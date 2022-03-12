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На Рівненщині збили російський безпілотник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Рівненщині збили російський безпілотник

В Рівненській області збили російський безпілотник над райцентром Сарни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Військові зафіксували над містом Сарни ворожий безпілотний літальний апарат, який було оперативно знищено. Тож хвилюватися не потрібно, загрози для населення немає, наші військові спрацювали чітко та професійно, — повідомив начальник Сарненської районної військової адміністрації Олександр Кохан

За останні два дні це друге вторгнення ворожої техніки в повітряний простір України в межах Рівненської області. Нагадаємо, вчора російський агресор атакував білоруську територію на кордоні з Україною. Крім того, в Сарненському районі близько 14-ї години було зафіксовано два ворожі літаки, які скинули бомби біля населеного пункту в полі. Було три авіаудари, один з яких пошкодив лінію електропередач, — повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Автор: Володимир Янченко
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Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 23:04 Відповісти
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12.03.2022 23:05 Відповісти
Почти не пострадал. Значит вытащат унфу. Откуда взлетал, куда летел, откуда управлялся.
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12.03.2022 23:06 Відповісти
гілки, лайно і 3 метри паяльня паяльником...
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12.03.2022 23:08 Відповісти
остання модель. без синьої ізолєнти )
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12.03.2022 23:15 Відповісти
Молодці! Чекаємо наступних! 💪🤔
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12.03.2022 23:11 Відповісти
 
 