Кулеба та Лавров не обговорювали статус окупованих Криму та Донбасу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністри закордонних справ України та Росії Дмитро Кулеба та Сергій Лавров під час перемовин у Туреччині не обговорювали статус окупованих Криму та Донбасу.
Про це повідомив Кулеба в ефірі каналу "Рада", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Чи обговорював я з Лавровим статус Криму і Донбасу - ні, це питання ми не обговорювали, я намагався обговорити з ним насамперед гуманітарний коридор з Маріуполя і припинення вогню. Цим двом питанням була присвячена наша зустріч. Це нагальне, це ключове", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, українська позиція у цих питаннях незмінна.
"Але ще раз підтверджую те, що й президент неодноразового говорив, що це наша земля. І скільки б часу це не зайняло, але вона буде тільки нашою", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
після знищення цілих міст.
ну просто, немає про що з ними говорити.
які умови може класти нам, Українцям,
якийсь середньвічний варвар?
щоб ця істота помирала довго і болісно.
о чем? что кулеба хочет услышать от вралова?
что рф ни на кого не нападала?