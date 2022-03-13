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Тіло жінки знайшли під завалами в Харкові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тіло жінки знайшли під завалами в Харкові

Під завалами житлового будинку в Харкові рятувальники виявили тіло загиблої 73-річної жінки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"12 березня тривали аварійно-рятувальні роботи на вул. Холодногірській міста Харкова, де нещодавно ворожа ракета влучила до 5-поверхового житлового будинку. На місці працювало 25 рятувальників та 3 од. техніки, а також комунальна техніка. Під завалами на 4 поверсі було виявлено тіло загиблої 73-річної жінки", - йдеться у повідомленні.

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Заслуживают ли пленные кацапы смерти? Вопрос риторический
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13.03.2022 09:00 Відповісти
мери міст повині вести облік загиблих мирних жителів,на даний час незнають і не опкбліковують загилих мирних громадян,один маріуполь знае скільки загинуло 1590 це геноцид про цю кількість повині знати в европі і сша
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13.03.2022 09:09 Відповісти
 
 