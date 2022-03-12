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Понад 600 чехів зголосилися воювати за Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Понад 600 чехів зголосилися воювати за Україну

Воювати за Україну зголосилися понад 600 громадян Чехії.

Про це повідомили в офісі президента Чехії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Dennik.cz.

В офіві президента Чехії наголосили, що держава забезпечить підтримку всім громадянам, які вирішать вступити до ЗСУ.

Раніше стало відомо, що влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, який поїдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.

Всього, станом на 10 березня, до Інтернаціонального легіону вжедолучилися добровольці вже з 52 країн. Зокрема, добровольці прибувають з сусідніх з Україною держав: Польщі, країн Балтії, Скандинавії, Великої Британії та США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Только в беде познаются друзья!!!
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12.03.2022 20:56
+5
Помнит кое-кто с чехов Пражскую весну... теперь Украинская весна...
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12.03.2022 20:57
+5
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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12.03.2022 21:00
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Только в беде познаются друзья!!!
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12.03.2022 20:56 Відповісти
Помнит кое-кто с чехов Пражскую весну... теперь Украинская весна...
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12.03.2022 20:57 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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12.03.2022 21:00 Відповісти
Німці забирайте Кенінсберг.Японці Курили і Сахалін.Китайці заберіть вже всю ту кляту кацапію от Манди до самих до окраін.
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12.03.2022 21:21 Відповісти
надати необхідну допомогу, включаючи дипломатичну,
екіпіювати всім небхідним і в бій, разом зі хлопцями ЗСУ і ТРO - такі не підведуть, бо мотивовані.
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12.03.2022 21:00 Відповісти
з дитинства за чехів
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12.03.2022 21:07 Відповісти
Надеюсь чехи напомнят кацапам славный поход своих прадедов-легионеров от Житомира до Владивостока через всю расею.
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12.03.2022 21:07 Відповісти
редактори, переробіть заголовок на "громадян Чехії", а то якось ~ виглядае..
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12.03.2022 21:08 Відповісти
Ті "чехи" ще з 14го за Україну воюють)))
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12.03.2022 21:10 Відповісти
Це хороше і головне - вигідне рішення, як би це цинічно не звучало. Адже європейці, які можуть скадати: "Я собисто приклав я до знищення новітньої орди" і продемонструвати власноруч заслужені українські бойові ордени будуть у повоєнній Європі не просто кумирами, а міфічними титанами для громадян власних країн.
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12.03.2022 21:12 Відповісти
Зробіть русам жівот краткі а посрани.
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12.03.2022 21:24 Відповісти
Дякуємо.
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12.03.2022 21:25 Відповісти
Американцы уже наслаждаются «отпуском в Украине» и призывают своих колег приезжать сюда.
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12.03.2022 21:59 Відповісти
 
 