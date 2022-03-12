Світові компанії йдуть із Росії - їх майже 200: опубліковано список
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Через широкомасштабне російське вторгнення в Україну світові бренди продовжують покидати ринок РФ. Таких компаній вже майже 200.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр МЗС.
Зокрема серед них: Shell, Lufthansa, Airbus (енергетика, авіа); Mercedes-Benz, BMW, Skoda Auto a.s., Audi (машинобудівна галузь), Bolt, Google Pay, Mastercard та Visa, Western Union (фінанси, юридичний центр, логістика), Adidas, Puma, Nike, Disney, Netflix (товари і розваги) і багато інших.
Топ коментарі
+10 Совестно за Брата
показати весь коментар12.03.2022 18:45
+4 Ksenia VB
показати весь коментар12.03.2022 19:07
+2 Дима Н 0f4506cb
показати весь коментар12.03.2022 18:47
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много белорусских и русских компаний по оутсорсингу работало
epam вижу
там тавро на лобі "серп і молот" вже більше 100років нікуди не зникае.