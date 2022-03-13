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Російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. ФОТО

Під вогонь росіян потрапив найбільший в Європі коксохімічний завод - Авдііївський КХЗ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал народного депутата та колишнього гендиректора АКЗ Муси Магомедова.

Інформація про жертви наразі уточнюється. Попередньо руйнувань зазнали декілька виробничих цехів та трубопровід.

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"На Луганщині російські загарбники вбили волонтера, бізнесмена Олександра Кононова. Чоловіка, який свого часу був звільнений з полону ЛНР, застрелили у власному будинку.
У соцмережах друзі та журналісти, які спілкувалися з волонтером, зазначили, що його застрелили просто в інвалідному візку." ©
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13.03.2022 18:24 Відповісти
 
 