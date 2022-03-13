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Армія РФ нищить жителів Луганщини, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Армія РФ нищить жителів Луганщини, - Гайдай

У Луганській області зараз важка ситуація. Російська армія просто знищує місцевих жителів.

Про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив у телеефірі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Російські окупаційні війська взялися за свою улюблену справу. Вони просто обстрілюють з усіх видів зброї всі звичайні населені пункти. У нас йде винищення російською армією жителів Луганської області", - заявив Гайдай.

За його словами, в області обстрілюють житлові міста, зокрема Лисичанськ, Рубіжне, Севередонецк, Попасну і т.д. Через це дуже багато загиблих і руйнувань.

Дивіться: Російські окупанти на Луганщині використовують фосфорні боєприпаси, - Білошицький. ВIДЕО

При цьому окупанти обстрілюють дитячі садки, школи. Вчора, 12 березня, снаряд прилетів до лікарні, в результаті чого жінка з двома дітьми-близнюками отримали травми. Вони всі посічені осколками, але, на щастя, залишилися живі.

Окупанти також обстріляли будинок для літніх людей. Через військову ворожу техніку немає можливості перевірити, що відбувається з його мешканцями.

"За нашою інформацією, з будинку престарілих окупанти забрали 14 або 15 осіб і перевезли в підвал школи. Щоб ви розуміли там було 84 людини. Людей 60 загинуло", - додав голова Луганської обласної ВЦА.

Дивіться: Наслідки ранкового обстрілу Сєверодонецька: Окупанти хочуть стерти місто з лиця землі. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Вот это и есть денацификация по кацапски? Убивать как можно больше гражданских? Кацапы должны сдохнуть
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13.03.2022 07:50
+7
гитлер в домовині перевертається, кацапщина перевершила німецький нацизм в 100 раз за 17 днів.
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13.03.2022 07:49
+5
Ця війна показала АБСОЛЮТНУ безхребетність світових організацій
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13.03.2022 07:52
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Куда россия поставляет свои ресурсы.

Нефть

Китай. 70,1 млн тонн

Нидерланды (37,4 млн тонн),

Германия (19,2 млн тонн н).

Белоруссия (14,9 млн тонн,

Республика Корея (13,5 млн тонн),

Польша (11,2 млн тонн),

Италия (8,9 млн тонн),

Финляндия (6,3 млн тонн)

Словакия (5,3 млн тонн).

Газ

48,2 млрд куб. м Германии,

26,8 млрд куб. м Турции.

Белоруссия (19,8 млрд куб. м).

Дания (18,4 млрд куб. м),

Франция (11,5),

Польша (10,6),

Казахстан (9,3),

Австрия (7,8),

Китай (7,1),

Нидерланды (6,7).

Эти страны нужно просить ввести эмбарго.
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13.03.2022 07:49 Відповісти
Ця війна показала АБСОЛЮТНУ безхребетність світових організацій
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13.03.2022 07:52 Відповісти
гитлер в домовині перевертається, кацапщина перевершила німецький нацизм в 100 раз за 17 днів.
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13.03.2022 07:49 Відповісти
Вот это и есть денацификация по кацапски? Убивать как можно больше гражданских? Кацапы должны сдохнуть
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13.03.2022 07:50 Відповісти
Денацифікація це черговий їхній евфемізм під яким вони розуміють 'остаточне вирішення українського питання'
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13.03.2022 08:34 Відповісти
І чому світова спільнота не проголосить і не назве речі своїми іменами, наРосія країна- терорист №1 ! Відповідно прийняти справедливе рішення до цього терористичного утворення.
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13.03.2022 07:53 Відповісти
Спочатку був обстріл прикордонних застав і частин з Градів. А вже після цього почали заходити орки.
Не займайтесь провокаціями!
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13.03.2022 08:30 Відповісти
Путін неодноразово заявляв, що України немає, українців не існує. Все придумано в австрійському Генштабі в часи Першої світової війни. Ті, хто себе називає українцями - націоналісти. А він проводить денацифікацію і розкрив у чому вона полягає - у фізичному знищенні українців за національною ознакою.

Для цього він наказав вбивати мирне населення українських міст, бомбити лікарні, школи, пологові будинки, склади зберігання продуктових запасів, життєво важливі об'єкти, захопив атомні електростанції.

Таким чином вбиваючи населення за національною ознакою, проводячи руйнування та знищуючи об'єкти зберігання продовольства, а також - дітей, він вбиває майбутнє народу.

Отже те, що відбувається в Україні це не війна, і не спецоперація.

Це - геноцид українців.

Геноци́д (від грец. γένος - рiд, плем'я та лат. caedo - вбиваю) - цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

До таких дій, ознак геноциду належать:

- вбивство членів цієї групи;

- нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої групи;

- створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення;

- унеможливлення народження дітей в середовищі групи;

- насильницька передача дітей цієї групи іншій групі;

- знищення можливості розвитку ідентичності цієї групи, мови, освіти, навчання;

- штучне створення голоду, передумов голодомору, знищення запасів продуктів харчування та ліків.

.
Вважаю, що питання до міжнародної спільноти слід ставити саме так і саме таким чином слід кваліфікувати дії московських нацистів.
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13.03.2022 08:45 Відповісти
Ну звісно ж, саме на Луганщині просто таки розплідник "бєндєравцев".
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13.03.2022 08:48 Відповісти
ну так как, панове, увидели настоящее лицо "русского мира"?? А вас предупреждали.....
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13.03.2022 09:06 Відповісти
А кажуть ,що воюють кремлівські фашисти з ОМЄРІКОЮ?????....на території України (???) В такі часи російська вража пропаганда працює на кабельному ТБ,та "тарєлки"вещають брехню на Україну.Воняєв і скабєєва с сіманьян продовжують брехати на українському просторі!Невже це не можна вирішити раніше??А зараз???
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13.03.2022 10:17 Відповісти
 
 