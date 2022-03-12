Понад 600 чехів зголосилися воювати за Україну
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Воювати за Україну зголосилися понад 600 громадян Чехії.
Про це повідомили в офісі президента Чехії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Dennik.cz.
В офіві президента Чехії наголосили, що держава забезпечить підтримку всім громадянам, які вирішать вступити до ЗСУ.
Раніше стало відомо, що влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, який поїдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.
Всього, станом на 10 березня, до Інтернаціонального легіону вжедолучилися добровольці вже з 52 країн. Зокрема, добровольці прибувають з сусідніх з Україною держав: Польщі, країн Балтії, Скандинавії, Великої Британії та США.
Топ коментарі
+12 Підлога Маккартні
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+5 Alex_Dimitrov
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+5 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар12.03.2022 21:00
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Будь ласка, зачекайте...
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
екіпіювати всім небхідним і в бій, разом зі хлопцями ЗСУ і ТРO - такі не підведуть, бо мотивовані.