Армія РФ нищить жителів Луганщини, - Гайдай

У Луганській області зараз важка ситуація. Російська армія просто знищує місцевих жителів.

Про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив у телеефірі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Російські окупаційні війська взялися за свою улюблену справу. Вони просто обстрілюють з усіх видів зброї всі звичайні населені пункти. У нас йде винищення російською армією жителів Луганської області", - заявив Гайдай.

За його словами, в області обстрілюють житлові міста, зокрема Лисичанськ, Рубіжне, Севередонецк, Попасну і т.д. Через це дуже багато загиблих і руйнувань.

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При цьому окупанти обстрілюють дитячі садки, школи. Вчора, 12 березня, снаряд прилетів до лікарні, в результаті чого жінка з двома дітьми-близнюками отримали травми. Вони всі посічені осколками, але, на щастя, залишилися живі.

Окупанти також обстріляли будинок для літніх людей. Через військову ворожу техніку немає можливості перевірити, що відбувається з його мешканцями.

"За нашою інформацією, з будинку престарілих окупанти забрали 14 або 15 осіб і перевезли в підвал школи. Щоб ви розуміли там було 84 людини. Людей 60 загинуло", - додав голова Луганської обласної ВЦА.

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