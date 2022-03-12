Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога. ФОТО
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Сили оборони оперативного командування "Північ" продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у фейсбуці
"За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.
Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон.
Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянам.
Крім того, поблизу Чернігова "наші котики" знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=L4OWxcSeesI
@turkmendagz
Сегодня по телефону провел опыт над ватными коллегами. Прочитал им отрывок из речи Гитлера по поводу присоединения Судет, про разделенный народ. Только заменил Германию на Россию а немцев на русских. Спросил их ну и как? Они в ответ, цитирую: "Все правильно Путин сказал'. Дебилы.
у них своя "реальность"
@zloy_odessit
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6 ч
Уничтоженный российский бронеавтомобиль "Тигр" и несколько жмуров. Видимо выехали в село по курей да яйка. Ну, как покатались, смертники?
https://twitter.com/i/status/1502651673369628678
«Украина собиралась на нас напасть» Потрясает количество людей, которые верят, будто Украина 8 лет хотела напасть, но просто ждала, пока Россия соберет у границ мощную наступательную армию. Украина так хотела напасть, что напали мы. Вариант объяснений: мы напали, потому что иначе Украина стала бы частью НАТО. Один писатель даже рассуждал, что если бы российские танки не вошли в 1968 в Чехословакию, туда бы вошли танки НАТО. Классическая проекция.
«Они 8 лет убивали детей» Не вдаваясь в спор о числе погибших детей с другой стороны фронта, задаём простой вопрос: почему просто не выставить грозные российские войска по линии разграничения, как принято в миротворческих миссиях, и прекратить убийства детей? Этот вопрос вызывает бурю эмоций, но суть ответов сводится к тому, что пришло время отомстить. А поскольку «месть» проводится способом, при котором неизбежно погибнут (и уже погибли) дети, то истинный двигатель - актуальное желание убивать детей. Но оно маскируется словами об убитых детях.
«Мы боремся с нацистами» Напомню: нацистами мы называем народ, который избрал своим президентом еврея Зеленского, бывшего актера русскоязычных шоу. В своей «борьбе» мы копируем нацистов: в 5 утра без объявления войны начинаем авианалёт на Киев, в тезисах пропаганды вовсю цитируем речи Гитлера перед нападением на Польшу, всё чаще используем классический перевод фашистской формулировки «Endlösung der Judenfrage» как «решение украинского вопроса», ну а собственную систему ценностей именуем «русский мир» и «русская весна». Я даже не раз наблюдал, как сетевые патриоты начинают спор об «укрофашизме» с упоминания подвига дедов, Холокоста и Бандеры, но через пару реплик уже вовсю называют собеседников жидами и желают им гореть в Освенциме. А ярлык «нацисты» мы вешаем на Украину.
Ну с газом всё понятно, несоблюдение техники безопасности. А вот с гуманитаркой что? Блюдо не сильно подгорело?