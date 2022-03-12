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Міносвіти залучає ізраїльських фахівців до проведення тренінгів щодо організації навчального процесу під час бойових дій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міносвіти залучає ізраїльських фахівців до проведення тренінгів щодо організації навчального процесу під час бойових дій

Міністерство освіти та науки залучає ізраїльських фахівців до проведення тренінгів щодо організації навчального процесу під час бойових дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Команда Міністерства освіти та науки організувала проведення тренінгу для українських педагогічних працівників. Психолог-педагог Шимона Гродзін-Чеасарі, офіційно ліцензований психолог Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти Ізраїлю, розповіла про діяльність навчальних закладів в умовах бойових дій", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ізраїльський фахівець поділилася порадами щодо подолання тривалого стресу та травм, пов'язаних із перебуванням у зонах бойових дій, ґрунтуючись на 20-річному досвіді роботи з дітьми, педагогами та батьками.

До тренінгу долучилися освітяни з усіх областей України.

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Вже їхні лікарі прибули разом з мобільним шпиталем,тільки їх ніхто не бачив. А тепер ось учителі, яких ніхто не побачить та не почує. Вони прямо якісь привиди
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12.03.2022 17:30 Відповісти
Може воно той і краще. Грузини вже зробили Україні поліцію.
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12.03.2022 18:51 Відповісти
 
 