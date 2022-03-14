Спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя продовжуватимуться, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя продовжуватимуться.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у Маріуполі гуманітарний коридор було перекрито. Знову. Ми зробили все, що потрібно. Забезпечили тишу. Російські війська зірвали рух вантажу та автобусів. Але намагатимемось знову. Намагатимемось ще. Доки не зможемо допомогти нашим людям. Бо вони наші. Нашому Маріуполю", - наголосив президент.

Також дивіться: Азов у Маріуполі філігранно нищить техніку окупантів у міській забудові. ВIДЕО