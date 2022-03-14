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Спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя продовжуватимуться, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя продовжуватимуться, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя продовжуватимуться.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у Маріуполі гуманітарний коридор було перекрито. Знову. Ми зробили все, що потрібно. Забезпечили тишу. Російські війська зірвали рух вантажу та автобусів. Але намагатимемось знову. Намагатимемось ще. Доки не зможемо допомогти нашим людям. Бо вони наші. Нашому Маріуполю", - наголосив президент.

Також дивіться: Азов у Маріуполі філігранно нищить техніку окупантів у міській забудові. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Доставляя продукты и лекарства кацапским войскам возле Мариуполя ты не поможешь осажденным , как был .... таким и остался , двуличное
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14.03.2022 01:06 Відповісти
Він і не думає допомагати, азовці б'ють в набат і просять допомоги, а у відповідь одна бравада про якісь успіхи під Києвом.
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14.03.2022 01:20 Відповісти
Идиотка Верещук решила накормить всех орков и обеспечить их лекарствами и туалетной бумагой. Позавчера выехали эти 50 тонн из Запорожья и колесят по всей оккупированной территории. Их по пути орки тормозят и грабят. А до Мариуполя пока доедут - там ничего не останется, а вывезти людей все равно никто не разрешит. Это же надо быть такими дебилами чтобы отправить 90 тонн для поддержки армии оккупанта. Еще оружие бы им отправили, придурки.
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14.03.2022 01:10 Відповісти
Да, я написал по ошибке 50 тонн, а там 90 тонн.
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14.03.2022 01:11 Відповісти
Та ще й спроби продовжуватимуться.
Найкраща допомога Маріку - зняття блокади агресора
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14.03.2022 01:21 Відповісти
Спроби доставити безкоштовну жратву, ліки і предмети гігієни окупантам продовжуватимуться
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14.03.2022 01:25 Відповісти
Это только мне кажется, что Мария подставили?Для картинки ,объясняющей договорняк?
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14.03.2022 01:58 Відповісти
Ты это с окопа под Волновахой пишешь? Военное дело штука сложная, требует сверхусилий, особенно когда у тебя нет инициативы. Западные эксперты нам давали 3 дня, у противника в 5 раз больше авиации, и крылатые ракеты, аналогичных которым у Украины нет. Вопрос, какой сейчас день войны?
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14.03.2022 04:01 Відповісти
Если ты пишешь из окопа(неважно где) низкий поклон.Если из ОПы другое дело.День у нас такой же как у вас.
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14.03.2022 11:26 Відповісти
как это трепло достало
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14.03.2022 04:11 Відповісти
 
 