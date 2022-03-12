"Стануть як зайчики", - Арестович про наступну фазу війни з Росією

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що російські військові найближчим часом спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де в них намітився успіх. Зокрема, район ООС, під Маріуполь, Харківська область, а також Київська область.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телемарафон.

"Буде ще одна спроба наступати, зараз вони в паузі, під Києвом практично розгромлені, намагаються тикатися невеликими підрозділами, але ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, на яких у них намітився успіх. Це, безумовно, зона ООС, під Маріуполь, Харківська область, може Київська область", - заявив Арестович.

Він додав, що резерви окупантів поляжуть протягом 10 днів.

"Оскільки вони безглузді і все зроблять не так, як потрібно, то і ці резерви поляжуть, але це може зайняти ще 10 днів або тиждень з початку, як їх введуть у бій. Я даю ще два або три з половиною тижні їхніх спроб через паузу активно наступати, після цього вони стануть як зайчики, тому що воювати нічим взагалі", - заявив Арестович.

За словами радника глави ОП, після наступної спроби російські окупанти можуть вести переговори щодо припинення війни.

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"І після цієї спроби, вона буде набагато легше, ніж була, тоді настане час позиційної війни. В обороні вони стануть, ми будемо знати, де вони і добити їх ракетними ударами, партизанами, ССО, силами місцевого населення буде набагато краще. Для нас вигідніше наступна фаза і тоді вони підуть на справжні переговори, а не безглузді ультиматуми", - заявив він.