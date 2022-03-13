Російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. ФОТО
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Під вогонь росіян потрапив найбільший в Європі коксохімічний завод - Авдііївський КХЗ.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал народного депутата та колишнього гендиректора АКЗ Муси Магомедова.
Інформація про жертви наразі уточнюється. Попередньо руйнувань зазнали декілька виробничих цехів та трубопровід.
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