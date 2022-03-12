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"Стануть як зайчики", - Арестович про наступну фазу війни з Росією

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що російські військові найближчим часом спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де в них намітився успіх. Зокрема, район ООС, під Маріуполь, Харківська область, а також Київська область.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телемарафон.

"Буде ще одна спроба наступати, зараз вони в паузі, під Києвом практично розгромлені, намагаються тикатися невеликими підрозділами, але ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, на яких у них намітився успіх. Це, безумовно, зона ООС, під Маріуполь, Харківська область, може Київська область", - заявив Арестович.

Він додав, що резерви окупантів поляжуть протягом 10 днів.

"Оскільки вони безглузді і все зроблять не так, як потрібно, то і ці резерви поляжуть, але це може зайняти ще 10 днів або тиждень з початку, як їх введуть у бій. Я даю ще два або три з половиною тижні їхніх спроб через паузу активно наступати, після цього вони стануть як зайчики, тому що воювати нічим взагалі", - заявив Арестович.

За словами радника глави ОП, після наступної спроби російські окупанти можуть вести переговори щодо припинення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть наказ про вторгнення в Україну, - Арестович

"І після цієї спроби, вона буде набагато легше, ніж була, тоді настане час позиційної війни. В обороні вони стануть, ми будемо знати, де вони і добити їх ракетними ударами, партизанами, ССО, силами місцевого населення буде набагато краще. Для нас вигідніше наступна фаза і тоді вони підуть на справжні переговори, а не безглузді ультиматуми", - заявив він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
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12.03.2022 11:35
+41
Сімнадцятий день оборони ! ... Сімнадцятий !!! Хто з військових аналітиків ще місяць тому міг уявити таке ? У нас є політичне керівництво державою. У нас є керівництво військами. У нас є ППО (це взагалі фантастика !). У нас є авіація (фантастика в кубі). У нас є резерви. У нас є зброя,... ******* зброя. У нас є сильні духом воїни, які вміють професійно воювати. У нас немає зради У нас немає поганих генералів. У нас немає калоборантів. У нас є всі умови виграти цю війну. Проблема лише в кількості орків. Вірю, що до посівної управимось.
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12.03.2022 11:43
+36
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12.03.2022 11:38
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арестович пустозвон
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12.03.2022 11:34 Відповісти
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12.03.2022 11:35 Відповісти
Дуже слушна пропозиція про таврування москальні 😡👍🏼👍🏼🙁
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12.03.2022 12:29 Відповісти
люся дуже багато пиз...
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12.03.2022 11:35 Відповісти
Люся Македонський.
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12.03.2022 11:36 Відповісти
Буков ти дебіл
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12.03.2022 13:56 Відповісти
они сделали вывод, перегруппируются и все может быть фатально. Не нужно недооценивать орков им по истории всегда везет. А мы постоянно проигрываем им после пауз, после переговоров. Я думаю примеры в истории наводить не нужно.
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12.03.2022 11:36 Відповісти
Что вы здесь пишете "а мы постоянно проигрываем"? Да наши защитники герои!!! С каким вообще оружием мы начинали войну? Насколько вы помните, Зеленский почти три года строил дороги и не верил в нападение России. А саботаж развития оборонной промышленности? Только это уже неважно. Никто же даже не думал, нигде, ни в России, ни в Европе, ни в США, что наши так долго продержатся. Слава украинскому народу!!! Честь и хвала!
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12.03.2022 12:20 Відповісти
а мы не проигрывали во времена козаков после переговоров и пауз? Читать нужно внимательно! А не в глаза совокупляться. - "Я думаю примеры в истории наводить не нужно."
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13.03.2022 11:53 Відповісти
Ох уж этот арестович балабол .Неделю назад он заявлял ,что силы оккупантов почти выдохлись и ещёё 2-3 дня и мы перейдём в контрнаступление
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12.03.2022 11:37 Відповісти
Ага, peacedun - задушевник еще тот
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12.03.2022 11:40 Відповісти
У Бутусова зовсім інша аналітика.
А цей вчеше і оком не моргне.
Чи доцільно публікувати його фантасмагорії..
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12.03.2022 11:41 Відповісти
Я не можу вірити аморальним людям.
Мені таке заспокійливе не підходить.
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12.03.2022 11:54 Відповісти
Арeстович психолог, eго задача нe воeвать, а всeлять вeру в побeду. На войнe правда нe всeгда нужна. Eсли бы в раше узнали правду о ходе ихней "операции z", война окончилась бы к 1 марта. Но и сейчас 80‰ резервов раши верят, что они едут прошвырнуться по украинским дорогам и помародерствовать. Проехав загранотряды, они быстро трезвеют, но уже поздно. Пока рашская пропагандистская машина удерживает волну правды, война будет продолжаться.
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12.03.2022 14:24 Відповісти
Є більш талановиті психологи і порядні люди.
Треба правду говорить, інакше надивляться Люсю і не підуть в бомбосховища ховатись.
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12.03.2022 14:37 Відповісти
Ніби Арестовичу дають інформацію з Генерального штабу.
І без люсіндів розберуться з кацапами. Там справжні чоловіки.
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12.03.2022 11:37 Відповісти
Я взагалі не розумію навіщо це чмо люсю арєстовіч витягли з "за шуфляди" !!! Є ж нормальні люди хто може освітлювати події.
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12.03.2022 12:08 Відповісти
Хто ?
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12.03.2022 12:39 Відповісти
Той же Штефан Штірлиць.
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12.03.2022 14:38 Відповісти
але ... чомусь менш "розкручений"
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12.03.2022 15:39 Відповісти
Маск13 не тупи.
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13.03.2022 15:56 Відповісти
Тобто коли вони добре окопаються бити їх буде легше?
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12.03.2022 11:37 Відповісти
За думкою иксперда - так.
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12.03.2022 11:38 Відповісти
Ага. И подтянут свою ПВО
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12.03.2022 11:42 Відповісти
Високоточною зброєю так
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12.03.2022 11:42 Відповісти
Они на чужой территории.
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12.03.2022 11:59 Відповісти
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12.03.2022 11:38 Відповісти
Перед вильотом прослухати марш Шопена.
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12.03.2022 11:49 Відповісти
Николаевская область. Местные нашли место бомжевания русской армии.
https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
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12.03.2022 11:41 Відповісти
Це - московитський генерал Колєсніков, якого знищили ЗСУ
Московський окупант, не будь, як зайчик, будь, як генерал Колєсніков!

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12.03.2022 11:42 Відповісти
Худоба мала українські коріння
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12.03.2022 11:44 Відповісти
Я вот слушаю даже наших в Раде Европы, опять начинается эта игра с рашкой в демократию: вот если типа сменится власть в рашке, тогда вернем..

да что за бред из 1990-х??? Окуппационные зоны и дальнейшее расчленение - только это спасет мир.
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12.03.2022 11:42 Відповісти
Рашистам потрібна денацифікація і демілітаризація.
Як у свій час німцям.
Вони мають відповісти за свої нелюдські злочини.
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12.03.2022 11:45 Відповісти
и хороший закройщик...шоб правильно раскроил.
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12.03.2022 12:10 Відповісти
Не є шанувальником Арестовича, але тут не можу не погодитися
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12.03.2022 11:43 Відповісти
Таке приємно чути. Але на варто захоплюватись людиною, словам якої давно немає довіри.
Краще почитайте це
https://censor.net/ua/resonance/3324044/strategiya_putina_povne_zahoplennya_donbasu_ta_prychornomorya
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12.03.2022 11:46 Відповісти
Чим утримувати усю цю територію? Вже не говорю про те, що потрібно окупувати Миколаїв та Одесу.
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12.03.2022 12:13 Відповісти
Сімнадцятий день оборони ! ... Сімнадцятий !!! Хто з військових аналітиків ще місяць тому міг уявити таке ? У нас є політичне керівництво державою. У нас є керівництво військами. У нас є ППО (це взагалі фантастика !). У нас є авіація (фантастика в кубі). У нас є резерви. У нас є зброя,... ******* зброя. У нас є сильні духом воїни, які вміють професійно воювати. У нас немає зради У нас немає поганих генералів. У нас немає калоборантів. У нас є всі умови виграти цю війну. Проблема лише в кількості орків. Вірю, що до посівної управимось.
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12.03.2022 11:43 Відповісти
Выложил все планы.
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12.03.2022 11:44 Відповісти
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12.03.2022 11:46 Відповісти
Валерій Фофанов

Приділіть кілька хвилин і почитайте!!
Думайте!
І про небо котре хтось не закрив!
І про кількість наших літаків, до початку війни і зараз!
І про зброю, якої у нас ніколи не було!
І про негрів з Нігерії, котрі раптом рушили за нас воювати… хтось знає де та Нігерія?

То подумайте, а чому чорношкірі… І про добровольців з за кордону у повному спорядженні і зброєю з «воєн оргу»… І про постійні колони із заходу на схід з «одягом»… Думайте! І слідкуйте за руками! Все буде Україна!!!

Український сегмент Фейсбуку заповнений мемами, дописами, посилами й ідеями, які спрямовані на одне - викликати образу й досаду на НАТО або злість й розчарування Європою і НАТО.

Такий контент може бути різним за змістом, в тому числі дуже дотепним, таким, що бере за живе, хапає за душу і дуже-дуже кортить пошири.

Наприклад, ось, кілька сочних наративчиків:
«НАТО - пшик», "НАТО - боягузи", "Керівництвом НАТО править страх"
«Як світ в кіно спасати, то США. А як в реалі - то ЗСУ»

«Європа схожа на того самого мужика, який готовий заради тебе на все, але не сьогодні»
Або, ось, Голова ВРУ на днях запостив сугестивну загадку:

«На вигляд великі, але слабодухі,
А ніби й відважні, але боязкі,
Точно могутні, але не зі сталі,
Отже вгадайте, і хто ж це такі?»

- І люди пишуть в емоціях відповіді в коментах - НАТО або США.

Такі й їм подібні дописи небезпечні й шкідливі. Яку ідею вони формують? - Розчарування Європою і НАТО, досаду, образу, відчай, злість, відчуття, що Україна одна-однісінька воює за весь Світ. Всі нас покинули. Або спостерігають за нами як за серіалом Netflix чи реаліті-шоу.
Зізнаюся, у першій хвилі цих дописів та ідей я сама на них повелася. - Тож це шалено грамотна ІПСО.

(прогугліть - ІПСО - інформаційно-психологічна операція - про методи, як спрацьовує)

Це підготовка умів. Загальновідома закономірність людської психіки встановлена наукою психологією - те, що прозвучало не один раз, а є часто повторюваним, починає сприйматися як істинне. Незалежно від того¸ правдою воно є чи ні. (Наприклад, «всі держслужбовці хабарники», «лікарі не роблять операцій безоплатно», «в заліковку треба покласти не образок, а 100$» і так далі штампів добезтями).

Далі штампи починають працювати на рівні підсвідомого і впливають на прийняття людиною рішень.

В майбутньому всі ці ідеї («Європа і НАТО - пшик») будуть використовуватись проросійськими партіями і проектами для формування політики й мобілізації електорату за критерієм - «ніякий вступ до НАТО та у ЄС Україні не потрібен», «Україна має бути нейтральна" "Україна має бути містком між Сходом і Заходом».

А ви ж розумієте, що означає нейтральний позаблоковий і позасоюзний статус?
Він є зараз. Він став однією з причин, чому рф не побоялась вторгнутись в Україну, призвів до тисяч смертей, руйнувань, скитань.

Чи направду Україна однісінька-сама?
Не применшуючи зусиль наших ЗСУ, але як гадаєте: як довго наші ЗСУ протримались би без стінгерів, джавелінів, байрактарів, радарів, пального, снарядів, нлавів, мінометних мін, десятків тисяч касок, бронележелетів, тренувань і підготовки GB після приїзду в Київ Боріса Джонсона, польових шпиталів?

Звідки все це в нас взялося? А чия розвідка попереджала про вторгнення і ще на цьому етапі з грудня-січня стимулювала українську владу готуватись?

Забули?
Так, НАТО не закрило небо. Але усі чи більшість країн НАТО далі надають оброєння, техніку. Чому ви не допускаєте думки, що країни НАТО не можуть допомагати нам відкрито, але працюють за приказкою «твоїм же ж салом по твоєму …», тобто за тактикою рф на Донбасі «іх там нєт»?

А шалена гуманітарна допомога з країн Європи? - Ви її не бачите?

Європа приймає і селить біженців, навіть запрошує всіх-всіх українців на безкоштовне онколікування.

Чи невже ви не бачите, що робить Польща? Невже ви цього не бачите? І наративчики «Європа чи країни НАТО - пшик» затьмарюють вам очі? Гуманітарна допомога їде бусами, фурами і цілими вагонами. 120 шпиталів надано на розміщення українців. Повідомленнями з України починаються і закінчуються випуски новин на всіх польських телеканалах.

Цілодобово. Месиджі про Україну в інтерв'ю, на сторінках усіх провідних польських політиків. Відважність і крок А.Дуди, а також політикуму і дипломатії Польщі, Литви щодо особливої процедури надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС - це космічний масштаб допомоги.

Те, що роблять самі поляки і польський уряд - це ж до щему, то тремору, це з тих випадків, коли «слози мєшают говоріть» більше не глузлива фраза, - а неймовірний і неочікуваний захват крізь площину всіх емоцій до сліз.
Невже ви цього не бачите? Закликаю - не дайте себе обовдурювати!

Економіка.

Кожного дня ви читаєте звід інформації, які транснаціональні європейські бізнеси закриваються в рф. Перелік пішов не на сотні, а та тисячі.

Ви розцінюєте кожну таку новину про закриття якоїсь компанії, поставок, послуг в рф - як радість за забитий гол? - Вам не спадає на гадку, що власники цих компаній свідомо пішли на економічні збитки, зменшуючи обсяги продажів і доходів?!

Незабаром на рф чекає дефіцит товарів і продуктів.

Не кажучи про айфони, ноути, інші гаджети, імпорт яких вже заборонений.

Все російське виробництво вбудоване в світову економіку. Багато хто думає, що рф збудувала багато заводів, фабрик. Але всі ці заводи - автомобільні, авіаційні, побутової техніки і так далі - використовують імпортні компоненти. Найближчими місяцями все це зупиниться. Стануть цілі галузі. З усіма наслідками - дефіцитом товарів, масовим безр
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12.03.2022 11:50 Відповісти
Чому ви не допускаєте думки, що країни НАТО не можуть допомагати нам відкрито, але працюють за приказкою «твоїм же ж салом по твоєму …», тобто за тактикою рф на Донбасі «іх там нєт»?

Потому, что это исключено. Во всех западных странах есть свои избиратели, которые внимательно следят за своим правительством и очень не любят, когда их обманывают. Правительства знают, что если обман всплывёт-то за это обязательно спросят на следующих выборах. Ихтамнеты возможны только в стране, где нет общества.
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12.03.2022 12:08 Відповісти
Опитування показують що суспільства цих країн за допомогу Україні, а це дозволяє використовувати любі схеми допомоги.
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12.03.2022 12:25 Відповісти
Проти НАТівську пропаганду ЗЕ(БЕ)лені ведуть давно. з часу свого обрання.

А останнім часом її дуже посилили - щоб змогти пропхати (озвучувані ЗЕ) свої прагнення до "територіальних компромісів" та "нейтрального статусу".
Переважна більшість постів такого типу в соц.мережах є постами ЗЕботоферми - за кілька грошиків вони і своїх близьких будуть обріхувати.
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12.03.2022 12:16 Відповісти
Якими проросійськими партіями в майбутньому? Якщо ми переможемо, такі партії зникнуть назавжди
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12.03.2022 12:23 Відповісти
Розкажіть це шаріям, стремоусовим та іншим ссавцям-опзжшникам, яких ніхто не займав вісім років. А тепер ці суки очікувано допомогають ворогу, коригують вогонь, наводять на лідерів українського руху в окупованих містах... Хтось заважав іх закатать в асфальт ще 8 років тому? Чого ви думаєте, що зараз щось зміниться?
До речі. Раптом, якщо це читають люди, що прийматимуть рішення. Будь ласка, не треба запроданців арештовувать і годувать по 15-25 років за наш кошт. Безглузде самовипадення з вікна, або самостріл чотирьма пострілами у голову, - оце чудово підійде. І візитівку Яроша в кишеньку
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12.03.2022 12:39 Відповісти
Угу ... і як це буде ? Хіба що якийсь спец. Закон про конкретну заборону. І що ?
ОПЗЖ - вони за життя, що не так ??
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12.03.2022 12:44 Відповісти
Ночівля у підвалі та на станції метро, змінює погляди людей навіть із російськомовною щелепою та православієм головного мозку.
Важко бути проросійською партією за відсутності адептів. Це як бути нацистом у Німеччині після 1945...
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12.03.2022 12:49 Відповісти
Наполягаю ... Не обманюйте себе. Вилізуть з бомбосховища і всерівно будуть звинувачувати Україну. Це клініка і вікові зміни.
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12.03.2022 15:46 Відповісти
не знаю про Нігерію, а голландці так само як і наші волонтери збирають своїм добровольцям броники, каски
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12.03.2022 12:36 Відповісти
Надо уничтожать рашкину логистику - жд пути , мосты, аэродромы и дороги
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12.03.2022 11:50 Відповісти
Згоден, але позиційна війна може затягнутися дуже на довго - на роки, і це буде повний п...ц для тих людей, що застрягли на окупованій території і особливо на лінії боїв. Навіть не знаю що придумають ЗСУ, але сподіваюся в них вистачить ресурсів.
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12.03.2022 12:00 Відповісти
Мабуть він має на увазі ленд-ліз. Безкінечний.
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12.03.2022 12:45 Відповісти
Нашому б телятку Арестовичу та Вовчика-***** з'їсти!
Язиком молоть - не автомат тримать!
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12.03.2022 12:01 Відповісти
Хто б казав але не це Чмо Люська Арєстовіч.... навіщо його взагалі тут показувати на цензорі???
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12.03.2022 12:06 Відповісти
нельзя переводить в позиционную войну,если есть силы и резервы.надо гнать до самой границы.
впрочем,фантазиям люси верить особо и нельзя...тот еще анал итик
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12.03.2022 12:15 Відповісти
Нам з Вами з дивану усе можна. І космічні війська ...
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12.03.2022 12:46 Відповісти
а вдумливо прочитати?я же не відхіляю зовсім оту позіційну,я лише кажу що якщо є сили та резерви-треба виганяти...
а не так як у люсі-вже план,переходимо до позіційної...
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12.03.2022 12:53 Відповісти
ну так ... в інших офіційних заявах ГШ обіцяє сюрпризи для агресора ... хто читає, починає "закипати", адже все розтягується.
щодо резервів. кожна додаткова військова частина це підвищені витрати. далі додумуємо тихенько собі.
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12.03.2022 15:43 Відповісти
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12.03.2022 15:50 Відповісти
Сидеть в обороне, заведомо проигрышная тактика.

Они сейчас перегруппируются, ослабят натиск на сложных флангах - Киев, Харьков. Усилят группировки на наших слабых позициях. К примеру усилят натиск на Мариуполь, возьмут его, укрепятся там. Далее по такому же принципу Одессу. Далее установление администраций, организация штабов непосредственно среди мирного населения. В тоже время будут сковывать Киев, Харьков, чтобы не было контратак.

Далее просто возьмут Киев в блокаду. И наши просто будут вынуждены сдаться либо переместить всю администрацию во Львов.

Надеюсь все это генштаб видит. И не говорите что мы такого не ожидали.

Против такой тактики врага с нашими силами, нужно уже сейчас организовывать полупартизанские отряды, иначе потеряем Украину.

Запас прочности у РФ гораздо больше чем у нас. Нам нельзя затягивать.
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12.03.2022 12:18 Відповісти
Так, таке загальне розуміння в багатьох зараз є.
Ймовірно, що в Генштабі це теж розглядають.

Але теж причиною такого проавлу на півдні може бути частковий саботаж зі сторони про-кацапської агентури. Генштаб - не спецслужба. А з такою проблемою мають боротися спецслужби, котрі на жаль частково скалічені ставлениками скацаплених д"Єрмака та ін. ЗЕ-діячів.
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12.03.2022 13:15 Відповісти
З.І. Хоч щодо "запасу міцності" - перегин. Кацапія теж стрімко падає в прірву. Пуйло навіть не наважився провести мобілізацію через страх перед масовими протестами.

Недобрі тенденції полягають головним чином в тому, що кацапня може отримати надто багато часу, який зможуть вткористати для стабілізації свої надбань на півдні (терором проти цивільних) і там укріпитися.
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12.03.2022 13:19 Відповісти
В том то и дело. Запас прочности у Раши будь здоров. Они все поставили на эту войну. Тут вопрос не в деньгах, а в населении, большинство которого поддерживает войну. И массовые протесты против Путина, начнутся тогда когда совсем будет нечего есть, а это не так быстро произойдет, мы уже к этому времени может отступить до Львова.

Надеюсь Раша будет это все делать дальше через пень колоду, и у нас появится возможности.
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12.03.2022 14:03 Відповісти
как по мне - дела не очень. Из за пассивности запада, в Украине орки устраивают просто геноцид. Не думаю что Мариуполь долго простоит, там нет ни воды, ни тепла, ни-че-го, и не дай бог закончатся боеприпасы. Никаких наступательных операций мы не ведем. За Мариуполем толпой кинутся на Николаев. Под киевом орки стоят уже вторую неделю и хоть бы хны. Просто измором возьмут, у них то в стране не смотря на санкции еда и топливо есть. А наши люди замерзают, голодают. Орки просто ходят мародерничают, с голоду не умрут. Да, Украина героически сопротивляется, но это пассивное сопротивление. Нам бы устроить небольшую контратаку, с возвратом Херсона, это сразу бы переломало ход событий. А долбанный запад просто спрятал голову в кусты и решил откупиться бабками...
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12.03.2022 12:32 Відповісти
контратаку чем ? еще в первые все поехали .. кацапы ещё и небо буками закрывают
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12.03.2022 13:46 Відповісти
Подивіться репортаж з польсько-білоруського кордону,де купка патріотів стримують лавину фур,які в рашку з Європи пруть і пруть товари,в тому числі і військового призначення (метал)З такими "торговими партнерами" путін буде на коні ще довго.
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12.03.2022 13:51 Відповісти
Ця ***** перевзувається прям находу, довіряти таким людям не варто. Забули з ким він був в кентах?

https://censor.net/ua/video_news/3301746/radnyk_yermaka_arestovych_i_prorosiyiskyyi_polityk_murayev_obiyimayutsya_pid_chas_reklamnoyi_pauzy_na
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12.03.2022 15:44 Відповісти
Тільки все одно з тою ****.тою переговори вести не треба. Чекаємо повного краху маскалії
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13.03.2022 11:10 Відповісти
 
 