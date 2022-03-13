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Понад 1700 продважень розслідують через агресію РФ, - Венедіктова. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 1700 продважень розслідують через агресію РФ, - Венедіктова. ІНФОГРАФІКА

Прокуратура фіксує кожен воєнний злочин Російської Федерації.

Про це пише у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прокуратура фіксує кожен воєнний злочин РФ на нашій землі - наразі розслідується вже 1717 кримінальних проваджень", - повідомила вона.

Венедіктова закликала українців доличитися до збору доказів російської агресії. Це можна зробити на загальнодержавній платформі https://warcrimes.gov.ua/.

"Якщо ви стали свідком чи жертвою, маєте фото або відеодокази - долучайтеся до нашого фронту справедливості. Разом переможемо, разом змусимо РФ відповісти за кривавий терор в Україні!" - додала вона.

Понад 1700 продважень розслідують через агресію РФ, - Венедіктова 01

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1717 проваджень ~ 2000 прокурорів-дармоїдів! Озброїти - і на фронт під Маріуполь. Батьківщину захищати. До ср.ки зараз ваші провадження...
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13.03.2022 09:20 Відповісти
По Штепі вже вирішили засудили Ось так буде і по всім по яким ви повідкривали впровадження
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13.03.2022 09:28 Відповісти
 
 