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Понад 500 російських військових здалися в полон, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 11 березня понад пів тисячі військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у війні проти України, здалися в полон.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час інтерв'ю з іноземними ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Станом на вчора, 11 березня, він оцінив кількість військових РФ, які здалися в полон, у "500 - 600 людей".
"Приблизно так. Точних цифр я не можу сказати. Ця кількість змінюється. Багато з них побігли, багато десь ховаються в якихось будівлях, хтось вибирається в Росію. Тобто там невеличкий хаос, я би так сказав", – пояснив Зеленський.
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