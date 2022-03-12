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Енергетики щодня повертають світло 5-10 тис. родин на Київщині, - ДТЕК
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ремонтні бригади компанії ДТЕК щодня відновлюють електропостачання 5-10 тис. родин Київської області.
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ.
"За сьогоднішній день ми змогли заживити близько 15 населених пунктів. Це до 10 тисяч споживачів", - сказав він.
Сахарук додав, що компанія намагається відновити електропостачання якомога більшій кількості споживачів, але військові дії не дають можливості провести всі необхідні роботи.
"Завтра ми будемо теж намагатися відновити світло у домівках українців. Тому що ми зараз працюємо заради світла нашої перемоги", - підкреслив він.
Нагадаємо, що 11 березня, аварійні бригади ДТЕК повернули світло у 7000 будинків Київщини.
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