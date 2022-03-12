Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога. ФОТО

Сили оборони оперативного командування "Північ" продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у фейсбуці

"За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.

Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон.

Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянам.

Крім того, поблизу Чернігова "наші котики" знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову", - сказано в повідомленні.





