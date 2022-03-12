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У Попасній та ще кількох населених пунктах відновили газопостачання, - Гайдай
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Газовики під ворожими обстрілами відремонтували газопровід в районі шахти "Карбоніт".
Про це пише у фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергей Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Ризикуючи життям, фахівці Лисичанського МРУЕГГ Попаснянської газової дільниці АТ "Луганськгаз" повернули газопостачання майже 7000 споживачам!!!" - написав він.
За словами Гайдая, газопостачання відновили у Попасній та ще кількох населених пунктах.
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Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар12.03.2022 19:55 Відповісти Мені подобається 3
Саня Санев 180eb1c1
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Sashko Slastyon
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