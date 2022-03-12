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Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога. ФОТО

Сили оборони оперативного командування "Північ" продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у фейсбуці

"За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.

Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон.

Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянам.

Крім того, поблизу Чернігова "наші котики" знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову", - сказано в повідомленні.

Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога 01
Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога 02
Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога 03
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Топ коментарі
+58
Абдалла
@turkmendagz

Сегодня по телефону провел опыт над ватными коллегами. Прочитал им отрывок из речи Гитлера по поводу присоединения Судет, про разделенный народ. Только заменил Германию на Россию а немцев на русских. Спросил их ну и как? Они в ответ, цитирую: "Все правильно Путин сказал'. Дебилы.
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12.03.2022 22:26
+48
Леонид Каганов [email protected]..... Почитал блоги разных людей, включая коллег по русскому фантастическому цеху. Среди пожилого поколения 50+, имеющего в пользовании телевизор, примерно 90%, как мне показалось, так или иначе одобряют войну. Аргументируют свою позицию тремя основными тезисами, вы их наверняка тоже все слышали: «Украина собиралась на нас напасть», «они 8 лет убивали детей», и «мы боремся с нацистами». Каждый из тезисов интересен тем, что если разобраться, продиктован диаметрально противоположными чувствами. В психологии это называется патогенными механизмами защиты: «проекция» - невольное приписывание другим намерений, которые испытываешь сам, и «реактивное образование» - бессознательная маскировка благородными порывами тех чувств, которые стыдно осознавать.

«Украина собиралась на нас напасть» Потрясает количество людей, которые верят, будто Украина 8 лет хотела напасть, но просто ждала, пока Россия соберет у границ мощную наступательную армию. Украина так хотела напасть, что напали мы. Вариант объяснений: мы напали, потому что иначе Украина стала бы частью НАТО. Один писатель даже рассуждал, что если бы российские танки не вошли в 1968 в Чехословакию, туда бы вошли танки НАТО. Классическая проекция.

«Они 8 лет убивали детей» Не вдаваясь в спор о числе погибших детей с другой стороны фронта, задаём простой вопрос: почему просто не выставить грозные российские войска по линии разграничения, как принято в миротворческих миссиях, и прекратить убийства детей? Этот вопрос вызывает бурю эмоций, но суть ответов сводится к тому, что пришло время отомстить. А поскольку «месть» проводится способом, при котором неизбежно погибнут (и уже погибли) дети, то истинный двигатель - актуальное желание убивать детей. Но оно маскируется словами об убитых детях.

«Мы боремся с нацистами» Напомню: нацистами мы называем народ, который избрал своим президентом еврея Зеленского, бывшего актера русскоязычных шоу. В своей «борьбе» мы копируем нацистов: в 5 утра без объявления войны начинаем авианалёт на Киев, в тезисах пропаганды вовсю цитируем речи Гитлера перед нападением на Польшу, всё чаще используем классический перевод фашистской формулировки «Endlösung der Judenfrage» как «решение украинского вопроса», ну а собственную систему ценностей именуем «русский мир» и «русская весна». Я даже не раз наблюдал, как сетевые патриоты начинают спор об «укрофашизме» с упоминания подвига дедов, Холокоста и Бандеры, но через пару реплик уже вовсю называют собеседников жидами и желают им гореть в Освенциме. А ярлык «нацисты» мы вешаем на Украину.
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12.03.2022 22:30
+33
Оскільки у кацапів повністю відсутній головний мозок, шукати в них інтелект - марно витрачати час.
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12.03.2022 22:30
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это фейк
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12.03.2022 22:29 Відповісти
Пишуть люди на укрправді що то фейк
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12.03.2022 22:31 Відповісти
Де номер телефону лікарні? Де рахунок лікарні? В Києві у військовій лікарні чогось нема, це що за брєд????? Прошу наші спецслужби виділити пару спеців,вичислити і на гарячому спіймати цих скотів які наживаються на людському горі.
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12.03.2022 23:01 Відповісти
Це не фейк - це просто москальська ******* за 5 доларів у день розганяє паніку.
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12.03.2022 23:09 Відповісти
Слава нашим защитникам! Вы герои.
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12.03.2022 22:23 Відповісти
T United - You Are The Winners, Ukraina

https://www.youtube.com/watch?v=L4OWxcSeesI
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13.03.2022 03:27 Відповісти
LT United, sorry.
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13.03.2022 03:28 Відповісти
Абдалла
@turkmendagz

Сегодня по телефону провел опыт над ватными коллегами. Прочитал им отрывок из речи Гитлера по поводу присоединения Судет, про разделенный народ. Только заменил Германию на Россию а немцев на русских. Спросил их ну и как? Они в ответ, цитирую: "Все правильно Путин сказал'. Дебилы.
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12.03.2022 22:26 Відповісти
Оскільки у кацапів повністю відсутній головний мозок, шукати в них інтелект - марно витрачати час.
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12.03.2022 22:30 Відповісти
Они будут волать "Пуцен усьо дєлает правєльно" даже когда он их будет ***** бутылками и отбирать последние труханы на нужды гасударства.
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12.03.2022 22:37 Відповісти
Бутылки давно уже в ходу, а до трусов только добираются. Но это не повод сомневаться в его величии. ))
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12.03.2022 22:44 Відповісти
да вообще не удивлен. Аналогичніе впечатления от разговоров с ними
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12.03.2022 22:59 Відповісти
разговоры с ними я уже два года назад прекратил... это бесполезная трата времени...
у них своя "реальность"
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12.03.2022 23:57 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
6 ч



Уничтоженный российский бронеавтомобиль "Тигр" и несколько жмуров. Видимо выехали в село по курей да яйка. Ну, как покатались, смертники?

https://twitter.com/i/status/1502651673369628678
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12.03.2022 22:30 Відповісти
Леонид Каганов [email protected]..... Почитал блоги разных людей, включая коллег по русскому фантастическому цеху. Среди пожилого поколения 50+, имеющего в пользовании телевизор, примерно 90%, как мне показалось, так или иначе одобряют войну. Аргументируют свою позицию тремя основными тезисами, вы их наверняка тоже все слышали: «Украина собиралась на нас напасть», «они 8 лет убивали детей», и «мы боремся с нацистами». Каждый из тезисов интересен тем, что если разобраться, продиктован диаметрально противоположными чувствами. В психологии это называется патогенными механизмами защиты: «проекция» - невольное приписывание другим намерений, которые испытываешь сам, и «реактивное образование» - бессознательная маскировка благородными порывами тех чувств, которые стыдно осознавать.

«Украина собиралась на нас напасть» Потрясает количество людей, которые верят, будто Украина 8 лет хотела напасть, но просто ждала, пока Россия соберет у границ мощную наступательную армию. Украина так хотела напасть, что напали мы. Вариант объяснений: мы напали, потому что иначе Украина стала бы частью НАТО. Один писатель даже рассуждал, что если бы российские танки не вошли в 1968 в Чехословакию, туда бы вошли танки НАТО. Классическая проекция.

«Они 8 лет убивали детей» Не вдаваясь в спор о числе погибших детей с другой стороны фронта, задаём простой вопрос: почему просто не выставить грозные российские войска по линии разграничения, как принято в миротворческих миссиях, и прекратить убийства детей? Этот вопрос вызывает бурю эмоций, но суть ответов сводится к тому, что пришло время отомстить. А поскольку «месть» проводится способом, при котором неизбежно погибнут (и уже погибли) дети, то истинный двигатель - актуальное желание убивать детей. Но оно маскируется словами об убитых детях.

«Мы боремся с нацистами» Напомню: нацистами мы называем народ, который избрал своим президентом еврея Зеленского, бывшего актера русскоязычных шоу. В своей «борьбе» мы копируем нацистов: в 5 утра без объявления войны начинаем авианалёт на Киев, в тезисах пропаганды вовсю цитируем речи Гитлера перед нападением на Польшу, всё чаще используем классический перевод фашистской формулировки «Endlösung der Judenfrage» как «решение украинского вопроса», ну а собственную систему ценностей именуем «русский мир» и «русская весна». Я даже не раз наблюдал, как сетевые патриоты начинают спор об «укрофашизме» с упоминания подвига дедов, Холокоста и Бандеры, но через пару реплик уже вовсю называют собеседников жидами и желают им гореть в Освенциме. А ярлык «нацисты» мы вешаем на Украину.
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12.03.2022 22:30 Відповісти
Дякую за коментар. Дуже цікаво.
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12.03.2022 22:42 Відповісти
*** ащо воно таке ржаве? воно ще могло їхати?
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12.03.2022 22:30 Відповісти
Чрезвычайно быстро ржавеет после хорошей прожарки. Купите мангал из чермета, пожарьте шашлык и оставьте на улице на пару дней.
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12.03.2022 22:50 Відповісти
Блин, вы когда ни будь смотрели в сырую погоду на поверхность тормозных дисков обычной машины, которая 2-3 дня постояла без движения?!!! Они уже покрываются ржавчиной, которая стирается при первом торможении! А тут обработка мощным пожаром!!!
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13.03.2022 00:17 Відповісти
Нельзя ли это починить, что довбити *********** чмов.
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12.03.2022 22:34 Відповісти
Та яке там дно?! Ось тут трохи більше зображень: https://24tv.ua/zsu-vdalosya-zahopiti-znishhiti-znachnu-kilkist-bronetankovoyi_n1903521
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12.03.2022 22:56 Відповісти
Ну, ты, орк, упёртый, конечно...)
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12.03.2022 22:43 Відповісти
Він просто тупий.))
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12.03.2022 23:11 Відповісти
Ракетний підрозділ з однією не працюючою ракетою.
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12.03.2022 22:38 Відповісти
https://24tv.ua/zsu-vdalosya-zahopiti-znishhiti-znachnu-kilkist-bronetankovoyi_n1903521
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12.03.2022 22:57 Відповісти
Очевидно много гуманитарки и газа хотели в Украину доставить, вот и рвануло так.
Ну с газом всё понятно, несоблюдение техники безопасности. А вот с гуманитаркой что? Блюдо не сильно подгорело?
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12.03.2022 22:41 Відповісти
 
 