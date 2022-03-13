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СБУ відзвітувала про затриманих диверсантів, одна допомагала бомбити Сєверодонецьк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ вдалося затримати 12 березня кілька інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію.

Про це йдеться в заяві СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Харківській області СБУ викрила чоловіка, який збирав дані про дислокацію та маршрути руху ЗСУ, а також координати об’єктів інфраструктури, щоб окупанти здійснювали по них ракетно-бомбові удари.

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Також затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами: чоловік допомагав коригувати обстріли, а жінка пропагувала в соцмережах ідеї "руZZкого міра".

В Одесі затримано агента, який збирав інформацію про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.

У Луганській області СБУ викрила місцеву мешканку, котра допомагала ворожим військам бомбити Сєвєродонецьк, йдеться в повідомленні.
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Интересное наблюдение.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
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13.03.2022 16:42 Відповісти
подоляк арахамия селфи до удара - Окупанти вдарили по Яворівському полігону

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13.03.2022 16:44 Відповісти
жовкву в стойло спочатку поставте..
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13.03.2022 16:45 Відповісти
а СБУ точно впевнене що зрадників нема?
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13.03.2022 16:47 Відповісти
Хмм, антиНАТівські ідеї (чи не головна ідея "узкоміровців") тут пропагує з десяток ЗЕботів... А головою в них справжній диверсант - публікує в Твіттері цілі для бомбардувань кацапами?

СБУ може їх теж затримати? Чи тільки після заміни Баканова на когось іншого це стане можливо?
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13.03.2022 16:47 Відповісти
Привселюдно...на пляшку.
Щоб падли інші боялися
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13.03.2022 16:55 Відповісти
Чому не розстріляні, а відео розстрілу викладене в мережу!
Звичайго тільки через суд!
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13.03.2022 16:58 Відповісти
 
 