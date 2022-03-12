Понад 600 чехів зголосилися воювати за Україну

Воювати за Україну зголосилися понад 600 громадян Чехії.

Про це повідомили в офісі президента Чехії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Dennik.cz.

В офіві президента Чехії наголосили, що держава забезпечить підтримку всім громадянам, які вирішать вступити до ЗСУ.

Раніше стало відомо, що влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, який поїдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.

Всього, станом на 10 березня, до Інтернаціонального легіону вжедолучилися добровольці вже з 52 країн. Зокрема, добровольці прибувають з сусідніх з Україною держав: Польщі, країн Балтії, Скандинавії, Великої Британії та США.