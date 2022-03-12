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Міносвіти 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн. Розклад уроків, - Шкарлет
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Міністертсво освіти і науки 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн Розклад уроків.
Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже з понеділка, 14 березня 2022 року, запускаємо Всеукраїнський онлайн-розклад - він доступний за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad для всіх класів", - написав Шкарлет.
За його словами, трансляція уроків також буде на телеканалах Піксель, Плюсплюс, Суспільне.
Крім того, уроки будуть доступні на ТБ-платфомах MEGOGO, 1 + 1 video, Київстар ТБ, sweet.tv.
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