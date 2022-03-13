5 388 2
Тіло жінки знайшли під завалами в Харкові
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під завалами житлового будинку в Харкові рятувальники виявили тіло загиблої 73-річної жінки.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"12 березня тривали аварійно-рятувальні роботи на вул. Холодногірській міста Харкова, де нещодавно ворожа ракета влучила до 5-поверхового житлового будинку. На місці працювало 25 рятувальників та 3 од. техніки, а також комунальна техніка. Під завалами на 4 поверсі було виявлено тіло загиблої 73-річної жінки", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vladyslav Namram
показати весь коментар13.03.2022 09:00 Відповісти Мені подобається 1
Stanislav Lagutsky
показати весь коментар13.03.2022 09:09 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...