Міносвіти залучає ізраїльських фахівців до проведення тренінгів щодо організації навчального процесу під час бойових дій

Міністерство освіти та науки залучає ізраїльських фахівців до проведення тренінгів щодо організації навчального процесу під час бойових дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Команда Міністерства освіти та науки організувала проведення тренінгу для українських педагогічних працівників. Психолог-педагог Шимона Гродзін-Чеасарі, офіційно ліцензований психолог Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти Ізраїлю, розповіла про діяльність навчальних закладів в умовах бойових дій", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ізраїльський фахівець поділилася порадами щодо подолання тривалого стресу та травм, пов'язаних із перебуванням у зонах бойових дій, ґрунтуючись на 20-річному досвіді роботи з дітьми, педагогами та батьками.

До тренінгу долучилися освітяни з усіх областей України.

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