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Світові компанії йдуть із Росії - їх майже 200: опубліковано список

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Світові компанії йдуть із Росії - їх майже 200: опубліковано список

Через широкомасштабне російське вторгнення в Україну світові бренди продовжують покидати ринок РФ. Таких компаній вже майже 200.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр МЗС.

Зокрема серед них: Shell, Lufthansa, Airbus (енергетика, авіа); Mercedes-Benz, BMW, Skoda Auto a.s., Audi (машинобудівна галузь), Bolt, Google Pay, Mastercard та Visa, Western Union (фінанси, юридичний центр, логістика), Adidas, Puma, Nike, Disney, Netflix (товари і розваги) і багато інших.

Світові компанії йдуть із Росії - їх майже 200: опубліковано список 01
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Топ коментарі
+10
Пишите кто не ушел!!!
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12.03.2022 18:45
+4
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12.03.2022 19:07
+2
А де макдональд?
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12.03.2022 18:47
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12.03.2022 18:45 Відповісти
Китай
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12.03.2022 19:14 Відповісти
Китай съест Кацапию даже не заметив. Игроки из разных лиг. Это по экономике... А учитывая исторические моменты (Дальний Восток украден 200лет назад у слабого Китая) и то что 1,5 ярда китайцев нужна элементарно территория где жить... то чуть-чуть подумав - все ясно становиться.
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12.03.2022 19:34 Відповісти
Даже Хуавей, Леново, ЗТЕ есть в списке, присмотритесь...
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12.03.2022 19:54 Відповісти
А де макдональд?
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12.03.2022 18:47 Відповісти
макдак только лишь закрыл свои рестораны по рашке и написали что на полтора месяца
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12.03.2022 19:29 Відповісти
Спорный список. Например автомобильные компании продолжат выполнять свои сервисные обязательства и продажу запасных частей.
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12.03.2022 18:49 Відповісти
Про Schneider electric, Lg, Samsung и Bosh-Siemens только вчера писали, что остаются. Что-то поменялось? Или вы наугад списки составляете?
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12.03.2022 18:52 Відповісти
че там с ит сектором?
много белорусских и русских компаний по оутсорсингу работало
epam вижу
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12.03.2022 18:52 Відповісти
розумний менеджер і не ліз би туди з самого початку.
там тавро на лобі "серп і молот" вже більше 100років нікуди не зникае.
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12.03.2022 18:53 Відповісти
ну если точней то не полностью ушли а приостановили деятельность?
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12.03.2022 18:55 Відповісти
Тепер мрія збудеться, вернутись в ссср і ковбаса по 2,20 тільки в доларах
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12.03.2022 19:00 Відповісти
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12.03.2022 19:07 Відповісти
 
 