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Міносвіти 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн. Розклад уроків, - Шкарлет

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Міносвіти 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн. Розклад уроків, - Шкарлет

Міністертсво освіти і науки 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн Розклад уроків.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже з понеділка, 14 березня 2022 року, запускаємо Всеукраїнський онлайн-розклад - він доступний за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad для всіх класів", - написав Шкарлет.

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За його словами, трансляція уроків також  буде на телеканалах Піксель, Плюсплюс, Суспільне.

Крім того, уроки будуть доступні на ТБ-платфомах MEGOGO, 1 + 1 video, Київстар ТБ, sweet.tv.
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