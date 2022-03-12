Кулеба та Лавров не обговорювали статус окупованих Криму та Донбасу

Міністри закордонних справ України та Росії Дмитро Кулеба та Сергій Лавров під час перемовин у Туреччині не обговорювали статус окупованих Криму та Донбасу.

Про це повідомив Кулеба в ефірі каналу "Рада", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Чи обговорював я з Лавровим статус Криму і Донбасу - ні, це питання ми не обговорювали, я намагався обговорити з ним насамперед гуманітарний коридор з Маріуполя і припинення вогню. Цим двом питанням була присвячена наша зустріч. Це нагальне, це ключове", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, українська позиція у цих питаннях незмінна.

"Але ще раз підтверджую те, що й президент неодноразового говорив, що це наша земля. І скільки б часу це не зайняло, але вона буде тільки нашою", - додав він.

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