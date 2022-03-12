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Кулеба та Лавров не обговорювали статус окупованих Криму та Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба та Лавров не обговорювали статус окупованих Криму та Донбасу

Міністри закордонних справ України та Росії Дмитро Кулеба та Сергій Лавров під час перемовин у Туреччині не обговорювали статус окупованих Криму та Донбасу.

Про це повідомив Кулеба в ефірі каналу "Рада", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Чи обговорював я з Лавровим статус Криму і Донбасу - ні, це питання ми не обговорювали, я намагався обговорити з ним насамперед гуманітарний коридор з Маріуполя і припинення вогню. Цим двом питанням була присвячена наша зустріч. Це нагальне, це ключове", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, українська позиція у цих питаннях незмінна.

"Але ще раз підтверджую те, що й президент неодноразового говорив, що це наша земля. І скільки б часу це не зайняло, але вона буде тільки нашою", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
А чего их обговаривать?Это по умолчанию УКРАИНА
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12.03.2022 20:30
+4
Перемога буде за нами / Victory will be ours
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12.03.2022 20:31
+4
С этим конем вообще нет смысла разговаривать он не вменяемый, главное сейчас не допустить создания ХНР, пока это можно остановить
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12.03.2022 20:34
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А чего их обговаривать?Это по умолчанию УКРАИНА
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12.03.2022 20:30 Відповісти
С этим конем вообще нет смысла разговаривать он не вменяемый, главное сейчас не допустить создания ХНР, пока это можно остановить
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12.03.2022 20:34 Відповісти
ну обьявят ХНР и что,с таким приколом можно сейчас вообще в каждой малиновке республику обьявить,толку с того для оккупанта
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12.03.2022 20:36 Відповісти
Перемога буде за нами / Victory will be ours
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12.03.2022 20:31 Відповісти
https://t.me/ochen_zloy_chat/81151
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12.03.2022 20:32 Відповісти
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12.03.2022 20:33 Відповісти
і це лякає
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12.03.2022 20:33 Відповісти
Лавров ццитата "На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали".Мы хотим дружественной Украины
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12.03.2022 20:36 Відповісти
" І скільки б часу це не зайняло", - що мається на увазі? Там у Києві тероборони через край. Нехай потроху підтягуються зі зброєю до ОП. Від цих п*расів всього можна очікувати.
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12.03.2022 20:36 Відповісти
після вбитих діточок, жінок, взагалі наших людей і солдатів.
після знищення цілих міст.
ну просто, немає про що з ними говорити.
які умови може класти нам, Українцям,
якийсь середньвічний варвар?
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12.03.2022 20:39 Відповісти
Якщо цю iстоту навiть пiд конвоэм провезти по Харкову, Чернiгову чи Марiуполю, неможливо переконати що це вони натворили. Буде iз склянними беньками доказувати що це робота "бiндерiвцiв".
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12.03.2022 20:52 Відповісти
мене турбує, ну дуже,
щоб ця істота помирала довго і болісно.
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12.03.2022 21:02 Відповісти
Какие обговорки не до того . это потом .Нужно уничтожить Мразь сегодня завтра на всегда !
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12.03.2022 20:41 Відповісти
кому нужны эти переговоры?
о чем? что кулеба хочет услышать от вралова?
что рф ни на кого не нападала?
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12.03.2022 20:46 Відповісти
 
 