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війна (56544) Кадиров (481) Арестович Олексій (372)

Якщо Кадиров в Україні, то його буде знищено, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо Кадиров в Україні, то його буде знищено, - Арестович

Радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що Україна перевіряє інформацію щодо перебування глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова на території нашої держави.

Про це він повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз перевіряється ця інформація (щодо перебування Кадирова на Київщині. - Ред.). Але є інформація, що вчора його бачили у Грозному. За добу можна було б переїхати під Київ. Зрозумійте: його поява нічого не вирішує. Якщо буде інформація, тоді знищимо (Рамзана Кадирова. - Ред.). Якщо ні, тоді знищимо іншого разу", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Кадиров нібито приїхав до України.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Вестник Стабильности #StandWithUkraine


@stabilnosti

·
19 мин



Вот это реально крутая история!!! Французский активист захватил виллу дочери Путина в Биаррице, он намерен заселить туда беженцев из Украины:

https://theins.ru/korrupciya/249258
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13.03.2022 22:25
+16
Ціль N2!
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13.03.2022 22:24
+14
Та в какой там оно Украине ,падло хитрожопое снимает клипы в своём подвале а вата хавает ..
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13.03.2022 22:25
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Ціль N2!
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13.03.2022 22:24 Відповісти
йому ще кацапів різати.
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13.03.2022 22:26 Відповісти
Будо б краще почути це по факту знищення від ССО, а не анонсом від клованської соски.
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13.03.2022 22:24 Відповісти
Вестник Стабильности #StandWithUkraine


@stabilnosti

·
19 мин



Вот это реально крутая история!!! Французский активист захватил виллу дочери Путина в Биаррице, он намерен заселить туда беженцев из Украины:

https://theins.ru/korrupciya/249258
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13.03.2022 22:25 Відповісти
Та в какой там оно Украине ,падло хитрожопое снимает клипы в своём подвале а вата хавает ..
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13.03.2022 22:25 Відповісти
Кадыров - Герой России - Указ Президента РФ от 29 декабря 2004 г № 1630.

А кроме того: кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" 4 ст., "Орден мужества", "Орден почета", медалей, генерал-майор МВД РФ, мастер спорта по боксу (только неизвестно в финал какого чемпионата РФ он вышел и когда, равно как и неизвестны Ф.И.О. мастера спорта по боксу, победу над которым он одержал), кандидат экономических наук (хотя экономике не учился, постиг, так сказать, эмпирически), почетный член РАЕН. Короче, достойный сын Отечества. Равнение на него.
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13.03.2022 22:25 Відповісти
кроме того первого рускаго убил в 16 лет.
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13.03.2022 22:27 Відповісти
так йому ******** за це і дали
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13.03.2022 22:32 Відповісти
Ківа не родич йому, той теж багато де пометіл із відзнаками
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13.03.2022 22:44 Відповісти
Може хочуть Ківу поміняти на Кадирова.
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13.03.2022 22:56 Відповісти
А спеціалісти кажуть - брати живим.
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13.03.2022 22:25 Відповісти
так! тільки завернути в свинячу шкіру! )))
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13.03.2022 22:31 Відповісти
краще відразу накрити весь той сарай де вони сидять, потім ще возитись з тим мотлохом
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13.03.2022 22:34 Відповісти
Я теж не проти.
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13.03.2022 22:37 Відповісти
Це падло багато знає.
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13.03.2022 22:43 Відповісти
Володіє навичкою відрізання макитри рюзськім з 16 років - це дійсне потужне знання.
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13.03.2022 22:47 Відповісти
Три рази, будь-ласка.
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13.03.2022 22:26 Відповісти
он меньше бы болтал. потом уже мог бы даже себе и лавры уничтожителя присвоить.
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13.03.2022 22:27 Відповісти
там всі лаври зеленим зайняті!
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14.03.2022 01:07 Відповісти
Я не "фаном" Арестовича, але тут він сказав файно.
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13.03.2022 22:28 Відповісти
та , пи...ти не мішки носити(((
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14.03.2022 01:05 Відповісти
Дыров на фотке походу какашку давит, литсо напряжонно-вумное.
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13.03.2022 22:30 Відповісти
Скорее, пытается обратно втянуть.
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13.03.2022 22:46 Відповісти
Видимо, посмотрел кино Tenet - "ты не срёшь, ты втягиваешь говно".
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13.03.2022 22:48 Відповісти
Якщо ця дирява срака в Україні то треба його на швагру і нагодувати свинячим гімном
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13.03.2022 22:30 Відповісти
знищити тварюку.
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13.03.2022 22:31 Відповісти
Да де там, він біля путіна пасе і х.у в нього сосе....
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13.03.2022 22:37 Відповісти
Ага. Чужий проти Хижака, Люсік проти рамзанка дирова.
Чотке буде шоу!
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13.03.2022 22:38 Відповісти
І,я так зрозумів, зробить це Арестович в ході свого 38-го бойового виходу. (він хвалився тридцятьмасімома)
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13.03.2022 22:43 Відповісти
Уничтожение кадырова обрушит Кавказ а за ним и роCoссию. Это крайне важная цель.
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13.03.2022 22:44 Відповісти
Віддати його ченським воїнам Ічкєрії,вони знають як з ним поступити!
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13.03.2022 22:44 Відповісти
Лучше устроить показательный бой Кличко против кадырки и сделать тотализатор
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13.03.2022 22:47 Відповісти
Первая секунда боя. Двоечка. В спорткомлексе резко тухнет свет. Других вариантов просто нет
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13.03.2022 23:43 Відповісти
Ну зачем же сразу спойлерить..)))
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13.03.2022 23:57 Відповісти
Та ніколи він сюди не приїде, бо він сцикун. Навіщо вестися на це лайно?!
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13.03.2022 22:46 Відповісти
В телеграм писали про ответ Кадырова арестовичу :"Ты не видел сьемки? Или я должен постучать в твои двери? "
Мож фейк, хз
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13.03.2022 22:59 Відповісти
Скинемся на цветочки
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13.03.2022 22:47 Відповісти
Ну неужели кто-то в здравом уме поверит, шо эта ссыкливая бородатая шлюха в штанах приезжала в Украину?
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13.03.2022 23:03 Відповісти
У овцы под хвостом он, а не в Украине.
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13.03.2022 23:07 Відповісти
кадиров. це Україна ! тут тебе посилають на)(уй
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13.03.2022 23:11 Відповісти
*** ця лякалка про кадирівців вагнеріаців і ще всіляких гандонів заходить в мордорі нам тупо по херу
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13.03.2022 23:48 Відповісти
Люся відомий бойовик
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14.03.2022 00:44 Відповісти
Арестовіч з ним би і сам впоравсі.
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14.03.2022 09:04 Відповісти
 
 