, а та тисячі.
Ви розцінюєте кожну таку новину про закриття якоїсь компанії, поставок, послуг в рф - як радість за забитий гол? - Вам не спадає на гадку, що власники цих компаній свідомо пішли на економічні збитки, зменшуючи обсяги продажів і доходів?!
Незабаром на рф чекає дефіцит товарів і продуктів.
Не кажучи про айфони, ноути, інші гаджети, імпорт яких вже заборонений.
Все російське виробництво вбудоване в світову економіку. Багато хто думає, що рф збудувала багато заводів, фабрик. Але всі ці заводи - автомобільні, авіаційні, побутової техніки і так далі - використовують імпортні компоненти. Найближчими місяцями все це зупиниться. Стануть цілі галузі. З усіма наслідками - дефіцитом товарів, масовим безр
Потому, что это исключено. Во всех западных странах есть свои избиратели, которые внимательно следят за своим правительством и очень не любят, когда их обманывают. Правительства знают, что если обман всплывёт-то за это обязательно спросят на следующих выборах. Ихтамнеты возможны только в стране, где нет общества.
А останнім часом її дуже посилили - щоб змогти пропхати (озвучувані ЗЕ) свої прагнення до "територіальних компромісів" та "нейтрального статусу".
Переважна більшість постів такого типу в соц.мережах є постами ЗЕботоферми - за кілька грошиків вони і своїх близьких будуть обріхувати.
До речі. Раптом, якщо це читають люди, що прийматимуть рішення. Будь ласка, не треба запроданців арештовувать і годувать по 15-25 років за наш кошт. Безглузде самовипадення з вікна, або самостріл чотирьма пострілами у голову, - оце чудово підійде. І візитівку Яроша в кишеньку
ОПЗЖ - вони за життя, що не так ??
Важко бути проросійською партією за відсутності адептів. Це як бути нацистом у Німеччині після 1945...
Язиком молоть - не автомат тримать!
впрочем,фантазиям люси верить особо и нельзя...тот еще анал итик
а не так як у люсі-вже план,переходимо до позіційної...
щодо резервів. кожна додаткова військова частина це підвищені витрати. далі додумуємо тихенько собі.
Они сейчас перегруппируются, ослабят натиск на сложных флангах - Киев, Харьков. Усилят группировки на наших слабых позициях. К примеру усилят натиск на Мариуполь, возьмут его, укрепятся там. Далее по такому же принципу Одессу. Далее установление администраций, организация штабов непосредственно среди мирного населения. В тоже время будут сковывать Киев, Харьков, чтобы не было контратак.
Далее просто возьмут Киев в блокаду. И наши просто будут вынуждены сдаться либо переместить всю администрацию во Львов.
Надеюсь все это генштаб видит. И не говорите что мы такого не ожидали.
Против такой тактики врага с нашими силами, нужно уже сейчас организовывать полупартизанские отряды, иначе потеряем Украину.
Запас прочности у РФ гораздо больше чем у нас. Нам нельзя затягивать.
Ймовірно, що в Генштабі це теж розглядають.
Але теж причиною такого проавлу на півдні може бути частковий саботаж зі сторони про-кацапської агентури. Генштаб - не спецслужба. А з такою проблемою мають боротися спецслужби, котрі на жаль частково скалічені ставлениками скацаплених д"Єрмака та ін. ЗЕ-діячів.
Недобрі тенденції полягають головним чином в тому, що кацапня може отримати надто багато часу, який зможуть вткористати для стабілізації свої надбань на півдні (терором проти цивільних) і там укріпитися.
Надеюсь Раша будет это все делать дальше через пень колоду, и у нас появится возможности.
https://censor.net/ua/video_news/3301746/radnyk_yermaka_arestovych_i_prorosiyiskyyi_polityk_murayev_obiyimayutsya_pid_chas_reklamnoyi_pauzy_na