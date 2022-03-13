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Якщо Кадиров в Україні, то його буде знищено, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що Україна перевіряє інформацію щодо перебування глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова на території нашої держави.
Про це він повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз перевіряється ця інформація (щодо перебування Кадирова на Київщині. - Ред.). Але є інформація, що вчора його бачили у Грозному. За добу можна було б переїхати під Київ. Зрозумійте: його поява нічого не вирішує. Якщо буде інформація, тоді знищимо (Рамзана Кадирова. - Ред.). Якщо ні, тоді знищимо іншого разу", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що Кадиров нібито приїхав до України.
Топ коментарі
+38 Перехватчик
показати весь коментар13.03.2022 22:25
+16 Яукр
показати весь коментар13.03.2022 22:24
+14 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар13.03.2022 22:25
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@stabilnosti
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19 мин
Вот это реально крутая история!!! Французский активист захватил виллу дочери Путина в Биаррице, он намерен заселить туда беженцев из Украины:
https://theins.ru/korrupciya/249258
А кроме того: кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" 4 ст., "Орден мужества", "Орден почета", медалей, генерал-майор МВД РФ, мастер спорта по боксу (только неизвестно в финал какого чемпионата РФ он вышел и когда, равно как и неизвестны Ф.И.О. мастера спорта по боксу, победу над которым он одержал), кандидат экономических наук (хотя экономике не учился, постиг, так сказать, эмпирически), почетный член РАЕН. Короче, достойный сын Отечества. Равнение на него.
Чотке буде шоу!
Мож фейк, хз