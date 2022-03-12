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Понад 500 російських військових здалися в полон, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 500 російських військових здалися в полон, - Зеленський

Станом на 11 березня понад пів тисячі військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у війні проти України, здалися в полон.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час інтерв'ю з іноземними ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Станом на вчора, 11 березня, він оцінив кількість військових РФ, які здалися в полон, у "500 - 600 людей".

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"Приблизно так. Точних цифр я не можу сказати. Ця кількість змінюється. Багато з них побігли, багато десь ховаються в якихось будівлях, хтось вибирається в Росію. Тобто там невеличкий хаос, я би так сказав", – пояснив Зеленський.
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Топ коментарі
+28
Мінус два ворожі вертольоти над Скадовським районом Херсонської області. Один із пілотів вижив, його везуть до лікарні.
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12.03.2022 18:13
+20
помогите Мариуполю, хватит бравировать.. помогите украинским военным в Мариуполе, силы которых на исходе..
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12.03.2022 18:15
+13
сезон охоты открылся в лесах
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12.03.2022 18:12
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сезон охоты открылся в лесах
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12.03.2022 18:12 Відповісти
сафари на кацапов
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12.03.2022 18:15 Відповісти
Мінус два ворожі вертольоти над Скадовським районом Херсонської області. Один із пілотів вижив, його везуть до лікарні.
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12.03.2022 18:13 Відповісти
добить суку шоб не мучився
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12.03.2022 18:16 Відповісти
помогите Мариуполю, хватит бравировать.. помогите украинским военным в Мариуполе, силы которых на исходе..
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12.03.2022 18:15 Відповісти
Шо за бред я прочитал , точное число пленных не знаю потому что многие бегают
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12.03.2022 18:17 Відповісти
Как обычно логика в заявлении отсутствует. Хаос в голове у главнокомандующего...
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12.03.2022 18:20 Відповісти
В стилі найвеличнішого...
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12.03.2022 18:20 Відповісти
Пленные состоят из двух частей- взятые в бою и сдавшиеся самостоятельно. В сумме и набегает пару тысяч.
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12.03.2022 18:21 Відповісти
І хто каже українцям правду - падаляк ,арєстовіч , прес-служба ЗСУ чи зеленський? Не перетворюйтеся в солавьїний памьот і кажіть народу правду, яка б вона не була.
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12.03.2022 18:18 Відповісти
То 2000, це вже 500-600, хоч би говорили одне
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12.03.2022 18:23 Відповісти
Якби в кожного Українця була зброя, ***** в Україну навіть не поткнувся.
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12.03.2022 18:24 Відповісти
Зе на той час вже був усіх дістав і задовбав, тому він боявся майдану
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12.03.2022 19:31 Відповісти
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12.03.2022 18:25 Відповісти
Це де ?
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12.03.2022 18:33 Відповісти
Це фотошоп
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12.03.2022 18:59 Відповісти
Це фотошоп
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12.03.2022 19:10 Відповісти
Если у тебя нет точных цифр по пленным на такую-то дату по докладу генштаба, то лучше промолчать, а не позориться этими "500-600, кто их там считает". Ты президент, а не военный эксперт, чтобы давать прогнозные цифры.
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12.03.2022 18:26 Відповісти
+5
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12.03.2022 18:33 Відповісти
аби шо ... тут знаю, тут думаю , там припускаю ...
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12.03.2022 18:34 Відповісти
Лучше бы он молчал и отправил на интервью Кулебу.
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12.03.2022 18:58 Відповісти
Дивно, ще дня 3 тому хтось із зелених казав за більше аніж 2000... Невже півтора спробу втечі робили, причому невдалу?
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12.03.2022 19:29 Відповісти
убейте их всех!
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12.03.2022 19:53 Відповісти
 
 