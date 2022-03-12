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У Попасній та ще кількох населених пунктах відновили газопостачання, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Попасній та ще кількох населених пунктах відновили газопостачання, - Гайдай

Газовики під ворожими обстрілами відремонтували газопровід в районі шахти "Карбоніт".

Про це пише у фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергей Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ризикуючи життям, фахівці Лисичанського МРУЕГГ Попаснянської газової дільниці АТ "Луганськгаз" повернули газопостачання майже 7000 споживачам!!!" - написав він.

За словами Гайдая, газопостачання відновили у Попасній та ще кількох населених пунктах.

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Автор: Ольга Лузан
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12.03.2022 19:55 Відповісти
Я попрошу вас запам'ятати кожен злочин проти нашого народу, кожна невинну жертву, кожне беззахисне дитя...ми просто не маємо права програти чи здатись, просто не можемо це допустити
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12.03.2022 20:01 Відповісти
В кожному місті, яке постраждало від обстрілів, після війни треба поставити пам'ятник працівнику комунальних служб
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12.03.2022 20:26 Відповісти
 
 