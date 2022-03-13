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Херсонщина (4268) Скадовськ (60)

Окупаційних військ у Скадовську немає, - міський голова Яковлєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Скадовську Херсонської області немає окупаційних військ, ситуація в місті контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у відеозверненні

"У Скадовську на сьогоднішній день немає окупаційних військ і зберігається контрольована ситуація. Є газ, вода, світло і зв’язок. Працюють служби соціального забезпечення, але прошу звертатися туди справді тих, хто залишився без засобів до існування, в кого немає продуктів харчування. Щодо безпекової ситуації - вона контрольована, в нас працюють патрулі", - сказав Яковлєв.

Комендантська година у Скадовську встановлена з 22.00 до 6.00 години.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Путлер развлекается, хочет оттянуть внимание от Украины
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13.03.2022 01:22
+2
Их не хватает что бы быть везде
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13.03.2022 01:19
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Шо там за фигня в Ираке?!?!?!? Говорят консульство США атаке подверглось!
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13.03.2022 01:13 Відповісти
Путлеровские выбрвки
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13.03.2022 01:15 Відповісти
****** там полгорода горит, походу Иран на Ирак напал...
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13.03.2022 01:16 Відповісти
Где вы это читаете?
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13.03.2022 01:18 Відповісти
https://t.me/charter97_org/66222?single

В Эрбиле в Ираке был атакован ракетами комплекс консульских зданий США?

Иранские телеграмм каналы пишут, что Иран использовал баллистические ракеты Фатх-110 для удара по базе Международной коалиции в Эрбиле.
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13.03.2022 01:20 Відповісти
Путлер развлекается, хочет оттянуть внимание от Украины
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13.03.2022 01:22 Відповісти
А куда делись?
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13.03.2022 01:15 Відповісти
Их не хватает что бы быть везде
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13.03.2022 01:19 Відповісти
Вчора підбили 2 гвинтокрила під Скадовськом і окупанти вирішили, що їх там не ******* і здриснули скоріш всього до Херсону.
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13.03.2022 07:01 Відповісти
 
 